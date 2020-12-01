Худеем к Новому году: десять продуктов, которые помогут убрать животик

Небольшой животик может быть довольно сексуальным и привлекательным, но вот если он становится все более округлым и крупным, это может пойти во вред не только красоте, но и здоровью. Жир, скапливающийся в области талии, особенно опасен: он трудно «сгоняется», он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также может нарушить работу эндокринной системы. С ожирением в области талии трудно бороться – лучше принимать меры профилактики и не допускать его образования. Эти 10 продуктов помогут предотвратить образование абдоминального ожирения – включите их в свой рацион.

Овес и орехи

Пищевые волокна – главный помощник в поддержании здорового обмена веществ, а также нормальной работы пищеварительного тракта. Орехи, бобовые, ягоды, а также цельные злаки богаты клетчаткой, и потому должны появляться на вашем столе как можно чаще. Начинайте день с миски овсянки с ягодами – и ваш животик надолго останется плоским и подтянутым!

Бананы

Удивлены? Между тем бананы – чемпионы среди фруктов по содержанию калия. А калий помогает выводить лишнюю жидкость из клеток вашего тела. Особенно полезны бананы в тех случаях, если вы немного переборщили с соленой пищей или просто склонны к образованию отеков.

Арбуз

Исследование, которое провели специалисты из Университета Кентукки (США), подтвердило, что регулярное употребление сока арбуза помогает снизить процент жира в организме, а также уменьшить уровень холестерина. Отличный повод полакомиться этой гигантской ягодой!

Йогурт с пробиотиками

Ежедневное употребление одной порции йогурта с пробиотиками (и, разумеется, без сахара) позволяет за месяц снизить содержание жира в организме на 3-4% — к такому выводу пришли исследователи из Университета Манитобы (Канада). Пробиотики помогают поддерживать баланс «правильных» бактерий в кишечники и способствуют его нормальной работе. Так что не отказывайте себе в этом лакомстве!

Огурцы

Главное преимущество этих овощей – высокое содержание воды и низкая калорийность. Огурцы помогают поддерживать баланс жидкости в организме – а его нарушение ведет к замедлению метаболизма и набору лишнего веса. Кроме того, огурцы богаты клетчаткой, а она очень важна для поддержания здорового веса.

Папайя

Этот фрукт не пользуется большой популярностью, а в нем содержится много протеолитических ферментов, которые облегчают и ускоряют пищеварение. Кроме того, в этих фруктах содержится много клетчатки, а также витаминов А и С. Так что это очень полезные и вкусные фрукты.

Спаржа

Во-первых, всего одна порция спаржи содержит 3 грамма клетчатки – этого достаточно, чтобы сохранить чувство сытости на несколько часов. Во‑вторых, в спарже содержатся аминокислоты аспарагина, которые делают ее естественным мочегонным средством – и опять-таки помогают выводить излишнюю жидкость из организма.

Мята

Мята – тот замечательный продукт, который даже необязательно есть. Исследователи установили, что даже аромат мяты уменьшает аппетит и чувство голода. Сама же мята – в виде чая или добавки к пище – помогает бороться со вздутием живота, газообразованием, а также раздраженностью пищеварительной системы.

Ромашковый чай

Стресс плохо сказывается не только на нашем здоровье, но и на фигуре: гормон стресса кортизол замедляет наш обмен веществ, а сами мы под его воздействием склонны выбирать более вредную и высококалорийную пищу. В то же время настой ромашки успокаивает нас, помогает снизить стресс, а также борется со вздутием живота. Так что если у вас напряженная работа – выпивайте чашечку чая из ромашки в середине рабочего дня!

Темный шоколад