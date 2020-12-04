Девять трюков с одеждой, которые помогут «сбросить» десять лет и даже больше

После 40 или 50 лет никаких ярких красок? Оставьте это заблуждение в XIX веке! Яркие и светлые оттенки помогают нам выглядеть более легкими, активными, энергичными и веселыми – и в конечном итоге более молодыми. Если не рискуете выбирать светлые цвета для основного гардероба, то хотя бы подбирайте яркие аксессуары – и располагайте их как можно ближе к лицу и шее.

Откажитесь от черного

Черный, может быть, и символ элегантности – но также он уже давно превратился в своего рода униформу возрастных женщин. Вы точно хотите, чтобы вас ассоциировали с ними? Если вам нужен универсальный и строгий цвет, лучше выбирайте серый или оттенки коричневого. И не забывайте о цветовом пятне! Не бойтесь открываться

Ваше тело уже не так безупречно, как было в 20 лет? Это не повод прятать его, укутывая в длинные брюки и юбки и глухие блузки. Даже если у вас небезупречные вены, это вовсе не повод не носить юбки длиной до колена или даже немного выше. Если совсем стесняетесь, можно замаскировать выступающие вены с помощью лосьонов или тонального крема, но, поверьте, на самом деле никто не обратит внимания. А вот на ваш более молодой силуэт – обязательно!