Gucci пожертвовала 500 000 долларов на борьбу с коронавирусом

Сообщается, что средства пойдут на поставку и распространение вакцин от CoViD-19 среди людей в группе риска. Руководство Gucci также призвало всех пожертвовать деньги на эту же цель. Компания будет собирать пожертвования через свою платформу до 26 декабря, пишет Super.ru.