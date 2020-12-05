Вечные ценности: как правильно ухаживать за украшениями

Серебро

Для ювелирных изделий используется серебро 925 пробы. Расшифровать пробу можно так: в составе сплава 92,5% чистого серебра, остальное — лигатуры, добавки, которые нужны для того, чтобы «заламинировать» основной металл, ведь само серебро очень мягкое. Лигатуры укрепляют серебро, но оно все равно остается самым пластичным из драгоценных металлов, а значит, изделия из серебра чаще подвергаются механическому повреждению: на них могут появиться царапины и вмятины. Поэтому хранить их нужно особенно бережно и носить с осторожностью.

Стоит время от времени проверять замки на серебряных украшениях, со временем они могут расшататься (это не брак, снова вспомним о свойствах металла). Проблему легко исправить в ювелирной мастерской, пишет Lady.mail.ru.

Серебряные украшения часто темнеют. Это опять же не недочет, а свойства металла: он окисляется от воздействия кислорода. Если изделие потускнело, стоит обработать его специальным составом для чистки серебряных украшений, который можно купить в обычном магазине. Если украшение имеет так называемые ювелирные вставки (детали с драгоценными и полудрагоценными камнями), лучше отдать его на чистку в мастерскую.

Появились пугающие черные, фиолетовые, зеленые или оранжевые пятна? Они говорят о химической реакции родиевого покрытия, которое часто используют для серебряных изделий, или одной из лигатур (добавок) в составе.

Советуем не экспериментировать с народными средствами. Такие средства, как сода — это щелочи, а зубная паста содержит абразивные вещества, которые могут повредить изделие, оставив на поверхностях царапины и микроповреждения, которые могут быть удалены только полировкой. Снова идем в мастерскую. Там подберут подходящий состав для ультразвуковой чистки, которая считается самой надежной, щадящей и долговечной.

Но даже она не подходит оксидированному серебру и изделиям с позолотой. Ювелир может подобрать другие варианты чистки. Кстати, и оксидирование, и позолоту (и то, и другое со временем тускнеет и стирается, это нормальный процесс) можно восстановить!

Золото

Это износостойкий металл, но даже на нем могут появиться царапины. Неглубокие можно убрать самой, купив специальную салфетку для полировки золотых изделий. Серьезные повреждения исправит ювелир.

На золоте так же, как на серебре, могут появиться налет и пятна. Ведь в ювелирном деле используются сплавы (в частности, чтобы придать золоту нужный цвет), что так же, как в случае с серебром, отражено в пробе. Убираем патину с помощью средств для чистки золотых изделий и универсальной ультразвуковой чистки в мастерской.

Бриллианты

Чтобы убрать жировой налет, бриллианты можно и нужно чистить. Так они будут блестеть ярче, а ведь это и привлекает. Рекомендуем раз в год отдавать изделия с бриллиантами в мастерскую, где их почистят с помощью ультразвука.

Рубины, изумруды, сапфиры