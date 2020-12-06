ВИДЕО ⟩ Таллиннский дизайнер Диана Денисова: как придать устаревшим вещам современное звучание

Это был не первый раз, когда я задалась следующем вопросом: что не может позволить себе женщина за ...». Но я поняла, что женщина за 45+ может позволить себе абсолютно всё. Правда с маленькими поправками. Я стала наблюдать за дамами вокруг себя я поняла, что в общем-то проблема существует и заключается она в непонимании современной тенденции. Очень многих мода пугает, так как если раньше она менялась веками и десятилетиями, то сейчас она меняется каждые два-три месяца. Очень часто бывает, что дамы теряются и не понимают, что и как им делать. Я поняла, что у меня есть огромный багаж знаний, которым могла бы поделится и направить, организуя мероприятия подобного формата. 43

По словам Дианы мероприятие предназначено для женщин любого возраста, но так сложилось, что его чаще посещают женщины 40+.

Мода и стиль накладывают чуть-чуть свои правила на любой возраст, и если в 20 лет девушка может позволить себе абсолютно все и, более того, чтобы она желательно она экспериментировала и искала свой стиль, то, когда дама постарше - нужно более внимательно относиться к выбору одежды.

«Правила в моде каждый устанавливает себе сам», 43

- говорит Диана, советуя при подборе образа делать снимок, так как по фотографии легче понять сочетаются ли вещи между собой или нет и подходит ли он вам. Не мало важно, чтобы вы ощущали себя в нем комфортно.

Диана Денисова проходила обучение у ведущего российского модельера Вячеслава Михайловича Зайцева. Тогда ее группе задали вопрос:

- Что самое главное в костюме?

- Ответ оказался очень простой - глаза. Когда глаза сияют - это и есть мода, или я бы даже сказала - это и есть стиль. 43

​На мероприятие «Стильное Заявление» был представлен эстонский бренд Althea, который существует на рынке уже с 1995 года, а также платки ручной работы таллиннской художницы Лоры Фебруари. Диана решила дополнить образы от Althea расписными платками, тем самым показывая, насколько ярче и интереснее становится образ.

Лора Фебруари - художница, которая пишет картины и переносит их на ткань. Уже из обработанной ткани она делает аксессуары для одежды, и в том числе платки. Althea - бренд местного производства женской одежды в стиле business casual и smart casual, в основе философии которого лежат экологичность, качество и внимание к мельчайшим деталям.

В Эстонии мы привыкли к более спокойным цветам, хотя, если бы у меня была бы такая возможность, я бы издала закон об обязательном ношении ярких цветов в пасмурные, серые дни. 43

Советы по стилю от Дианы Денисовой