Каждому свое: как подобрать правильные аксессуары для твоего типа фигуры

Наверняка ты сталкивалась с ситуацией, когда смотришь на сумку в витрине и думаешь, что это – именно она, а затем примеряешь ее к своему образу и понимаешь, что что-то не так. Как избежать таких ситуаций, рассказывает Cosmo российский стилист и тренер по стилю Роман Медный.
Если при ближайшем рассмотрении сумка не смотрится органично в твоем образе, дело здесь, скорее всего, не в ней самой, а в том, что она не подходит твоему типу фигуры. Не красит твои пропорции, не стремится сделать их визуально идеальными. Как выбрать аксессуары, с которыми ты всегда будешь выглядеть «на пятерку»? На какие формы и модели стоит обращать внимание?
Тип фигуры «треугольник»
Треугольную фигуру лучше всего дополнят небольшие геометричные сумки на коротком ремне или жесткие клатчи среднего размера. Не проходи мимо модных сумок с короткими ручками, которые можно носить на плече, и моделей «багет».
Что касается обуви, то твоими верными спутниками в пути к идеальному силуэту станут классические бежевые лодочки, босоножки на танкетке и модели на широком устойчивом каблуке.