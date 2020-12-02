Счастливый декабрь: от вашего рациона зависит то, как начнется Новый год

Дева

Этот знак любит деликатесы, а потому готовьте для них холодильник. Икра, лосось, устрицы — это хорошо, но стоит вспомнить и про то, что раньше мы называли деликатесами. Полезными деликатесами. Например, печень трески. Приготовьте из нее салат по рецепту, как делала мама. В нем столько пользы! Печень трески концентрирует в себе полезные жирорастворимые витамины — А и D, а потому ее очень хорошо есть в темное и холодное время года. Единственное «но»: не сильно налегайте не нее.

Весы

Этот знак зодиака старается во всем придерживаться золотой середины: любит вкусно поесть, но в меру. Обожает хорошие необычные чаи. Особенно с ягодами, специями, полезными травами. А длинными зимними вечерами обязательно пейте глинтвейн, только настоящий, самодельный.

Еще неплохо в декабре пить настой шиповника с боярышником (заваривать в термосе на ночь) и ложечкой меда.

Скорпион

Иногда кажется, что этот знак не замечает вкуса, лишь бы стол был красиво накрыт. Любит выпить, но тоже красиво, за душевной беседой. Перед праздниками ему лучше перейти на пост, хотя бы по минимуму, отказаться от алкоголя и употреблять его только в конфетах или блюдах, в которые его добавляют. Надо есть побольше овощных блюд. Скорпионы любят салаты, но интересные по вкусу. Их фаворит — теплый салат с печенкой. И чем больше всевозможной зелени, тем лучше. И гранат. Есть его этот знак Зодиака не любит, а вот свежевыжатый сок обожает.

Стрелец

В декабре Стрельцу хорошо бы подружиться с киви и фейхоа. Киви можно просто есть, а еще он прекрасно маринует курочку. Более того, киви добавляют и в овощные салаты, что делает их очень вкусными. Что же касается удивительного фейхоа, то этот плод - просто кладезь всего самого полезного! Но не стоит им увлекаться, если у вас проблемы со щитовидкой.

С фейхоа получаются прекрасные салаты, а если перетереть ягоду с медом, можно подавать к сырникам, запеканке, мороженому, поливать фруктовые салаты. В фейхоа содержится фолиевая кислота и железо, а также витамины группы В.

Козерог

Любит... плов! Может есть его на завтрак, обед и ужин. У каждого Козерога есть свой любимый плов. А их 10 видов, начиная от индийского, заканчивая узбекским. Пробуйте, выбирайте. Рис - хорошая еда для Козерогов, и если вам удастся разнообразить праздничный стол каким-нибудь блюдом из или с рисом, будет здорово.

А пока весь декабрь можно делать рисовые салаты и готовить рис с овощами, но не увлекайтесь. Сами знаете, какие свойства имеет рис.

Водолей

Любит вспоминать прошлое, а потому обожает классический Новый год и готов начать его репетировать задолго до боя курантов. Как вы понимаете, речь идет о еде. Не осуждайте его «любовь к прошлому». Разве мы вспомнили бы что-то кроме оливье, селедки «под шубой», «мимозы» и холодца? Помидоры с сыром с чесноком, шпроты, салат с печенью трески и рисом с сайрой, буженина. А десерты! Не отказывайте себе или любимой. Только устраивайте разгрузочные дни на ряженке или кефире. Кисломолочные продукты Водолей не жалует, но стоит в декабре их попробовать, ведь даже к оливье можно подобрать необычную полезную заправку, вместо майонеза.

Рыбы