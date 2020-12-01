Ср, 2.12.2020

Каждому свое: как подобрать правильные аксессуары для твоего типа фигуры

Женщина с сумкой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Наверняка ты сталкивалась с ситуацией, когда смотришь на сумку в витрине и думаешь, что это – именно она, а затем примеряешь ее к своему образу и понимаешь, что что-то не так. Как избежать таких ситуаций, рассказывает Cosmo российский стилист и тренер по стилю Роман Медный.

Если при ближайшем рассмотрении сумка не смотрится органично в твоем образе, дело здесь, скорее всего, не в ней самой, а в том, что она не подходит твоему типу фигуры. Не красит твои пропорции, не стремится сделать их визуально идеальными. Как выбрать аксессуары, с которыми ты всегда будешь выглядеть «на пятерку»? На какие формы и модели стоит обращать внимание?

Тип фигуры «треугольник»

Если природа наделила тебя изящным верхом и тяжеловатым низом, стоит подчеркнуть хрупкие плечи и соблазнительную зону декольте. Тебе подойдут яркие и массивные ювелирные украшения, образ только выиграет, если ты добавишь к нему эффектные серьги или колье.

Треугольную фигуру лучше всего дополнят небольшие геометричные сумки на коротком ремне или жесткие клатчи среднего размера. Не проходи мимо модных сумок с короткими ручками, которые можно носить на плече, и моделей «багет».

Спрячь подальше мягкие сумки-почтальонки и «хобо», они только утяжелят низ!

Что касается обуви, то твоими верными спутниками в пути к идеальному силуэту станут классические бежевые лодочки, босоножки на танкетке и модели на широком устойчивом каблуке.

Тип фигуры «Перевернутый треугольник»
 
Этому типу фигуры не стоит привлекать внимание к верхней части. Переведи все взгляды на ноги, если тебе с ними повезло. Тяжелые блестящие браслеты, крупные часы и длинные серьги (они визуально вытягивают зону декольте) непременно должны найти место в твоем гардеробе. Не лишними будут женственные пояса в виде баски.
 
Хороший выбор – сумки в виде трапеции, небольшие аксессуары на цепочке, которая заканчивается в области бедер, и модные сумки с браслетом. Если у тебя длинные стройные ноги, можешь себе позволить любую обувь, в том числе модели на невысоком каблуке или плоском ходу, а также «мужские» туфли.
 
Тип фигуры «прямая»
 
Главная задача – сделать фигуру женственнее, визуально добавив изгибов. Из всех украшений тебе больше всего подойдут длинные ожерелья-цепочки с кулоном или в несколько рядов. Важный элемент – пояса на талии, они могут быть как яркими, так и классическими строгими. Все зависит от случая.
 
Предпочитай мягкие сумки женственной формы и округлые модели. Это и модные «мешки», и аксессуары формы «луна». Если у тебя высокий рост, можешь поэкспериментировать с разной обувью. Не прогадаешь, если выберешь лодочки и элегантные невысокие ботильоны.
 
Тип фигуры «Песочные часы»
 
Стараемся не испортить созданные природой идеальные пропорции. В этом помогут женственные серьги-кольца и любые другие изящные украшения. Подчеркнуть женственность форм под силу сумкам на длинной цепочке, которые можно носить через плечо. Такие модели есть в классике многих брендов. Не лишним будет ремень на талии. Очень удачно в паре с такой фигурой будут смотреться изящные лодочки, ботильоны и сапоги до колена с узким голенищем. Высокие каблуки – тоже твое. Удачи!
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