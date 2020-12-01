Каждому свое: как подобрать правильные аксессуары для твоего типа фигуры

Если при ближайшем рассмотрении сумка не смотрится органично в твоем образе, дело здесь, скорее всего, не в ней самой, а в том, что она не подходит твоему типу фигуры. Не красит твои пропорции, не стремится сделать их визуально идеальными. Как выбрать аксессуары, с которыми ты всегда будешь выглядеть «на пятерку»? На какие формы и модели стоит обращать внимание?

Тип фигуры «треугольник»