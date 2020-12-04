В чем причина женских измен?

Мужские измены редко вызывают удивление в обществе, зато если налево пошла женщина, это всегда вызывает вопросы. По своей природе представительницы прекрасного пола больше склонны к моногамии, поэтому понять природу их адюльтеров нелегко. О том, что толкает женщин в объятия другого, рассказала психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн.

По ее словам, какой бы ни была измена — встреча женщины с двумя кавалерами параллельно или поход налево замужней дамы, причина всегда одна. Просто барышню не все устраивает в ее второй половине.

«Нормальная ситуация, если незамужняя дама общается с двумя мужчинами, при этом, стараясь, сделать выбор в сторону серьезных отношений с одним из них. Если женщина уже начинает общаться со вторым мужчиной, значит, в первом потенциальном партнере ее явно что-то не устраивает», — раскрыла Гамаюн.

Другое дело, что женщина не всегда умеет понять, каких отношений она ищет. С одним поклонником ей легко и спокойно, другой — вызывает животную страсть. Чтобы сделать выбор, надо рассмотреть каждого претендента на свое сердце отдельно от других.

«Один мужчина покоряет ее своей заботой, а другой предположим, нравится в сексе. Но можно ли назвать такие отношения любовью — еще вопрос. Всегда есть влечение, интерес и выгоды. Каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально», — подчеркнула психолог.