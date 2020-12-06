Скорость старения женщин зависит от количества родов

Многие женщины отказываются от второго и третьего ребёнка, так как считают, что после родов они потеряют молодость, а сам стресс деторождения разрушительно влияет на внешний вид. Но ученые из США пришли к противоположному выводу. Оказалось, что если женщины произвели на свет три или четыре ребёнка, то процессы биологического старения у них протекают более медленно, по сравнению с теми, кто рожал реже, или чаще. Таким образом, три или четыре ребёнка - оптимальное количество для представительниц прекрасного пола, которые хотели бы замедлить старение, пишет Medikforum.ru.

Опубликованное в журнале Scientific Reports исследование также показало, что этот эффект становится заметен только после того, как многодетная мама вступает в менопаузу. Следовательно, беременность и роды могут вносить вклад в изменение и нарушение регуляции самых разных физиологических систем, способных влиять на старение уже после климакса. А это совпадает с метаболическими, иммунологическими и эндокринными изменениями, происходящими в организме во время менопаузы и лактации, равно как и с различными рисками болезней, связанными с беременностью и репродуктивным здоровьем.