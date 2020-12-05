Витамины защищают от COVID-19 женщин, но не мужчин

Витаминные добавки эффективно снижают риск заражения коронавирусной инфекцией, как установили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Впрочем, данную защиту получают только представительницы прекрасного пола. В их случае ежедневный прием капсул с витаминами сокращает опасность заражения COVID-19 на 14%. Но это исследование показало удивительно специфические результаты - витамин С и цинк, обычно связанные с укреплением иммунной системы, не помогали мужчинам получать такую же защиту, как женщинам, пишет Medikforum.ru.

Ранее наука уже отметила, что женщины реже переносят коронавирус в тяжелой форме и умирают от него, что связано с некоторыми особенностями женского организма. И вот теперь утверждается, что прекрасной половине человечества дополнительную защиту дарят добавки с витамином D, жирными кислотами Омега-3, мультивитамины и пробиотики. Так, если среднестатистический риск заразиться коронавирусом для женщин составляет 1 к 10, то при ежедневном приеме витаминных добавок он снижается до 1 к 12.