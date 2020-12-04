Девять трюков с одеждой, которые помогут «сбросить» десять лет и даже больше

Думаете, нас старят морщины? Как бы не так! Исследования подтверждают: мы по-разному воспринимаем возраст людей на фото и в реальной жизни. И если в случае с изображением признаком старости и правда являются морщины, величина глаз и четкость овала лица, в реальной жизни куда важнее походка, живость мимики, а также общий стиль. Так что даже если ваша кожа уже не так упруга, как в юности, эти несколько простых советов помогут сбросить с плеч лет пять-десять – легко и незаметно!
Простое правило: при прочих равных рисунок, состоящий из мягких, изогнутых линий выглядит менее строго, консервативно и в итоге делает образ более легкомысленным и юным. А вот строгие геометрические узоры, зигзаги и полосы прибавляют строгости. Возьмите на заметку!
Перейдите на брюки с эластичным поясом
После 40 или 50 лет никаких ярких красок? Оставьте это заблуждение в XIX веке! Яркие и светлые оттенки помогают нам выглядеть более легкими, активными, энергичными и веселыми – и в конечном итоге более молодыми. Если не рискуете выбирать светлые цвета для основного гардероба, то хотя бы подбирайте яркие аксессуары – и располагайте их как можно ближе к лицу и шее.
Черный, может быть, и символ элегантности – но также он уже давно превратился в своего рода униформу возрастных женщин. Вы точно хотите, чтобы вас ассоциировали с ними? Если вам нужен универсальный и строгий цвет, лучше выбирайте серый или оттенки коричневого. И не забывайте о цветовом пятне!
Не бойтесь открываться
Ваше тело уже не так безупречно, как было в 20 лет? Это не повод прятать его, укутывая в длинные брюки и юбки и глухие блузки. Даже если у вас небезупречные вены, это вовсе не повод не носить юбки длиной до колена или даже немного выше. Если совсем стесняетесь, можно замаскировать выступающие вены с помощью лосьонов или тонального крема, но, поверьте, на самом деле никто не обратит внимания. А вот на ваш более молодой силуэт – обязательно!
Укороченные брюки, открывающие лодыжки – тренд, который не стоит игнорировать. Во-первых, такие модели зрительно удлиняют ноги. Во-вторых, это выглядит действительно сексуально, а, в-третьих, кожа на этой части тела меньше всего подвержена воздействию возраста – почему бы этим не воспользоваться?
Прямые линии, четкие вырезы – может быть, это и элегантно, но будем честны, довольно скучно и строго. Мы не советуем выбирать совсем уж молодежные и нелепые варианты, но немного асимметричного кроя и более свободный силуэт вам точно не повредят. И сделают образ более легким и юным.
Не прячьте плечи
Длинный рукав, шали, платки – если они нужны вам для тепла, оставьте, но если вы таким образом пытаетесь скрыть свои «несовершенные» руки и плечи, то не стоит беспокоиться! Главное, пусть блузки и топы не будут слишком облегающими, а бюстгальтер – по размеру, чтобы бретельки не отпечатывались под бельем.
Прикрыть ожерельем шею, браслетами – запястья, а еще – шарфик, кольца, часы... Если хотите выглядеть моложе, сократите число украшений и аксессуаров – юность минималистична.