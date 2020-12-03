Семь ароматов покоя, счастья, богатства и ноты, которые на них программируют

Самые крутые бренд-менеджеры и парфюмерные дома знают, что ароматы влияют на поведение и эмоции людей и успешно ним пользуются. Мы спросили у экспертов, какие ноты помогают нам радоваться и расслабляться?

Покой: хлопок

Паскаль Роллан, парфюмер, основатель компании Liquoristerie de Provence: «В любой парфюмерной истории важны ассоциации. У каждого человека есть дорогие сердцу воспоминания, которые возвращают его к моменту, когда он испытывал необходимые ему на данный момент эмоции: покой, умиротворение или счастье. Ноты хлопка часто используется в ароматах для дома и в нишевых парфюмах для состоятельных женщин.

В ароматах с этой нотой ставка на хлопковую скатерть из детства, домашний уют или хрустящие отельные простыни, где ты можешь расслабиться и поспать, выключив телефон. Вспомните: вы заходите в отель, утомительный перелет пройден, а впереди целая неделя отдыха. Вы падаете на белоснежную кровать прямо в одежде и вам так спокойно и хорошо. В отелях даже пропитывают постельное белье ароматом с хлопком».

Счастье: нероли

Эми Чезарони-Родрикенс, парфюмер, создательница бренда Accendis: «Существует отдельная категория парфюмерии, которая занимается производством духов-эйфоретиков. И здесь есть десятки компонентов, которые способны вызывать у людей положительные эмоции. Однако неправильно будет думать, что духи-эйфоретики вызывают исключительно эйфорию и повышают настроение. Они регулируют деятельность нервной системы и нормализуют уровень гормонов. Ведь счастье — это не только про радость и веселье, это еще и про стабильность и уверенность в себе.

Один из самых популярных нот счастья — нероли. Это мощный антидепрессант и афродизиак. Масло нероли вырабатывается из цветов бигарадии — горького апельсина — и считается наиболее дорогим из всех апельсиновых масел. Доказано, что ароматы нероли провоцируют выработку серотонина — гормона радости. То есть, распылить на себя композицию с этой ноткой, почти то де самое, что съесть плитку шоколада. только без вреда для фигуры».

Богатство: ладан и мирра

Давид Журкин, парфюмер, глава Дома David Jourquin: «Скорее всего, вы узнаете из тысячи аромат своего любимого магазина или бутика. Так вот, их распыляют в помещении не только для того, чтобы поднять вам настроение, но и с целью подтолкнуть вас на покупки. Это называется аромамаркетинг — метод, который работает безотказно. Маркетологи прекрасно знают (даже в отличие от нас самих!), что мы покупаем не вещи, а ощущения. Не факт, что свитер Loro Piana греет лучше, чем свитер из United Colors of Benetton, но он дает вам ощущение того, что вы можете себе это позволить.