«Как стать молодой и красивой без пластики»: Водонаева раскрыла свой секрет

Инстадива показала себя после процедуры. Она в бежевом нижнем белье позировала у зеркала. Водонаева рассказала о главных секретах красоты и молодости. «Поговорила с доктором, который делал мне процедуру, о том, как в итоге можно оставаться молодыми и красивыми, не прибегая к хирургическим вмешательствам. Это питание, спорт и правильные аппараты», — пояснила теледива.