Слабое звено: семь главных ошибок модниц

Каждая девушка хочет выглядеть соблазнительно и привлекательно, но далеко не у каждой это получается. «Почему?» — спросите вы. Да все очень просто: даже мельчайшая деталь может испортить ваш идеальный вид Каких ошибок стоит избегать при составлении наряда, узнаем ниже.

Неправильная обувь

Черные туфли с телесными колготками – табу. Обувь — одно из самых уязвимых мест в женском гардеробе. Здесь важно запомнить главные табу.

Не носите темные ботинки на босу ногу, со светлой одеждой или прозрачными колготками. Выбирайте бежевую или кремовую обувь. В противном случае ботинки буквально «разрежут» ноги.

Не заправляйте джинсы в сапоги. Ваша фигура опять-таки поделится на три части. Наденьте вместо сапог ботинки, такой банальный трюк поможет выглядеть выше и стройнее.

Классические спортивные кроссовки позволительны только в зале, для города созданы более изящные модели и кеды. Исключение, пожалуй, составляют только белые кроссовки — сегодня мода не прощает, но даже и поощряет их.

Все цвета радуги

Модный провал — неумелое сочетание цветов. Хотите добавить красок в серые будни? Вперед, только не забудьте, что в любом, вечернем или повседневном образе ультра-яркая вещь должна быть одна. Запишите и запомните: только одна! Речь идет как о цвете, так и о принтах. С последними стоит быть особенно аккуратными, лучше не смешивать их вовсе, если вы не являетесь профессиональным стилистом или гуру моды. Миксовать цвета можно, но, опять же, не перебарщивая. В одном образе максимум три цвета (золотое правило) и только один яркий оттенок: если их больше, это уже дурной тон или новогодняя елка.

Из-под пятницы суббота

Умение сочетать фактуры — особый навык. Внимательно относитесь к сочетанию тканей и текстур. Легкая шифоновая юбка с плиссировкой и шерстяной свитер — не лучшие соседи. При этом подобная юбка, но из плотной ткани, и тонкий кашемировый кардиган будут смотреться выигрышно. Также не стоит смешивать некоторые элементы классики и сasual, например, костюмные брюки и джинсовку. Такой вариант — это не оригинальный, а неуместный дуэт.

Ношу как умею