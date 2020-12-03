Семь секунд, чтобы понравиться мужчине с первого взгляда и навсегда

Но это порой так… непросто, утомительно и даже раздражающе? Не проще ли быть собой и обойтись без этого «театра одного актера»? Рассказывает Юлия Ланске, коуч #1 в мире в сфере знакомств, по версии премии iDateAwards 2019.

Лично я бы не назвала это работой, а скорее игрой! И многие женщины, к сожалению, не в курсе правил этой игры. У мужчин первое впечатление о женщине — как логин на его сайт: под каким ником войдешь, так и останешься надолго. И через этот ваш ник мужчина фильтрует все свое отношение и поведение с вами. Как же правильно «залогиниться» в мужском сознании, чтобы произвести правильное впечатление?»

Один выстрел – одно попадание

7 секунд. Именно столько, по мнению исследователей Университета Нью-Йорка, длится первое впечатление. И за это мизерное время мозг мужчины может оценить вас по множеству критериев. А затем шепнуть своему хозяину, стоит ли заводить с вами знакомство либо переключить взгляд и акцент на другую женщину.

На что вам важно обратить внимание, чтобы не потерять самые драгоценные 7 секунд в жизни.

Привлекательный внешний образ

Я называю это образом чувственной жены, когда мужчина смотрит на вас и четко видит ухоженную стильную женщину, достойно несущую себя миру, как ценный трофей. Привлекательность сегодня — это понятие по большей части рукотворное: специалистов-имиджмейкеров сегодня хоть отбавляй. Главное, чтобы все было в меру, без напыщенности и чрезмерной яркости, дабы не ослепить.

Сексуальность, не падающая в вульгарность

Мужские глаза весьма любвеобильны, и важно, чтобы они уже на первом свидании не «залюбили» вас дотла, не оставив ничего на потом. Поэтому осторожнее с сексуальностью — она должна быть тонкой, не расплескиваться на окружающих, а источаться дурманящим флером. Как сказал один мужчина: чем больше на теле женщины оголенной кожи во время свидания, тем сильнее мужчина думает о сексе с ней, позабыв обо всем остальном. И если вы оставите для него интригу, желание познать вас постепенно, а не все и сразу, в этом случае мужчина оставит мысль о вашей легкодоступности и будет ассоциировать вас с женщиной на всю жизнь.

Невербалика — язык тела

Кошачья пластичность, свободные неспешные жесты, транслирующие легкую энергетику, приятный бархатный голос, лучистая улыбка — необъяснимым образом мужчины зажигаются на женщин, умеющих певуче разговаривать на языке тела. Наверное потому, что немногие женщины пользуются им сегодня. Ах, знали бы, насколько мощное это «оружие» мягкого, но точного попадания в цель — уроки ритмики бы не прогуливали!

Вот и думайте, как уложить все это в 7 недолгих секунд! И если у вас это получится, огонек интереса зажжется в мужском сознании, и дальше начинаем строить…

Мостик от знакомства к гармоничным отношениям

На то, каким он у вас получится: коротким или длинным, прочным или хрупким, статичным и ровным или раскачивающимся — влияют множество факторов, вплоть до места знакомства. Однако самую весомую роль в том, сможете ли вы удержать мужчину после того, как привлекли, зависит от вербального общения.

Если говорить о скользких местах, то общение — это сплошной каток. И пока вы не отточите свои движения (я уж молчу про виртуозные «тулупы»), можно бесконечно шлепаться, набивая синяки-шишки. Конкретнее: нужно научиться грамотно выбирать тему для разговора, искусно задавать и отвечать на вопросы, ловко обходить стороной мужские провокации, которые будут сплошь и рядом на первых свиданиях. Но главное: надо научиться слушать мужчину, улавливать ход его мыслей. Так он сам будет давать вам «кирпичики» для построения вашего мостика. А уж укладывать их — это ваша женская ипостась.

Опоры для него как фундамент для дома — это первые пару недель начального общения, когда фактически отношений еще нет, но дистанция сокращается, возникает конфетно-букетный период, а с ним… воздушные замки, которые так любят строить женщины. Они расслабляются, начинают больше доверять, спускают все на эмоции, а мужчина в это время может запросто исчезнуть, а до моста и дело не дойдет.

