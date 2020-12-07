Тонкие волосы: лучшие лайфхаки сушки и укладки для придания объема

И, конечно, забывайте про старый добрый метод сушки волос вниз головой — его знают все, но работает он безотказно.

Какие укладки выбрать

Волосы, убранные наверх.

Каждая девушка устает от распущенных волос и иногда хочет сделать пучок, хвост или «корзинку», чтобы пряди не мешали. Однако с тонкими волосами все не так просто, потому что их мало и прическа порой выглядит не так красиво, как хотелось бы. Мастера советуют сначала их завить и прочесать руками, чтобы придать текстуру и объем, – будет казаться, что волос много.

Не любишь локоны? Никто не запрещает тебе делать начесы, закручивать пряди и закреплять их невидимками, создавая объемную «корону» на голове. Главное – накрой ее гладкими прядями сверху, чтобы она стала незаметной.

Пляжные локоны

Пляжные локоны, словно ты только что бегала у моря, — идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с сушкой волос и подбором средств для объема у корней. Твоя задача — накрутить все верхние пряди и пару тех, что внутри. Прежде чем хвататься за утюжок, удостоверься, что волосы высохли до конца, — так они будут более объемными. Затем сбрызни всю голову солевым или текстурирующим спреем, можно взять и сухой шампунь. Не забудь встряхнуть укладку, чтобы разъединить локоны и сделать прическу более небрежной.