Лучшая матовая помада для губ: как выбрать, нанести и стереть, когда придет время

Со временем формулы изменились и лучшие бюджетные матовые помады не уступают в рейтингах своим более дорогим аналогам. Раньше считалось, например, что матовые помады люкс не сушат. Теперь производители научились делать невесомое покрытие и для очень доступных помад. Все, что ты хотела знать о матовых помадах, «Лиза» собрала в этом материале.

Какая матовая помада лучше

Нужно понять, чего ты хочешь от продукта, чтобы ответить на такой вопрос. Обычно для лучших матовых помад важна стойкость, но это понятие неоднозначное. Для тебя может быть достаточно 4-6 часов, а для подружки стойкость будет начинаться от 8-10 часов. Есть несколько универсальных советов:

Тестируй, прежде чем покупать, обязательно обращайся к продавцу-консультанту, он тебе поможет. Важно «примерить» продукт, чтобы, во-первых, понимать, насколько тебе идет цвет, во-вторых, почувствовать, насколько он комфортен в носке и не слишком ли сушит.

Не запястье, а сгиб локтя. Мы привыкли «тестить» помады, кремовые тени и тональные средства на запястье, оставив сгиб локтя патч-тесту на аллрегию на краску для волос. При этом кожа на сгибе локтя более чувствительная, а потому больше похожа на нежную кожу губ. Хочешь понять, насколько сильно средство «скукоживает»? Выбирай сгиб локтя!

Учитывай сезонность. Подобрать под погоду за окном можно не только пальто, но и цвет помады. С разнообразием оттенков проблем не будет, поэтому для зимы и осени выбирай что-то более теплое, а для весны и лета — освежающие оттенки с холодным подтоном.

Подготовь кожу. Даже действительно хорошие помады будут вести себя плохо, если ты не подготовила для них «холст». Ниже расскажем подробнее, что нужно сделать, чтобы облегчить нанесение, но без этого никуда.

Соединяй цвета. Ты удивишься, какой широкой будет палитра, если перестанешь бояться смешивать продукты между собой. «Спорит» обычно разная текстура, так что с этим проблем быть не должно. Чтобы было удобнее чувствовать себя художником от мира бьюти, найди небольшую алюминиевую пластинку для смешивания.

Если ты ищешь продукт из серии «матовая помада топ», напоминаем, что лучшие матовые помады недорого тоже могут стоить. Разделили список на разделы «невысокая цена» и «цена повыше», чтобы тебе было удобнее изучать рейтинг. (Хорошая матовая красная помада, кстати, есть у каждого из брендов)

Правила нанесения

После того как мы выбрали средство, его нужно правильно нанести. Макияж all matte или только губы matte всегда выглядит красиво, но у продукта есть свои недостатки. Вот что делать, чтобы они не проявились.

Скраб. Это нужно, чтобы избавиться от лишних шелушений на губах. Если специального средства нет, соедини в столовой ложке немного сахара и оливковое масло.