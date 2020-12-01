РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ «Мой мир рухнул в одно мгновение»: как выживать с тираном десять лет

В рамках флешмоба #бьетнезначитлюбит «Домашний очаг» публикует реальные истории пострадавших от домашнего насилия. 32-летняя Ольга из Калининграда прожила в браке 10 лет, и практически всё это время она терпела измены мужа, его побои, придирки и оскорбления.
Мне 32 года, 10 лет из них я нахожусь в браке, у меня двое детей. Муж меня старше на два года. Начинались наши отношения как у всех: познакомились, понравились друг другу, начали встречаться. Как муж получил диплом, мы переехали жить в Калининград. Сняли квартиру, устроились оба на работу. Я забеременела, и всё шло очень хорошо.
Первым звоночком стала его агрессия во время моей беременности.
Он не ударил меня, но без причины наорал на меня, оскорбил, хлопал дверью и скинул вещи на пол. Я списала произошедшее на его усталость: ну сорвался, может, на работе что случилось. В тот момент выстроить с ним диалога не удалось: он не шел на встречу. Я его простила, забыла — и стали жить дальше, мало ли, что бывает.
Затем мы приехали в гости к его родителям. Когда никого не было дома, он сорвался на мне второй раз. Нахамил, толкнул на диван, хватал за руки, угрожал, что заберет ребенка и пустит меня по миру. А если попробую убежать с ребенком — то он пообещал, что найдет меня и уничтожит.
Хотя я была идеальной хозяйкой и мамой.
Дом был всегда убран, обувь мыла сразу после прогулки, полы — два раза в день, туалет — один раз в день. Все наглажено, по полочкам. При этом работа, садик, дополнительные занятия ребенка. Всё это было на мне. Моя зарплата уходила на питание, муж мог дать денег на оплату коммунальных платежей, если не хватало.
Три года назад, после его очередного проявления агрессии, я договорилась с подругой, чтобы она отвезла меня снять побои. Муж перешел на посменную работу. Мне было трудно угадать его график, чтобы свободно выехать из дома. Кроме того, мне нужно было как-то умудриться утаить часть денег на оплату медкомиссии.
Последней точкой стало избиение год назад.
Я сняла побои, тело болело неделю, гематомы проходили в течение месяца. Впервые я рассказала о своей проблеме своим близким — спустя девять лет брака. Моя подруга помогла мне найти адвоката, а сестра дала мне адрес центра, который занимается профилактикой бытового насилия и ведет прием женщин, пострадавших от домашнего насилия.
Наступил период моей реабилитации. Я занималась частным образом — лично встречалась со специалистами. Психологи дали мне осознать, что я женщина, а не груша для битья и оскорблений, что я нормальный человек, а не тупое ничтожество. Для меня это судьбоносная встреча, лучших женщин я не встречала и буду благодарна им всю жизнь. Они обе подарили мне новую себя.