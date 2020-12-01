РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ «Мой мир рухнул в одно мгновение»: как выживать с тираном десять лет

Мне нельзя было выражать свои эмоции, мне было запрещено выражать свое мнение, даже купить что-то без спроса для дома. Если муж орал: «Куда деньги дела?», то у меня был готов отчет — все чеки из магазинов я складывала в коробочку. «Принеси мне; подай то; постирай это; что-то пол грязный (хотя только что вымыт); мне это не нравится, почему ты мне не приготовила это (читать мысли я не умею)». Все бытовые мелочи, разбитую кружку или тарелку, я переносила со спокойствием — как говорится, «на счастье». У мужа была реакция противоположная: «Ты разбила мою кружку, ты тупорылая, тупая, ты конченая, ты виновата во всем, ты сумасшедшая» — остальные ругательства были за пределами нормативной лексики.

Хотя я была идеальной хозяйкой и мамой.

Дом был всегда убран, обувь мыла сразу после прогулки, полы — два раза в день, туалет — один раз в день. Все наглажено, по полочкам. При этом работа, садик, дополнительные занятия ребенка. Всё это было на мне. Моя зарплата уходила на питание, муж мог дать денег на оплату коммунальных платежей, если не хватало.