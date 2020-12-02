Вечерние платья для полных женщин: семь правил выбора

Вывод: любые принты нужно организовывать при помощи элементов кроя, не позволяя им растекаться по фигуре.

4. Смоделированный силуэт

Все наши манипуляции должны быть направлены на то, чтобы собрать фигуру и нарисовать нужные пропорции. В первом случае большим подспорьем будут плотные ткани, которые держат тело подобно корсету. Во втором нам стоит позаботиться о создании нужных вертикалей, которые вытягивают рост, и горизонталей, создающих эффект талии. Справа вы видите, возможно, не самый лучший пример платья с точки зрения стиля, но идеальный с точки зрения геометрии моделирования. Вертикали здесь создаются за счет комбинирования разных видов тканей, а контрастная лента четко рисует горизонталь в центре, где анатомически расположена талия.

5. Грамотные драпировки

Драпировки — отдельная тема, начать которую стоит с развенчивания главного мифа: сами по себе они ничего не вуалируют. Более того, неграмотно расположенная драпировка может полнить. Собираясь в складки, ткань должна создавать диагональные линии, сужающие пространство. Драпировка на платье узлом на талии, например, создает эффект точки, от которой расходятся лучи. Этот способ не сработает, если талии у вас нет. Она должна хоть немного читаться, иначе драпировка такого типа просто расширит тело в центре. Скрыть с ее помощью — идея провальная. Очень большие складки еще больше его увеличат, а мелкие растекутся и предательски перестанут быть складками.

6. Законы сексуальности plus-size

Мы не просто так начали с советов, которые помогут смоделировать фигуру. В процессе отвалились почти все стандартные гардеробные приемы соблазнения, которые не подходят девушкам внушительных размеров: бархатные, атлас и блестки. Правда, осталась львиная доля спецэффектов, которые кажутся доступными, но таковыми на самом деле не являются. Вместе с атласом и бархатом в топку стоит отправить и кружево. Кроме того что эта ткань также полнит, она всегда отправляет к эстетике магазинов для взрослых. Иначе кружево смотрится лишь в подчеркнуто целомудренных решениях — платья миди в стиле 50-х. Но практика показывает, что у пышных женщин гипюры — это всегда обтягон.

То, что пошловато смотрится на стройняшке, будет зашкаливающе пошло выглядеть на обладательнице впечатляющих форм.

Та же ситуация происходит с демонстрацией голого тела. Если на девушке астеничной декольте может смотреться так, что его никто не заметит, то для пышечки оно может стать модным приговором. Все неизбежно будут заглядывать туда, куда обычно смотреть не принято. Более того, сами формы, увидев лазейку, могут попытаться сбежать. Вдвойне опасно открывать сразу и верх, и низ, особенно если платье вас обтягивает. Разрезы неизбежно начнут расползаться, создавая эффект «трещит по швам».

7. Расставленные акценты