Счастливый декабрь: от вашего рациона зависит то, как начнется Новый год

Еда в декабре — это ваше счастливое будущее, успехи на работе, сбывшиеся мечты и еще много чего другого. Секрет прост: лучше всего придерживаться «родной» простой пищи, она хорошо влияет на настроение, не перегружает желудок, готовит к праздничным изобилиям. Итак, что же лучше есть в первый месяц зимы разным знакам Зодиака?
У всех знаков Зодиака в этом месяце есть счастливый, можно сказать, главный продукт. Какой и какие блюда предпочтительнее из него готовить, расскажет постоянный астролог «Домашнего очага» Карина Журавлева.
Овен
Этому знаку не хватает в декабрьские деньки яркости. И в еде тоже. Ваш фрукт — оптимист на зимний период — хурма. Выбирайте любую, которая не «вяжет». Один-три раза в неделю или чаще балуйте себя хурмой. Ягода богата витаминами и важными микроэлементами. Бодрость духа и хорошее настроение вам обеспечены.
Радостно и легко вы дойдете до Нового года, Рождества и Китайского Нового года — бодрость духа вам обеспечена. Если вы не будете заодно избегать всевозможных витаминных напитков, чаев... А уж если перейдете с обычного кофе на кофе без кофеина или цикорий, вы — герой декабря.
Телец
У Тельцов низкий иммунитет. Ешьте фрукты и овощи. Тельцу стоит полюбить ананас. В любом виде. Свежий, в салате, в пицце, консервированный. К ананасу наши организмы уже так привыкли, что уже можно считать его своим. Особенно он любим женщинами как плод диетический. И наверняка дамы знают секрет, что для похудения полезна только сердцевина ананаса. Так что одному - мякоть, другому - «кочерыжку». Хорошо, если Телец попостится какое-то время. И главное в посте: есть салаты без майонеза, а вторые блюда толькос овощами.
Близнецы
Хорошее настроение стоит поддержать мандаринами! Никто не посмеет вас осудить, если в один присест вы возьмете и съедите весь пакет, что принесли с рынка, потом встанете и пойдете за новым. Вам нужен этот яркий цвет, который радует глаз, и витамин С, который требует организм. Не бойтесь, аллергия вас при любом количестве съеденного мандаринов обойдет стороной. А запах, какой запах стоит в комнате, как пахнут руки, когда вы чистите этот маленький цитрусовый. и, кстати, мандарин стимулирует работоспособность.
Рак
Очень удачный знак с точки зрения кулинарии. Ест практически все, что предложишь, и получает удовольствие. В декабре стоит налегать на рыбу: супы, салатики, рыбка в духовке, котлетки — все только на пользу. Можно и морепродукты. Если раньше вы покупали в магазине йогурты, попробуйте перейти на желе или десерты с ним. Не забудьте про холодец и заливное из рыбы. Порадуйте себя или своего любимого Рака.
Лев
То, что этот знак Зодиака любит мясо, совершенно понятно. Если вы не держите пост, то лучше перейти на простые виды его приготовления. Варите мясо, делайте котлетки на пару, макароны по-флотски. Но не забывайте об овощах. Очень вкусно получается тушеное мясо с айвой или черносливом.
Львы очень любят вкусно и красиво поесть, поэтому стоит заранее продумать праздничный стол, что на нем будет стоять и, как будет украшено.
Дева
Этот знак любит деликатесы, а потому готовьте для них холодильник. Икра, лосось, устрицы — это хорошо, но стоит вспомнить и про то, что раньше мы называли деликатесами. Полезными деликатесами. Например, печень трески. Приготовьте из нее салат по рецепту, как делала мама. В нем столько пользы! Печень трески концентрирует в себе полезные жирорастворимые витамины — А и D, а потому ее очень хорошо есть в темное и холодное время года. Единственное «но»: не сильно налегайте не нее.
Весы
Этот знак зодиака старается во всем придерживаться золотой середины: любит вкусно поесть, но в меру. Обожает хорошие необычные чаи. Особенно с ягодами, специями, полезными травами. А длинными зимними вечерами обязательно пейте глинтвейн, только настоящий, самодельный.
Еще неплохо в декабре пить настой шиповника с боярышником (заваривать в термосе на ночь) и ложечкой меда.
Скорпион
Иногда кажется, что этот знак не замечает вкуса, лишь бы стол был красиво накрыт. Любит выпить, но тоже красиво, за душевной беседой. Перед праздниками ему лучше перейти на пост, хотя бы по минимуму, отказаться от алкоголя и употреблять его только в конфетах или блюдах, в которые его добавляют. Надо есть побольше овощных блюд. Скорпионы любят салаты, но интересные по вкусу. Их фаворит — теплый салат с печенкой. И чем больше всевозможной зелени, тем лучше. И гранат. Есть его этот знак Зодиака не любит, а вот свежевыжатый сок обожает.
Стрелец
В декабре Стрельцу хорошо бы подружиться с киви и фейхоа. Киви можно просто есть, а еще он прекрасно маринует курочку. Более того, киви добавляют и в овощные салаты, что делает их очень вкусными. Что же касается удивительного фейхоа, то этот плод - просто кладезь всего самого полезного! Но не стоит им увлекаться, если у вас проблемы со щитовидкой.
С фейхоа получаются прекрасные салаты, а если перетереть ягоду с медом, можно подавать к сырникам, запеканке, мороженому, поливать фруктовые салаты. В фейхоа содержится фолиевая кислота и железо, а также витамины группы В.
Козерог
Любит... плов! Может есть его на завтрак, обед и ужин. У каждого Козерога есть свой любимый плов. А их 10 видов, начиная от индийского, заканчивая узбекским. Пробуйте, выбирайте. Рис - хорошая еда для Козерогов, и если вам удастся разнообразить праздничный стол каким-нибудь блюдом из или с рисом, будет здорово.
А пока весь декабрь можно делать рисовые салаты и готовить рис с овощами, но не увлекайтесь. Сами знаете, какие свойства имеет рис.
Водолей
Любит вспоминать прошлое, а потому обожает классический Новый год и готов начать его репетировать задолго до боя курантов. Как вы понимаете, речь идет о еде. Не осуждайте его «любовь к прошлому». Разве мы вспомнили бы что-то кроме оливье, селедки «под шубой», «мимозы» и холодца? Помидоры с сыром с чесноком, шпроты, салат с печенью трески и рисом с сайрой, буженина. А десерты! Не отказывайте себе или любимой. Только устраивайте разгрузочные дни на ряженке или кефире. Кисломолочные продукты Водолей не жалует, но стоит в декабре их попробовать, ведь даже к оливье можно подобрать необычную полезную заправку, вместо майонеза.
Рыбы
Они любят сладкое. Не просто какие-то конфеты, тортики, а пастилу, зефир, сухофрукты. Особенно ими любима халва. Есть такая поговорка: «Сладости — для радости, халва — для ума». Халва - превосходный источник энергии, она способна быстро восстанавливать силы, одновременно обогащая организм полезными веществами и витаминами. Так что зимой эта сладость лучше тортиков. Только не забывайте о ее калорийности!