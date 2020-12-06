ВИДЕО ⟩ Таллиннский дизайнер Диана Денисова: как придать устаревшим вещам современное звучание

1 декабря в ресторане Fusion Resto прошло модное мероприятие «Стильное Заявление», организованное дизайнером и выдающимся стилистом Дианой Денисовой. Диана рассказывала о том, как придать устаревшим вещам современное звучание. Также были продемонстрированы коллекции от Althea и коллекция платков от Лоры Фебруари. Вечер завершился воркшопом по сочетанию стиля.
Это был не первый раз, когда я задалась следующем вопросом: что не может позволить себе женщина за ...». Но я поняла, что женщина за 45+ может позволить себе абсолютно всё. Правда с маленькими поправками. Я стала наблюдать за дамами вокруг себя я поняла, что в общем-то проблема существует и заключается она в непонимании современной тенденции. Очень многих мода пугает, так как если раньше она менялась веками и десятилетиями, то сейчас она меняется каждые два-три месяца. Очень часто бывает, что дамы теряются и не понимают, что и как им делать. Я поняла, что у меня есть огромный багаж знаний, которым могла бы поделится и направить, организуя мероприятия подобного формата.
По словам Дианы мероприятие предназначено для женщин любого возраста, но так сложилось, что его чаще посещают женщины 40+.
Мода и стиль накладывают чуть-чуть свои правила на любой возраст, и если в 20 лет девушка может позволить себе абсолютно все и, более того, чтобы она желательно она экспериментировала и искала свой стиль, то, когда дама постарше - нужно более внимательно относиться к выбору одежды.
«Правила в моде каждый устанавливает себе сам»,
- говорит Диана, советуя при подборе образа делать снимок, так как по фотографии легче понять сочетаются ли вещи между собой или нет и подходит ли он вам. Не мало важно, чтобы вы ощущали себя в нем комфортно.
Диана Денисова проходила обучение у ведущего российского модельера Вячеслава Михайловича Зайцева. Тогда ее группе задали вопрос:
- Что самое главное в костюме?
- Ответ оказался очень простой - глаза. Когда глаза сияют - это и есть мода, или я бы даже сказала - это и есть стиль.
На мероприятие «Стильное Заявление» был представлен эстонский бренд Althea, который существует на рынке уже с 1995 года, а также платки ручной работы таллиннской художницы Лоры Фебруари. Диана решила дополнить образы от Althea расписными платками, тем самым показывая, насколько ярче и интереснее становится образ.
Лора Фебруари - художница, которая пишет картины и переносит их на ткань. Уже из обработанной ткани она делает аксессуары для одежды, и в том числе платки.
Althea - бренд местного производства женской одежды в стиле business casual и smart casual, в основе философии которого лежат экологичность, качество и внимание к мельчайшим деталям.
В Эстонии мы привыкли к более спокойным цветам, хотя, если бы у меня была бы такая возможность, я бы издала закон об обязательном ношении ярких цветов в пасмурные, серые дни.
Советы по стилю от Дианы Денисовой
С годами (45+) черный цвет начинает старить - будем называть вещи своими именами. Я не говорю, что его нужно убрать из гардероба, но если к нему добавить какие-то яркие оттенки, то мне кажется, это повысит настроение.
Подбор аксессуаров к образу должно быть созвучно вашему внутреннему "я" - нельзя себя заставлять.
Самый модный цвет этого сезона — это белый и все его оттенки. Белое или бежевое пальто показывает даже статус человека. Потому что понятно, если у вас пальто одно, то вероятней вы предпочтете более нейтральный, скорее темный оттенок, что бы пальто оставалось не марким. А как раз-таки белое или бежевое пальто говорит о своеобразном статусе.
Бежевый считается цветом миллионеров. Если ваша цель – выглядеть презентабельно и дорого, то вам точно стоит прибегнуть к бежевому цвету.
Про многослойность
- Это когда в образе присутствует от трех до семи слоев
- Устаревшую рубашку можно использовать в многослойности и как нижний слой, показав лишь воротничок
- Новая норма - жакет одевается под пальто
- Каждая следующая вещь должна быть объемней, чем предыдущая
- Нарядное и повседневное хорошо смешивать
Про колготки
- Колготки желательно не покупать 40 den, носить лучше только 20 den
- Подбирать под свой тон кожи
- Цветные колготки должны быть подобраны в тон сапог или подбираем колготки под цвет одежды
- Бежевые колготки носятся с бежевыми туфлями
Про юбки
Юбка плиссе, как правило, полнит, поэтому советую обратить внимание на юбку гофре. Полоски ткани в плиссе располагаются параллельно друг другу, в то время как гофре отличается своеобразной «гармошкой», ведь складки лежат под небольшим углом.
Расставленные акцентов
- Акцент делаем на самую узкую часть тела - например на щиколотку.
- Этого можно добиться с помощью цветных колготок, которые подбираем либо под обувь, либо под юбку.
- Новый трендовый вариант акцента на талии: взять старые джинсы, обрезать их и сделать баску!