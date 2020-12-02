Вечерние платья для полных женщин: семь правил выбора

Любые формы можно упаковать так, что они будут вызывать восхищение. Важно лишь знать нюансы.
В чем главная проблема девушки размера plus-size, которая хочет роскошно выглядеть? В том, что она берет на вооружение приемы тех, кто пытается искусственно привнести в свой образ тот градус сексапила, который у нее уже есть. Типичные гардеробные приемы вроде кружева и пайеток призваны увеличить формы, сделать их более манкими.
Если барышня от природы аппетитна, все это создает эффект too much. Сексуальность начинает бить через край, и женщина тонет в этой пучине страсти. Тем, у кого от природы пышная грудь и крупные бедра, достаточно матовой ткани благородного цвета и всего лишь одного пикантного выреза, чтобы сразить всех наповал.
Если размеры очень внушительные и помимо адекватно аппетитных форм есть те, которые требуют ретуши, кроме модно-сексуальной воздержанности женщина должна подключить здравый смысл. В первую очередь стоит позаботиться о маскировке, а пикантные акценты расставить только после того, как фигура приобретет правильные пропорции. Wday.ru предлагает поговорить о тех оптических иллюзиях, которые помогут выбрать корректирующее платье, а затем перейдем к теме сексуальности в размере plus-size.
1. Неадекватный размер
Возможно, первый совет покажется вам скучным, но именно с него и нужно начинать. Девушки, которые недовольны своим размером одежды, не должны думать, что проблему можно решить, выбрав тот, который им больше импонирует. Меньший размер не сделает вас тоньше, если по параметрам должен быть L. Вы не только не будете казаться меньше в платье не вашего размера, но оно сделает вас еще и больше: тело начнет просачиваться сквозь все возможные проймы, а натянутые швы продемонстрируют готовность форм полностью избавиться от покровов. Зачем вам эта драма? Выбирайте вещи своего размера. Следите за тем, чтобы между вами и платьем была деликатная дистанция. Это, кстати, касается не только полненьких девушек, но и всех любительниц обтянуться.
2. Неправильная ткань
Эффект облегания с последующим выявлением и преувеличением всех выпуклостей дают такие ткани, как синтетика с люрексом, бархат и атлас. В общем, это все светоотражающие фактуры. Проблема именно в том, что на изломах, которые образуются на складках тела, эти ткани начинают блестеть, там самым увеличиваясь в размерах и привлекая повышенное внимание. С матовой тканью такого не происходит. Конечно, ей можно помочь, используя корректирующее белье. Но блестящие хлипкие тряпочки корсет не реанимирует.
3. Тотальный принт
Зима — не время горошка и цветочка, но с учетом популярности этих принтов на подиуме в области вечерних платьев этой темы тоже стоит коснуться. Если вы делаете ставку на какой-либо узор (регулярный или хаотичный), следите за тем, чтобы он работал на вас, а не против вас. Забыть стоит обо всех мелких принтах, которые не снабжены решениями кроя, способными смоделировать пропорции. Фигура будет выглядеть грузной с хаотичным платочным принтом, а когда вмешиваются вертикальные линии, принт в этой ситуации уходит на второй план, а крой делает свое корректирующее дело.
Вывод: любые принты нужно организовывать при помощи элементов кроя, не позволяя им растекаться по фигуре.
4. Смоделированный силуэт
Все наши манипуляции должны быть направлены на то, чтобы собрать фигуру и нарисовать нужные пропорции. В первом случае большим подспорьем будут плотные ткани, которые держат тело подобно корсету. Во втором нам стоит позаботиться о создании нужных вертикалей, которые вытягивают рост, и горизонталей, создающих эффект талии. Справа вы видите, возможно, не самый лучший пример платья с точки зрения стиля, но идеальный с точки зрения геометрии моделирования. Вертикали здесь создаются за счет комбинирования разных видов тканей, а контрастная лента четко рисует горизонталь в центре, где анатомически расположена талия.
5. Грамотные драпировки
Драпировки — отдельная тема, начать которую стоит с развенчивания главного мифа: сами по себе они ничего не вуалируют. Более того, неграмотно расположенная драпировка может полнить. Собираясь в складки, ткань должна создавать диагональные линии, сужающие пространство. Драпировка на платье узлом на талии, например, создает эффект точки, от которой расходятся лучи. Этот способ не сработает, если талии у вас нет. Она должна хоть немного читаться, иначе драпировка такого типа просто расширит тело в центре. Скрыть с ее помощью — идея провальная. Очень большие складки еще больше его увеличат, а мелкие растекутся и предательски перестанут быть складками.
6. Законы сексуальности plus-size
Мы не просто так начали с советов, которые помогут смоделировать фигуру. В процессе отвалились почти все стандартные гардеробные приемы соблазнения, которые не подходят девушкам внушительных размеров: бархатные, атлас и блестки. Правда, осталась львиная доля спецэффектов, которые кажутся доступными, но таковыми на самом деле не являются. Вместе с атласом и бархатом в топку стоит отправить и кружево. Кроме того что эта ткань также полнит, она всегда отправляет к эстетике магазинов для взрослых. Иначе кружево смотрится лишь в подчеркнуто целомудренных решениях — платья миди в стиле 50-х. Но практика показывает, что у пышных женщин гипюры — это всегда обтягон.
То, что пошловато смотрится на стройняшке, будет зашкаливающе пошло выглядеть на обладательнице впечатляющих форм.
Та же ситуация происходит с демонстрацией голого тела. Если на девушке астеничной декольте может смотреться так, что его никто не заметит, то для пышечки оно может стать модным приговором. Все неизбежно будут заглядывать туда, куда обычно смотреть не принято. Более того, сами формы, увидев лазейку, могут попытаться сбежать. Вдвойне опасно открывать сразу и верх, и низ, особенно если платье вас обтягивает. Разрезы неизбежно начнут расползаться, создавая эффект «трещит по швам».
7. Расставленные акценты
Тот факт, что пышным девушкам не стоит перебарщивать с сексуальностью в общепринятых формах ее гардеробного проявления, вовсе не означает запрета на ее проявление вообще. Более того, акцентирование форм — это модная обязанность всех, кто обладает внушительными достоинствами. Нарядившись в бесформенный балахон, вы полностью лишите себя не только прелестей, но и базовых пропорций. Фишка в том, что вам нужно отчетливо понимать, какие стороны являются сильными, и делать акцент именно на них. Поучиться этому можно у Эшли Грэм. Она точно знает, что, открыв грудь, полностью переключит внимание со своих полных ножек и рыхловатых рук. Причем, когда эти нюансы Грэм скрывает полностью, фигура модели начинает казаться близкой к идеальной, оставаясь при этом все еще очевидным plus-size. Берите на вооружение: выбрав один главный акцент, вы сможете подчинить ему все внимание.