Секреты красоты японских женщин

Маски

Маски из водорослей помогают сохранить молодость кожи! Основа из морских водорослей богата Омега-3 жирными кислотами и витамином С, она защищает кожу от внешних воздействий, предотвращает изменения тонуса, очищает ее от токсинов и помогает поддерживать молодость и жизненную силу.

Салфетки

Салфетки, впитывающие выделяемый кожей жир! Они не пытаются замаскировать сияющую кожу толстым слоем косметики, для этого есть жиропоглощающие салфетки, придающие коже не блестящий, а матовый вид, кожа дышит и остается здоровой.

Морепродукты

Японки едят все, что есть в море! Морепродукты и особенно рыба играют важную роль в японских привычках питания. Рыба, которая очень богата омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, придает жизнеспособность, динамизм и молодость японским мужчинам и женщинам. Благодаря регулярному потреблению рыбы кожа японских женщин остается здоровой.

Рисовая мука

Для некоторых бронзовая кожа выглядит очень привлекательно, для других мечта — белая кожа, как фарфор. Не так сложно осуществить эту мечту и сделать ее постоянной. Об отбеливающем эффекте риса и предотвращение образования прыщей на коже за счет рисовой муки знают почти все. Здесь японские женщины также извлекают выгоду из риса, чтобы сохранить цвет кожи белым. После выдерживания риса в воде, крахмал выходит на поверхность воды. Такой водой нужно умываться каждый день. Смешивание небольшого количества рисовой муки с молоком до кремообразной консистенции предотвращает образование пятен и прыщей и обеспечивает обесцвечивание существующих пятен.

Масло Камелии

Камелия — ценный цветок в Японии с особым значением. В связи с этим область применения масла, полученного из камелии, достаточно широка. Масло камелии, которое используется для ухода за кожей и волосами, а иногда и при приготовлении еды, на самом деле является одним из секретов красоты. Его используют для естественного увлажнения чистой кожи, также наносится на волосы, помогая им восстановить естественную влажность.

Зеленый чай

Можно остаться молодым с зеленым чаем! Известно, что тенденция потребления зеленого чая исходит из стран Дальнего Востока, Китая и Японии. Японские женщины также потребляют 2 чашки зеленого чая в день. Когда обычно хочется расслабиться после напряженного дня, зеленый чай сразу приходит на ум и является частью повседневной жизни японских женщин. Благодаря ему регенерация клеток происходит намного быстрее. Также, важно помнить, что японские женщины иногда принимают зеленую чайную ванну.

Сухая чистка кожи