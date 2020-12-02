Шесть вредных привычек, из-за которых волосы быстро становятся жирными

Устали от необходимости мыть голову каждый день? Возможно, вы что-то делаете не так, предполагает «Домашний очаг».
Лишь у немногих счастливиц получается мыть волосы пару раз в неделю. Большинству из нас приходится делать это чуть ли не каждый день. Но, возможно, причина в нас самих, утверждают специалисты, а точнее в привычках, из-за которых повышается сальность кожи головы.
Вы слишком часто прикасаетесь к волосам
Возможно, вы слышали о том, что нельзя часто трогать лицо руками — это приводит к появлению морщин и подкожных прыщей. То же правило относится и к волосам. Если вы постоянно поправляете прическу руками, то на нее попадают частицы эпителия и секрета сальных желез — волосы уже к вечеру становятся грязными.
Частое мытье
Увы, ежедневное мытье волос только ускоряет процесс салоотделения. Все дело в том, что шампунь смывает с кожи головы естественный кожный жир, и сальные железы начинают работать быстрее, чтобы компенсировать его недостачу.
Кондиционер для волос
Использовать кондиционер для волос не только можно, но и нужно — с небольшой оговоркой: «Лучше меньше, чем больше». Правильно подбирайте средство согласно вашему типу волос и никогда не наносите его на корни.
Грязная расческа
Как часто вы очищаете и моете щетку для волос? Это нужно делать регулярно, ведь на ее зубцах оседают не только выпавшие волосы, но и остатки косметических средств и частицы эпителия. Все это перемешивается с пылью и грязью, а затем попадает на ваши чистые волосы при расчесывании. Страшная картина, не так ли?
Средства для укладки волос
Вы любите и умеете делать прически? Это похвально. Но помните, что некоторые из косметических средств могут забивать поры в коже головы и оседать на волосах. Так, сухой шампунь настолько сильно «въедается» в волосы, что для его полного удаления может понадобиться 2−4 мытья.
Неправильный выбор косметики
Если ваши волосы очень быстро становятся грязными, пришла пора провести ревизию ваших запасов — возможно, вы пользуетесь неподходящей косметикой. При повышенной сальности выбирайте средства для волос с облегченной формулой — избегайте названий, в которых присутствуют слова «блеск» и «увлажнение».