Улетные булочки с корицей: готовьте сразу две порции!

Домашние булочки синнабоны с нежнейшим кремом: что может быть вкуснее? Порадуйте своих родных вкусной выпечкой, рецепт очень простой, уверяет «Домашний очаг».
Необычные вкусные блюда можно найти на страничке Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук. А с этой неделе Юлия начинает еще и новогодний кулинарный марафон, к которому мы, конечно же, присоединимся. И вот первый рецепт: невероятно вкусные булочки с корицей, начинаем!
Ингредиенты
Тесто
- Сливочное масло — 60 г
- Молоко — 100 мл
- Сахар — 60 г + 1 ч.л.
- Сухие дрожжи — 7 г
- Тёплая вода — 100 мл
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 570 г
Начинка
- Коричневый сахар — 150 г
- Какао — 30 г
- Корица — 2 ст.л.
- Имбирь — 1 ст.л.
- Сливочное масло — 60 г
Крем
- Сливочный сыр — 100 г
- Сахарная пудра — 200 г
- Молоко — 1 ст.
Способ приготовления
- В небольшую кастрюлю выкладываем сливочное масло, жирностью не менее 82%. Выливаем туда немного молока и добавляем сахар. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Доводить до кипения не нужно, достаточно, чтобы масло растопилось, а сахар растаял.
- Оставляем эту смесь остывать, а пока подготовим остальные ингредиенты. В небольшую ёмкость высыпаем сухие дрожжи, добавляем тёплую воду и чайную ложку сахара, чтобы дрожжи быстрее сработали. Хорошо всё перемешиваем и оставляем смесь на пару минут.
- Спустя несколько минут масса заметно увеличилась в объеме, это означает, кстати, что дрожжи уже активизировались и можно замешивать тесто. Добавляем в дрожжевую смесь уже остывшую масляную смесь, при этом постоянно помешивая. Теперь добавляем яйца и с помощью венчика хорошо всё размешиваем.
- Взбивать массу не нужно, достаточно просто всё хорошо перемешать. На самом деле, муку я уже заранее просеяла и теперь в нее выливаем все жидкие ингредиенты и замешиваем тесто.
- Сначала ложкой в ёмкости, а затем, когда в ёмкости замешивать будет уже не удобно, выкладываем тесто на поверхность, присыпанную мукой и замешиваем тесто на столе.
- Именно в этот момент образуются эластичные связи в тесте (оно будет тянуться, но не рваться), а дрожжи работают над пышностью. И буквально уже через 10 минут у вас будет очень гладкое упругое тесто. Ёмкость в которой оно будет подходить я предварительно смазываю растительным маслом. Итак, выкладываем тесто в большую кастрюлю, сверху накрываем пищевой пленкой и оставляем подходить тесто в тепле примерно 30-40 минут.
- Пока тесто подходит, подготовим начинку. Я использую два вида сахара, коричневый и белый, но можно и один, по вашему вкусу.
- Добавляем какао, обязательно вкусный и ароматный с содержанием какао-масла не менее 20%. Теперь — пряности: молотая корица и молотый имбирь. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и начинка готова.
- Тесто уже хорошо подошло? Снимаем пленку и выкладываем его на слегка припыленный мукой стол. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт, толщиной 4-7 мм.
- Кстати, помните — тесто ещё поднимется, поэтому не нужно делать на этом этапе слишком толстый слой. Сливочное масло растопим в микроволновой печи и с помощью кисти наносим тонким слоем на всю поверхность теста. Старайтесь не пропускать и смазать всё маслом. И теперь равномерным слоем при помощи ложки распределяем сухую смесь.
- Старайтесь чтобы слой начинки был одинаковый. Аккуратно скатайте тесто в рулет. Важно, чтобы слои плотно прилегали друг к другу.
- Нарежьте ножом или нитью будущие булочки из рулета. Ширина отрезаемых сегментов должна быть примерно равна высоте вашей формы, в которой будете их выпекать.
- Выстелите форму пергаментом и разложите булочки так, чтобы между ними было небольшое пространство. Накрываем ее влажным полотенцем и оставляем минут на 20 в тепле. Булочки ещё увеличатся в объёме. Теперь отправляем их в уже разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
- Пока булочки выпекаются, приготовим крем которым традиционно смазывают уже готовые булочки Синабон. Нам понадобится немного сыра маскарпоне. Его, между прочим, можно заменить на обычный пастообразный творог с нежной кремовой текстурой. Вкус будет отличаться, но будет тоже очень вкусно. К сыру добавляем сахарную пудру и немного молока. И с помощью венчика хорошо размешиваем все ингредиенты.
- Булочки уже готовы, достаём их из духовки и ещё горячими смазываем сливочным кремом. Удобно делать это кисточкой.
- В меру пряные, с сильным пикантным ароматом и с нежным сливочным сыром булочки с корицей готовы.