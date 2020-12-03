Чт, 3.12.2020
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Аппетитная курица в соусе песто с обжаренными овощами

Жареная курица. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Итальянский соус песто придаст мясу пикантность, а спаржа и томаты отлично подойдут в качестве гарнира и сделают блюдо сочным и сытным, советует «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 15 мин

Общее время приготовления - 30 мин

Ингредиенты
оливковое масло2 столовые ложки
куриные бедра (без кожи и костей)500 г
вяленые томаты (не забудьте слить масло)50 г
спаржа зеленая500 г
соус песто60 г
желтые и красные томаты черри200 г
соль, перецпо вкусу
 
Способ приготовления

  1. Разогрейте большую сковороду и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Нарезанные полосками куриные бедра выложите на сковороду и посолите. Порежьте вяленые томаты и половину (25 грамм томатов) обжаривайте вместе с курицей на среднем огне 5-10 минут, периодически переворачивая, до полной готовности мяса. После уберите курицу с томатами из сковороды, оставив в ней масло.

  2. Отрежьте жесткие кончики спаржи, выложите в ту же сковороду и посолите. Добавьте оставшуюся половину томатов и обжаривайте со спаржей на среднем огне 5-10 минут, пока спаржа полностью не приготовится. Обжаренные овощи выложите на отдельную тарелку.

  3. Добавьте к курице соус песто, тщательно перемешайте и прогрейте в той же сковороде на медленном огне 1-2 минуты, затем снимите с плиты. Порежьте пополам томаты черри и добавьте к мясу. Готовое блюдо выложите на тарелку со спаржей.

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