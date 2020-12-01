Улетные булочки с корицей: готовьте сразу две порции!

Необычные вкусные блюда можно найти на страничке Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук. А с этой неделе Юлия начинает еще и новогодний кулинарный марафон, к которому мы, конечно же, присоединимся. И вот первый рецепт: невероятно вкусные булочки с корицей, начинаем!