Пн, 7.12.2020
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Тонкие волосы: лучшие лайфхаки сушки и укладки для придания объема

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Обладательницам тонких волос обидно смотреть на подруг с пышными шевелюрами. Но не расстраивайтесь! Сейчас «Домашний Очаг» расскажет, как сушить и укладывать тонкие волосы так, чтобы все вам завидовали. Запоминайте!

Как сушить тонкие волосы

Если ваши волосы немного поникли и выглядят как повисшие сосульки, то сушка феном — ваше спасение. Знаете почему? После мытья под тяжестью воды пряди утяжеляются, отчего прикорневой объем пропадает. Но не забывайте использовать термозащиту, чтобы уберечь локоны от перегрева и сухости, и применяйте трюки, которым мы вас сейчас обучим.

Перед сушкой советуем нанести специальные спреи и лосьоны для объема и уплотнения волос —  они действительно работают. Ищите на упаковках средства слова: texture, grit, hold, и thickness. Но не забывайте, что большое количество продукта на прядях — это не всегда хорошо, особенно если наносить их на корни. Лучше начинать с кончиков и постепенно переходить выше. Не переусердствуйте с лосьонами — выбирайте легкие текстуры.  
 
Аккуратно расчесывайте пряди во время сушки, поскольку в процессе они могут стать «вялыми». Лучше сперва высушите волосы феном на 80-90% и только потом используйте брашинг. Кстати, попробуйте не расчесывать корни, а лишь длину и концы — в некоторых случаях это придает дополнительный объем.

Сушите волосы так, чтобы фен был поверх расчески, а не под ней, — это поможет приподнять корни. Для большего эффекта держите пряди вверх и «отодвиньте» их от головы под углом 45° — высушите корни таким образом.

Попробуйте сушить феном с максимальной температурой и средней скоростью, чтобы волосы не разлетались и не пушились лишний раз. 
 

И, конечно,  забывайте про старый добрый метод сушки волос вниз головой — его знают все, но работает он безотказно.

Какие укладки выбрать

Волосы, убранные наверх.

Каждая девушка устает от распущенных волос и иногда хочет сделать пучок, хвост или «корзинку», чтобы пряди не мешали. Однако с тонкими волосами все не так просто, потому что их мало и прическа порой выглядит не так красиво, как хотелось бы. Мастера советуют сначала их завить и прочесать руками, чтобы придать текстуру и объем, – будет казаться, что волос много.

Не любишь локоны? Никто не запрещает тебе делать начесы, закручивать пряди и закреплять их невидимками, создавая объемную «корону» на голове. Главное – накрой ее гладкими прядями сверху, чтобы она стала незаметной. 

Пляжные локоны

Пляжные локоны, словно ты только что бегала у моря, — идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с сушкой волос и подбором средств для объема у корней. Твоя задача — накрутить все верхние пряди и пару тех, что внутри. Прежде чем хвататься за утюжок, удостоверься, что волосы высохли до конца, — так они будут более объемными. Затем сбрызни всю голову солевым или текстурирующим спреем, можно взять и сухой шампунь. Не забудь встряхнуть укладку, чтобы разъединить локоны и сделать прическу более небрежной. 

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