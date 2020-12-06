Диетолог раскрыла опасность мандаринов

Диетолог раскрыла, что в мандаринах большое количество фруктозы, благодаря чему они являются лидерами по содержанию простых углеводов, которые очень быстро всасываются. При этом данные цитрусовые своим ароматом положительно воздействуют на нервную систему, улучшают настроение, пишет Lenta.ru.

Однако употребление мандаринов стоит ограничить или вовсе отказаться от них из-за большого количества сахара людям с лишним весом. Им допустимо есть не больше двух штук в день. Этот лимит касается и детей.