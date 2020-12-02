Где будем делать талию? Восемь лайфхаков, которые скроют её отсутствие

Тип фигуры «песочные часы» не только считается эталоном, но и позволяет своим обладательницам выглядеть женственно в любой одежде. Но что делать девушкам, которым нужно, что называется, «делать талию»?
Cosmo знает 8 простых лайфхаков, которые помогут скрыть отсутствие талии и сделать фигуру более женственной!
Пояса и ремни
Пожалуй, самый простой способ «сделать» пресловутую талию — добавить ремень или пояс. Причем совершенно неважно, наденешь ты его поверх летнего платья или твидового жакета — эффект будет при любом раскладе. И не бойся экспериментировать с толщиной ремня и количеством декора на нем — на силуэт это никак не повлияет.
Драпировка и складки
Всевозможные драпировки, складки или декоративные элементы на нижней части наряда призваны добавить объем бедрам и опять сделать акцент на талии.
Заправляй рубашки и блузы
Думаешь, что отсутствие талии автоматически лишает тебя таких модных покупок, как «мужские» рубашки и свободные блузы в бохо-стиле? Конечно же, нет! Ты можешь смело носить их, заправляя при этом в джинсы, брюки или юбку.
Выбирай платья с запахом
Для девушек, которые хотят сделать акцент в области талии, платья с запахом — идеальный выбор как для будней, так и для особых случаев.
Играй на контрастах
Еще один простой, но действенный способ «сделать талию» — цветовой контраст между верхом и низом.
Акцент на плечи
Если ты не хочешь добавлять объем в нижней части наряда, добавь его в верхней! Уже далеко не первый сезон в моде 80-е и объемные плечи, которые с легкой руки дизайнеров появились как на жакетах и пальто, так и на платьях с блузками.
Завышенная талия
«Высокая» талия на джинсах и брюках — твое совершенное оружие в борьбе за четко выраженную талию! Кроме того, те же mom jeans в стиле 90-х по‑прежнему в топе горячих трендов.
А-силуэты
Широкие брюки и юбки, а также платья А-силуэта также помогут «сделать талию» даже при полном ее отсутствии. А в случае с платьями смело дополняй образ «тяжелой артиллерией» в виде вышеупомянутых ремней и поясов.