Шесть вредных привычек, из-за которых волосы быстро становятся жирными

Как часто вы очищаете и моете щетку для волос? Это нужно делать регулярно, ведь на ее зубцах оседают не только выпавшие волосы, но и остатки косметических средств и частицы эпителия. Все это перемешивается с пылью и грязью, а затем попадает на ваши чистые волосы при расчесывании. Страшная картина, не так ли?