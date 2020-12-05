Gucci пожертвовала 500 000 долларов на борьбу с коронавирусом

Компания Gucci пожертвовала 500 000 долларов благотворительной организации ЮНИСЕФ на борьбу с коронавирусом.
Сообщается, что средства пойдут на поставку и распространение вакцин от CoViD-19 среди людей в группе риска. Руководство Gucci также призвало всех пожертвовать деньги на эту же цель. Компания будет собирать пожертвования через свою платформу до 26 декабря, пишет Super.ru.
«Теперь, когда вакцина готова, настоящая проблема заключается в обеспечении ее справедливого приобретения и распределения», — заявил гендиректор Gucci Марко Биззарри.