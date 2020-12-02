«Как стать молодой и красивой без пластики»: Водонаева раскрыла свой секрет

38-летняя Алена Водонаева высказалась о пластике. Телеведущая рассказала о способах, с помощью которых приводит свое тело в порядок, пишет Cosmo.
Бывшая участница «Дома-2» заметно преобразилась после сложного удаления зуба мудрости. Теперь она мечтает вернуть телу тонус. «Я сильно похудела. Меня не устраивают мои мышцы», — пожаловалась Водонаева.
Алена призналась, что уже год не занимается спортом. Инстадива решила попробовать необычную процедуру. Она записалась на аппаратный массаж, заставляющий мышцы работать и расщепляющий жировые отложения.
Автор книги «Голая» запечатлела себя в белоснежном халате и черной защитной маске на кушетке. Звезде установили на ягодицы специальные клипсы, после чего запустили вибрацию. «Ощущения очень необычные. Я обалдела, когда мышцы начали сокращаться. Я расслабилась только через пять минут после начала процедуры. Зад жил своей жизнью», — похвасталась модель.
Инстадива показала себя после процедуры. Она в бежевом нижнем белье позировала у зеркала. Водонаева рассказала о главных секретах красоты и молодости. «Поговорила с доктором, который делал мне процедуру, о том, как в итоге можно оставаться молодыми и красивыми, не прибегая к хирургическим вмешательствам. Это питание, спорт и правильные аппараты», — пояснила теледива.
Звезда заверила, что негативно относится к радикальным методам омоложения. Водонаева заявила, что опасается ложиться под нож хирурга из-за многочисленных рассказов о неприятных последствиях. «Те знакомые, кто делали себе операции на живот, на попу, говорят, что отекают ноги. Очень сильно. И потом проблем не оберетесь», — добавила Алёна.