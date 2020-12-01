Хромченко назвала самый удачный наряд на первое свидание

Чтобы избежать последнего, эксперт в сфере моды посоветовала женщинам отказаться от экстравагантных нарядов на первом свидании. К тому же не стоит приходить на встречу «слишком нарядной», пишет портал News.ru.

«Иначе мужчина может испугаться, что не потянет такую красавицу. А вот на второе свидание можно и нарядиться»,

— сказала Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале.

Телеведущая посоветовала выбрать для первого свидания маленькие чёрные, белые и красные платья, которые сейчас в моде. И лучше всего, если они будут без глубоких вырезов, ярких рисунков и принтов, которые могут отвлечь внимание от самой женщины.