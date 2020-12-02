Где будем делать талию? Восемь лайфхаков, которые скроют её отсутствие

Cosmo знает 8 простых лайфхаков, которые помогут скрыть отсутствие талии и сделать фигуру более женственной!

Пояса и ремни

Пожалуй, самый простой способ «сделать» пресловутую талию — добавить ремень или пояс. Причем совершенно неважно, наденешь ты его поверх летнего платья или твидового жакета — эффект будет при любом раскладе. И не бойся экспериментировать с толщиной ремня и количеством декора на нем — на силуэт это никак не повлияет.

Драпировка и складки

Всевозможные драпировки, складки или декоративные элементы на нижней части наряда призваны добавить объем бедрам и опять сделать акцент на талии.

Заправляй рубашки и блузы

Думаешь, что отсутствие талии автоматически лишает тебя таких модных покупок, как «мужские» рубашки и свободные блузы в бохо-стиле? Конечно же, нет! Ты можешь смело носить их, заправляя при этом в джинсы, брюки или юбку.

Выбирай платья с запахом

Для девушек, которые хотят сделать акцент в области талии, платья с запахом — идеальный выбор как для будней, так и для особых случаев.

Играй на контрастах

Еще один простой, но действенный способ «сделать талию» — цветовой контраст между верхом и низом.

Акцент на плечи

Если ты не хочешь добавлять объем в нижней части наряда, добавь его в верхней! Уже далеко не первый сезон в моде 80-е и объемные плечи, которые с легкой руки дизайнеров появились как на жакетах и пальто, так и на платьях с блузками.

Завышенная талия

«Высокая» талия на джинсах и брюках — твое совершенное оружие в борьбе за четко выраженную талию! Кроме того, те же mom jeans в стиле 90-х по‑прежнему в топе горячих трендов.

А-силуэты