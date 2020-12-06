Скорость старения женщин зависит от количества родов

Исследователи из Университета Пенсильвании установили, что от количества родов, через которые прошла женщина, зависит скорость её старения. И для того, чтобы замедлить этот процесс, нужно рожать чаще.
Многие женщины отказываются от второго и третьего ребёнка, так как считают, что после родов они потеряют молодость, а сам стресс деторождения разрушительно влияет на внешний вид. Но ученые из США пришли к противоположному выводу. Оказалось, что если женщины произвели на свет три или четыре ребёнка, то процессы биологического старения у них протекают более медленно, по сравнению с теми, кто рожал реже, или чаще. Таким образом, три или четыре ребёнка - оптимальное количество для представительниц прекрасного пола, которые хотели бы замедлить старение, пишет Medikforum.ru.
Опубликованное в журнале Scientific Reports исследование также показало, что этот эффект становится заметен только после того, как многодетная мама вступает в менопаузу. Следовательно, беременность и роды могут вносить вклад в изменение и нарушение регуляции самых разных физиологических систем, способных влиять на старение уже после климакса. А это совпадает с метаболическими, иммунологическими и эндокринными изменениями, происходящими в организме во время менопаузы и лактации, равно как и с различными рисками болезней, связанными с беременностью и репродуктивным здоровьем.
Эти выводы исследователи сделали на основе анализа информации по 4 418 женщин, взятой из базы данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Информация собиралась в период с 1999 по 2010 годы, она учитывала репродуктивное здоровье, количество традиционных родов и данные о вступлении в менопаузу. При этом исследователи не анализировали информацию по выкидышам или абортам, которая также может влиять на общее число беременностей.