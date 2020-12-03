Аппетитная курица в соусе песто с обжаренными овощами

Способ приготовления

Разогрейте большую сковороду и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Нарезанные полосками куриные бедра выложите на сковороду и посолите. Порежьте вяленые томаты и половину (25 грамм томатов) обжаривайте вместе с курицей на среднем огне 5-10 минут, периодически переворачивая, до полной готовности мяса. После уберите курицу с томатами из сковороды, оставив в ней масло.

Отрежьте жесткие кончики спаржи, выложите в ту же сковороду и посолите. Добавьте оставшуюся половину томатов и обжаривайте со спаржей на среднем огне 5-10 минут, пока спаржа полностью не приготовится. Обжаренные овощи выложите на отдельную тарелку.