Игра по его правилам: ТОП-5 манипуляторов по знаку Зодиака

Каждому знаку Зодиака в большей или меньшей степени присущи отдельные качества: доброта, самовлюбленность, наглость, а также черты манипулятора. У некоторых людей они практически отсутствуют, тогда как у пяти знаков созвездий доведены до высшей точки.

Овен

Властные Овны привыкли быть в центре внимания и откровенно наслаждаются этой ролью. Представители этого знака зодиака искренне считают, что они могут манипулировать людьми для достижения своих целей и, что называется, идти по головам.

Близнецы

Близнецы не терпят обыденности и рутины, они уверены, что каждый из их окружения обязан развлекать их. При этом представители этого созвездия не могут предложить подобного в ответ. Манипулируют Близнецы даже своими ближайшими родственниками, когда хотят получить, например, заветный подарок или деньги на счет.

Рак

Раки нечасто прибегают к манипуляциям, но делают это крайне умело. Известно, что это один из самых эмоциональных знаков Зодиака, поэтому добиваться желаемого они привыкли путем хорошо сыгранного спектакля. В ход идет все: слезы, истерики и откровенная лесть.

Лев

Львы уверены, что мир крутится вокруг них. Они чувствуют себя главным героем фильма «Шоу Трумена», где мир был буквально построен ради и для одного человека. В силу все этого, Львы уверены, что их давление на окружающих должно восприниматься как норма, а все прихоти покорно исполняться.

Стрелец