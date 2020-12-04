Пт, 4.12.2020
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Назван препятствующий выпадению волос напиток

Выпадение волос. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ученые назвали препятствующий выпадению волос напиток. Об этом сообщает Daily Express, передает Lenta.ru.

Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.

Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая. Многие из тех, кто принимал участие в эксперименте, заявили о значительном увеличении активности роста волос.

Зеленый чай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Ранее трихолог Филипп Кингсли назвал обязательное условие для предотвращения выпадения волос. По его словам, для их нормального роста необходим витамин B12, который способствует образованию красных кровяных телец, доставляющих кислород в волосяные фолликулы. Специалист отметил, что нехватка кислорода может привести к утончению волос или же их выпадению.

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