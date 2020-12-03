Драка с девушкой и роман с женатым: откровения Марии Кравченко

В интервью в шоу Дениса Ковальского юмористка вспомнила, что в ее родном городе Комсомольске-на-Амуре подраться с кем-то было обычным делом. В 16-летнем возрасте она впервые ввязалась в потасовку с девушкой на дискотеке в местном ДК. Незнакомка просто стащила с Машиной головы шелковый новогодний колпак, который сшила мама.

«Надеваю его в очередной раз и вижу, что около лестницы стоит девчонка и улыбается. Я спускаюсь, понимаю, что колпак у меня с головы срывается. Я разворачиваюсь, беру ее голову и об дверь бара», — вспоминает Мария.

Через два дня та девушка собрала компанию местных хулиганок, и все вместе решили устроить Кравченко разборку в женском туалете. Но, по словам артистки, драки все-таки не случилось. «Мы разошлись все на позитиве, в итоге никто никого не отлупил», — рассказала брюнетка.

Мария Кравченко с дочерью

В отношениях с мужчинами Мария тоже не всегда вела себя идеально. С одним парнем будущая звезда рассталась после первого секса. «Не зашло, короче», — отмечает Кравченко.

Также несколько лет назад звезда крутила роман с женатым человеком и ничуть не жалеет об этом. Сегодня Мария Кравченко счастлива с продюсером Константином Золотаревым, от которого растит дочь. «Мы познакомились на работе. Он мне казался злым и суровым человеком. Но был с его стороны какой-то интерес. На первом месте стояли страсть и секс», — рассказала юмористка.