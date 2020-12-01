Выглядеть на десять лет моложе: семь советов от диетологов и косметологов

Люди, которые широко и радостно улыбаются, кажутся нам более молодыми и энергичными, чем они есть на самом деле – это подтвердили результаты исследования, в рамках которого добровольцам было предложено определить возраст людей, изображенных на фото. Одни и те же люди воспринимались участниками исследования на 5-10 лет моложе на тех фотографиях, где они были запечатлены улыбающимися, и казались старше на более «серьезных» фото. Так что улыбайтесь: смех продлевает не только жизнь, но и молодость!