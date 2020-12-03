Как защитить кожу от зимних морозов: советы ведущих экспертов

1. Наслаивайте средства по уходу

Точно так же, как вы надеваете любимое зимнее пальто на кашемировый джемпер или поверх термобелья, нанесите на чистую кожу увлажняющие сыворотки, например содержащие гиалуроновую кислоту, затем масло для лица, а сверху питательный крем.

2. Защищайте кожу во время контакта с водой

Попробуйте нанести очищающее масло перед принятием ванны или душа, оставьте его на время банных процедур, затем смойте. Нанесите средство для ухода за лицом или телом на еще влажную кожу. Это поможет сохранить влагу и сделает кожу эластичной.

3. Будьте особенно осторожны с областью вокруг глаз и губами

Кожа на этих участках более тонкая и почти не имеет сальных желез, выполняющих барьерные функции. Что касается области вокруг глаз, используйте сыворотки и масла, которые успокаивают и защищают. На губах применяйте окклюзионные бальзамы (удерживающие влагу, а не увлажняющие), чтобы обеспечить защиту от негативных факторов.

4. Избегайте агрессивных средств для очищения кожи с высоким содержанием спирта

Выбирайте кремовые текстуры или бальзамы. Если кожа сильно пересыхает, очищайте ее в два подхода: сначала водой, а затем с помощью косметических средств.

5. Используйте сыворотку с высоким содержанием витамина С

Он способствует выработке коллагена и обновлению клеток.

6. Наносите медовую маску три раза в неделю

Выполняйте эту процедуру вечером после снятия макияжа. Мед является естественным увлажнителем, вернее, он способен удерживать влагу. Этот ритуал мгновенно придаст вашей коже здоровый блеск.

7. Наносите масло для лица на ночь

Выбирайте средства, содержащие ингредиенты с сильными увлажняющими свойствами: шиповник, соя и жожоба.

8. Купите увлажнитель воздуха

Суровая зимняя погода часто становится причиной проблемной кожи, поскольку влажность низкая как в помещении, так и на улице. Использование увлажнителя предотвратит пересушивание воздуха, что, в свою очередь, поможет пополнять запас влаги в верхнем слое эпидермиса.

9. Носите одежду из дышащих тканей

Выбирайте белье из легких мягких тканей, а не синтетических материалов, которые могут вызвать зуд.

10. Выбирайте средства с натуральными компонентами

Ароматизированный крем для тела еще больше сушит кожу — попробуйте перейти на средства без запаха с натуральными компонентами в составе.

Доктор Элиф Бенар, дерматолог

11. Выберите подходящий увлажняющий крем для вашего типа кожи

Увлажняющие средства действуют как барьер, удерживая влагу и увлажняя внешние слои кожи. Если у вас жирная кожа, отдайте предпочтение некомедогенным увлажняющим средствам на водной основе. Сухая кожа нуждается в более плотном увлажняющем креме на масляной основе для регидрации.

12. Не принимайте горячий душ и ванну

Горячая вода быстро испаряется, лишая кожу необходимой влаги и повреждая ее естественный защитный барьер. Нанесите увлажняющие средства сразу же после банных процедур.

13. Включите гиалуроновую кислоту в свой уход