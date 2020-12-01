Лучшая матовая помада для губ: как выбрать, нанести и стереть, когда придет время

Лучшая матовая помада для губ — это какая? «Для каждого своя», — ответишь ты, и это будет правильный ответ. Когда продукт только появился на рынке, у него было много недостатков: от сухости и шелушения после до «стягивающего» эффекта и ощущения чего-то инородного на коже. Было даже странно, если девушка наносила средство и ей было «нормально».
Со временем формулы изменились и лучшие бюджетные матовые помады не уступают в рейтингах своим более дорогим аналогам. Раньше считалось, например, что матовые помады люкс не сушат. Теперь производители научились делать невесомое покрытие и для очень доступных помад. Все, что ты хотела знать о матовых помадах, «Лиза» собрала в этом материале.
Какая матовая помада лучше
Нужно понять, чего ты хочешь от продукта, чтобы ответить на такой вопрос. Обычно для лучших матовых помад важна стойкость, но это понятие неоднозначное. Для тебя может быть достаточно 4-6 часов, а для подружки стойкость будет начинаться от 8-10 часов. Есть несколько универсальных советов:
Тестируй, прежде чем покупать, обязательно обращайся к продавцу-консультанту, он тебе поможет. Важно «примерить» продукт, чтобы, во-первых, понимать, насколько тебе идет цвет, во-вторых, почувствовать, насколько он комфортен в носке и не слишком ли сушит.
Не запястье, а сгиб локтя. Мы привыкли «тестить» помады, кремовые тени и тональные средства на запястье, оставив сгиб локтя патч-тесту на аллрегию на краску для волос. При этом кожа на сгибе локтя более чувствительная, а потому больше похожа на нежную кожу губ. Хочешь понять, насколько сильно средство «скукоживает»? Выбирай сгиб локтя!
Учитывай сезонность. Подобрать под погоду за окном можно не только пальто, но и цвет помады. С разнообразием оттенков проблем не будет, поэтому для зимы и осени выбирай что-то более теплое, а для весны и лета — освежающие оттенки с холодным подтоном.
Подготовь кожу. Даже действительно хорошие помады будут вести себя плохо, если ты не подготовила для них «холст». Ниже расскажем подробнее, что нужно сделать, чтобы облегчить нанесение, но без этого никуда.
Соединяй цвета. Ты удивишься, какой широкой будет палитра, если перестанешь бояться смешивать продукты между собой. «Спорит» обычно разная текстура, так что с этим проблем быть не должно. Чтобы было удобнее чувствовать себя художником от мира бьюти, найди небольшую алюминиевую пластинку для смешивания.
Если ты ищешь продукт из серии «матовая помада топ», напоминаем, что лучшие матовые помады недорого тоже могут стоить. Разделили список на разделы «невысокая цена» и «цена повыше», чтобы тебе было удобнее изучать рейтинг. (Хорошая матовая красная помада, кстати, есть у каждого из брендов)
Правила нанесения
После того как мы выбрали средство, его нужно правильно нанести. Макияж all matte или только губы matte всегда выглядит красиво, но у продукта есть свои недостатки. Вот что делать, чтобы они не проявились.
Скраб. Это нужно, чтобы избавиться от лишних шелушений на губах. Если специального средства нет, соедини в столовой ложке немного сахара и оливковое масло.
Маска. Если чувствуешь, что после скраба на масляной основе увлажнения достаточно, этот этап можно пропустить. В остальных случаях нанеси на губы плотным слоем восстанавливающий бальзам или маску, выдержи 10-15 минут, вытри досуха бумажным полотенцем.
Стойкий карандаш. Карандаш, оттенок которого точно совпадает с помадой (плюс-минус тон) поможет тебе лучше нарисовать контур. Особенно это важно для новичков или съемок, где любые огрехи будут видны на кадре.
От центра к краям. Чтобы получить модный эффект «зацелованных губ», сначала положи продукт в центр, а затем растягивай его к краям. Так средство ложится градиентом и визуально увеличивает губы.
Правильный тон. Когда нужно добавить сияния, откажись от блеска поверх. Влажные текстуры не дружат с матовыми, и в итоге о стойкости придется забыть. Лучше нанести немного металлических или шиммерных теней в центр — получится здорово, вот увидишь.
Слои. Чем больше слоев, тем менее комфортно ты будешь ощущать помаду на губах. Постарайся обойтись одним или двумя, если очень нужно. Или всегда используй легкие средства такого типа, которые можно наслаивать чуть больше (но тоже не бесконечно).
Следи за тем, что ты ешь. Меньше жирных и масляных продуктов на тарелке = более насыщенный цвет. И точно так же все напитки полезно пить через трубочку, чтобы помада оставалась «как только что накрасили» дольше.
Форма. Если хочется нарисовать более полные кукольные губы, нужно двигаться аппликатором или кисточкой от уголков губ к центру. Если губы, наоборот, нужны более ретро — от центра к уголкам.
Создай свою. Чтобы сделать матовую текстуру из кремовой, тебе нужна прозрачная фиксирующая пудра. Нанеси цвет, промокни салфеткой, пройдись кистью с пудрой сверху. Долго она не продержится, но проверить, идет ли тебе оттенок, успеешь.
Как удалить матовую помаду
Если что-то так хорошо и долго держится на коже, его, логично, трудно удалить. Но не невозможно, и вот советы, которыми можно воспользоваться.
Мицеллярная вода. Маленькие частички, мицеллы, притягивают макияж к себе как магнитом — и пигмент не исключение. Приложи ватные диски к губам на несколько секунд, а затем осторожно потяни в сторону.
Двухфазное средство для снятия макияжа. Оно лучше подойдет для чувствительной и склонной к раздражениям кожи. За счет масел в составе действие будет совсем не агрессивным.
Гидрофильное масло. Мягкое очищающее средство, которое при контакте с водой превращается в пенку, тоже справится с пигментом без лишней агрессии.
Растительное масло. Оливковое, подсолнечное, миндальное или льняное масло (зависит от того, что есть под рукой) удалит с губ матовую помаду и поухаживает за кожей в процессе.
Обычное мыло. Если под рукой больше ничего нет, справится и оно. Только лучше если это будет детское или жидкое мыло — они, как правило, более мягкие.
Скраб. Иногда кажется, что пигмент настолько въелся в кожу, что избавиться от него не получится и через сто лет. С этим могут помощь абразивные частички в скрабе: если не для губ, то для лица и даже тела.
Возможно, после первого удаления помады с губ тебе придется поработать средством еще раз. И не забывай нанести на губы питательный бальзам или масло (лучше на ночь), чтобы кожа как восстановилась до следующего «выхода в свет». Если хочется устроить настоящий спа-салон, дополни это массажем губ с помощью пальца или мягкой щеточки в течение 1-2 минут.