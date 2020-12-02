10 способов как избавиться от тёмных кругов под глазами

«Мешки» и «синяки» в области вокруг глаз — косметическая проблема, которая в той или иной степени волнует практически всех. Главные виновники этих напастей — возрастной фактор (кожа теряет эластичность, и отеки образуются все чаще) и наследственность (клетки вашей кожи могут быть просто напросто склонны к плотным жировым отложениям). Второстепенные — обезвоживание, недосыпание, аллергические реакции, гормональный дисбаланс, неправильное питание, вредные привычки. В общем, даже те из нас, у кого «мешков» под глазами обычно не бывает, могут легко их заполучить во время простуды или сезонного недомогания. Перечисляем действенные методы борьбы с «глазами панды».

1. Умывайтесь прохладной водой. Горячая усугубляет отечность и подчеркивает темные круги. Если вы достаточно терпимы к низким температурам, используйте для тонизирования лица и периорбитальной области кубик льда (если на лице есть сосудистые сеточки и лопнувшие капилляры, оберните лед пищевой пленкой). Для снятия макияжа используйте средства на масляной основе: они быстро растворяют подводку, тушь и тени, не раздражая при этом кожу.

2. Проверьте свое средство: иногда уход для кожи вокруг глаз вызывает отеки. Иногда косметика против морщин может вызывать аллергию. Если есть хоть малейшие подозрения, что припухлости связаны с новым кремом или гелем, не используйте его минимум 4-5 дней и посмотрите, будет ли разница.

3. Используйте крем для глаз с ретинолом, который усиливает выработку коллагена и разглаживает кожу. Все препараты с витамином А и его производными усиливают прилив крови к тканям, уплотняя их и делая таким образом менее заметными «зоны затемнения». Нанесите небольшое количество средства на область под глаза и аккуратно вбейте в кожу. Имейте в виду, что ретинол действует не сразу: иногда требуется от 10 до 12 недель, чтобы появились видимые результаты.

Крем для глаз. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

4. Выбирайте средства с кофеином для уменьшения отечности под глазами ─ он успокаивает сосуды и способствует выведению лишней жидкости. Вариант проще ─ ненадолго приложить к глазам охлажденные чайные пакетики (два пакетика с черным чаем ─ он содержит кофеин и танины ─ смочите водой и положите на несколько минут в морозилку).

5. Сократите употребление алкоголя и соленой пищи ─ и то, и другое задерживает жидкость в организме и способствует образованию отеков. Кстати, к продуктам, способствующим ее выведению, относятся арбуз, огурцы, сельдерей и петрушка. С другой стороны, одной из причин темных кругов под глазами может быть обезвоживание, поэтому норму чистой питьевой воды в день (около 1-1,5 литра) лучше ежедневно восполнять.

6. «Синяки» под глазами может провоцировать гиперпигментация, вызванная передозировкой солнца или гормональными сбоями. Используйте для периорбитальной области осветляющий крем, но не наносите его слишком близко к слизистой ─ в таких средствах обычно содержатся мощные активные компоненты.