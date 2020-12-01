Вт, 1.12.2020

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ «Мой мир рухнул в одно мгновение»: как выживать с тираном десять лет

Семейное насилие. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В рамках флешмоба #бьетнезначитлюбит «Домашний очаг» публикует реальные истории пострадавших от домашнего насилия. 32-летняя Ольга из Калининграда прожила в браке 10 лет, и практически всё это время она терпела измены мужа, его побои, придирки и оскорбления.

Мне 32 года, 10 лет из них я нахожусь в браке, у меня двое детей. Муж меня старше на два года. Начинались наши отношения как у всех: познакомились, понравились друг другу, начали встречаться. Как муж получил диплом, мы переехали жить в Калининград. Сняли квартиру, устроились оба на работу. Я забеременела, и всё шло очень хорошо.

Первым звоночком стала его агрессия во время моей беременности.

Он не ударил меня, но без причины наорал на меня, оскорбил, хлопал дверью и скинул вещи на пол. Я списала произошедшее на его усталость: ну сорвался, может, на работе что случилось. В тот момент выстроить с ним диалога не удалось: он не шел на встречу. Я его простила, забыла — и стали жить дальше, мало ли, что бывает.

Когда ребенку исполнилось 6 месяцев, мы поехали погостить к моим родителям. Там я впервые узнала о переписке мужа с другой женщиной. Я взяла его телефон, там была открыта почта — и я прочла их небольшую переписку. Я не могла ничего понять, мой мир рухнул в одно мгновение.

Затем мы приехали в гости к его родителям. Когда никого не было дома, он сорвался на мне второй раз. Нахамил, толкнул на диван, хватал за руки, угрожал, что заберет ребенка и пустит меня по миру. А если попробую убежать с ребенком — то он пообещал, что найдет меня и уничтожит.

Так начались годы моих мучений с человеком, который открыл свое истинное лицо: хамство, неуважение, ненависть, побои, оскорбления, унижения — вот, что я видела. Я боялась уйти, боялась рассказать кому-то о своей проблеме. В результате мое здоровье сильно ухудшилось: периодически я впадала в депрессии, появился невроз, панические атаки с приступами одышки.
 
Мне нельзя было выражать свои эмоции, мне было запрещено выражать свое мнение, даже купить что-то без спроса для дома. Если муж орал: «Куда деньги дела?», то у меня был готов отчет — все чеки из магазинов я складывала в коробочку. «Принеси мне; подай то; постирай это; что-то пол грязный (хотя только что вымыт); мне это не нравится, почему ты мне не приготовила это (читать мысли я не умею)». Все бытовые мелочи, разбитую кружку или тарелку, я переносила со спокойствием — как говорится, «на счастье». У мужа была реакция противоположная: «Ты разбила мою кружку, ты тупорылая, тупая, ты конченая, ты виновата во всем, ты сумасшедшая» — остальные ругательства были за пределами нормативной лексики.
 
Хотя я была идеальной хозяйкой и мамой.

Дом был всегда убран, обувь мыла сразу после прогулки, полы — два раза в день, туалет — один раз в день. Все наглажено, по полочкам. При этом работа, садик, дополнительные занятия ребенка. Всё это было на мне. Моя зарплата уходила на питание, муж мог дать денег на оплату коммунальных платежей, если не хватало.

Долгое время я не могла понять, что я делаю не так. Разве я заслуживаю такого обращения? Хочу отметить, что так было не всегда. Иногда наши отношения приходили к взаимопониманию и гармонии. В эти моменты я начинала думать: «Что со мной не так? Может, я и правда сошла с ума? Вот же, всё хорошо у нас сейчас». Тогда он говорил, что очень сильно меня любит и делает для меня слишком много. Период такой «ремиссии» у него быстро проходил — а потом снова начинались недовольства, претензии, ругательства.
 
У нас родился второй ребенок. С детьми он не помогал, как отец проявлял себя крайне редко. После ссор он угрожал меня выгнать на улицу, сломать руки и ноги, что отнимет детей, не даст мне жить спокойно. А потом просил прощения со слезами на глазах, дарил цветы, подарки.

Три года назад, после его очередного проявления агрессии, я договорилась с подругой, чтобы она отвезла меня снять побои. Муж перешел на посменную работу. Мне было трудно угадать его график, чтобы свободно выехать из дома. Кроме того, мне нужно было как-то умудриться утаить часть денег на оплату медкомиссии.

Последней точкой стало избиение год назад.

Я сняла побои, тело болело неделю, гематомы проходили в течение месяца. Впервые я рассказала о своей проблеме своим близким — спустя девять лет брака. Моя подруга помогла мне найти адвоката, а сестра дала мне адрес центра, который занимается профилактикой бытового насилия и ведет прием женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Там был стакан воды и море слез. Но я оказалась в обстановке «духовного дома». Мне было спокойно, я чувствовала, что в центре меня понимают, меня никто больше не обидит, меня защитят, я услышана, я нормальная и не сошла с ума.

Наступил период моей реабилитации. Я занималась частным образом — лично встречалась со специалистами. Психологи дали мне осознать, что я женщина, а не груша для битья и оскорблений, что я нормальный человек, а не тупое ничтожество. Для меня это судьбоносная встреча, лучших женщин я не встречала и буду благодарна им всю жизнь. Они обе подарили мне новую себя.

Сейчас я нахожусь в процессе развода, работаю также с психологом. Я хочу, чтобы каждая женщина знала, что она не одна в этом мире, что есть люди, готовые безответно помочь, поддержать и понять. Не надо бояться делать шаг, потому что это шаг в новую, счастливую и спокойную жизнь.
 
 
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