Почему так происходит? Когда женщина полностью отдается чувствам, спуская сердце с поводка, ее трофей, о котором я говорила чуть ранее, ставится на полку мужских побед, где успешно теряется среди остальных. Поэтому именно в этот период советую держать ушки на макушке, а сердце на замке, больше наблюдать, анализировать поведение мужчины, удивлять его, стимулировать завоевание и ни в коем случае не показывать, что это уже случилось.

Здесь я хочу порекомендовать вам мою авторскую нашумевшую технику «Широко, а не глубоко». Полную ее версию вы легко найдете на моем YouTube канале. В двух словах: по большей части она относится к невербалике, но вполне применима и для вербального общения. Ее суть в том, что зачастую женщина, которая влюбляется, склонна тонуть в своих эмоциях. Вспомните: чтобы не уйти на дно с головой, нужно буквально шире раскрыть руки и удержаться на плаву. Касаемо коммуникации, вам не стоит углубляться в чувства на первых порах и показывать мужчине, что вы растворяетесь в нем. Отплывайте в сторонку, меняйте темы разговора, увиливайте от провокаций, камнем тянущих вниз, — пусть ему будет сложно утащить вас в свои недра, пусть попыхтит и постарается. В этом случае он поймет, что вы не так просты, как можете казаться, а это еще более зажжет его охотничий дух.

Основная стройка вашего моста к замужеству начинается как правило от 3 месяцев общения до полугода. Здесь вы углубляетесь в общение, знакомитесь с окружением мужчины, начинаете играть в его жизни определенную роль и занимать нишу. Не исключена фаза некоторого отталкивания, когда вы привыкаете друг к другу и можете отпустить тормоза, уйдя в занос.

На этом этапе важно помнить, что отношения – это не результат мгновенного усилия. Их сюжет и исход зависят от вашей женской гибкости, мудрости, понимания мужской психологии и умения строить гармоничные отношения. Эффект каждого шага, поступка и слова сразу не виден, но проявляется на дальней перспективе. И если вы все будете делать скрупулезно, не форсируя события и не отпуская контроль, уже скоро вы с любимым мужчиной благополучно окажетесь на другом берегу жизни, уже в качестве законных супругов.

А на том берегу …

Помните, отношения в меньшей мере касаются чувств, а в большей – действий. То есть они не являются какой-то финишной линией, которую вам надо достичь. Скорее это начало, путешествие, процесс, который меняется, развивается и процветает, но лишь в том случае, когда постоянно подпитывается изнутри.

Что я хочу сказать этим?

«Навсегда» – это довольно долго, чаще до конца дней. Ведь вы пришли почитать эту статью для того, чтобы понять, что делать, чтобы понравиться мужчине с первого взгляда и навсегда. Тогда я хочу подарить вам несколько советов, что делать на протяжении всех отношений, чтобы они процветали и приносили удовольствие обоим партнерам.

Выбирайте мудро

То, какого мужчину вы выберете, в конечном итоге определяет, будут ли ваши отношения успешными или неудачными. Подойдите к этому с особым вниманием, чтобы остановить поиски на том, кто имеет те же ценности и видение будущего, что и вы.

Не гонитесь за ним и не навязывайте себя с лихвой

Вы не можете заставить любить. Когда вы находитесь с нужным человеком, вам не придется управлять всем, чтобы отношения развивались, и вы не будете чувствовать, что вам нужно попытаться завоевать его.

Неустанно наблюдайте и анализируйте

Его интересы, взгляды, мнения. Да, я об этом уже говорила, но это уже более глубокий анализ. Поддерживайте его, восхищайтесь им и верьте в него.

Любите его так, как он хочет, чтобы его любили

Слышали про языки любви? Понаблюдайте, как он проявляет любовь к вам, и непременно узнайте, каков его язык любви. Любите его так, как он испытывает любовь, а не как вы.

Имейте много источников счастья

Чтобы поддерживать отношения, вам нужно… быть счастливой и вне отношений, иметь полноценную, наполненную жизнь. Вы не можете извлечь счастье из отношений, счастье – это то, что вы привносите в отношения.

Будьте лучшей

Физически и эмоционально. Будьте в хорошей физической форме, занимайтесь любимыми делами и смотрите на жизнь позитивно. Мужчины ценят женщин, с которыми легко. Разберитесь со своими проблемами, чтобы привнести в отношения свое лучшее и счастливое «я».