Витамины защищают от COVID-19 женщин, но не мужчин

Пищевые добавки с витаминами уменьшают риск женщин заразиться коронавирусом, как доказали британские ученые. Но представители сильного пола не получают того же уровня защиты.
Витаминные добавки эффективно снижают риск заражения коронавирусной инфекцией, как установили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Впрочем, данную защиту получают только представительницы прекрасного пола. В их случае ежедневный прием капсул с витаминами сокращает опасность заражения COVID-19 на 14%. Но это исследование показало удивительно специфические результаты - витамин С и цинк, обычно связанные с укреплением иммунной системы, не помогали мужчинам получать такую же защиту, как женщинам, пишет Medikforum.ru.
Ранее наука уже отметила, что женщины реже переносят коронавирус в тяжелой форме и умирают от него, что связано с некоторыми особенностями женского организма. И вот теперь утверждается, что прекрасной половине человечества дополнительную защиту дарят добавки с витамином D, жирными кислотами Омега-3, мультивитамины и пробиотики. Так, если среднестатистический риск заразиться коронавирусом для женщин составляет 1 к 10, то при ежедневном приеме витаминных добавок он снижается до 1 к 12.
Впрочем, авторы исследования комментируют полученные результаты. Они не доказывают, что витаминные таблетки действительно защищают женщин. Нельзя исключить, что принимающие данные лекарства женщины просто в целом ведут более здоровый образ жизни. Ну а если будет доказано, что женщины всё-таки реально обретают большую защиту чем мужчины, то подобное можно объяснить их более прочной иммунной системой, которая лучше реагирует на получение витаминных добавок, пишет The Daily Mail.