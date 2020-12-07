Тонкие волосы: лучшие лайфхаки сушки и укладки для придания объема

Обладательницам тонких волос обидно смотреть на подруг с пышными шевелюрами. Но не расстраивайтесь! Сейчас «Домашний Очаг» расскажет, как сушить и укладывать тонкие волосы так, чтобы все вам завидовали. Запоминайте!
Как сушить тонкие волосы
Если ваши волосы немного поникли и выглядят как повисшие сосульки, то сушка феном — ваше спасение. Знаете почему? После мытья под тяжестью воды пряди утяжеляются, отчего прикорневой объем пропадает. Но не забывайте использовать термозащиту, чтобы уберечь локоны от перегрева и сухости, и применяйте трюки, которым мы вас сейчас обучим.
Сушите волосы так, чтобы фен был поверх расчески, а не под ней, — это поможет приподнять корни. Для большего эффекта держите пряди вверх и «отодвиньте» их от головы под углом 45° — высушите корни таким образом.
И, конечно, забывайте про старый добрый метод сушки волос вниз головой — его знают все, но работает он безотказно.
Какие укладки выбрать
Волосы, убранные наверх.
Каждая девушка устает от распущенных волос и иногда хочет сделать пучок, хвост или «корзинку», чтобы пряди не мешали. Однако с тонкими волосами все не так просто, потому что их мало и прическа порой выглядит не так красиво, как хотелось бы. Мастера советуют сначала их завить и прочесать руками, чтобы придать текстуру и объем, – будет казаться, что волос много.
Не любишь локоны? Никто не запрещает тебе делать начесы, закручивать пряди и закреплять их невидимками, создавая объемную «корону» на голове. Главное – накрой ее гладкими прядями сверху, чтобы она стала незаметной.
Пляжные локоны
Пляжные локоны, словно ты только что бегала у моря, — идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с сушкой волос и подбором средств для объема у корней. Твоя задача — накрутить все верхние пряди и пару тех, что внутри. Прежде чем хвататься за утюжок, удостоверься, что волосы высохли до конца, — так они будут более объемными. Затем сбрызни всю голову солевым или текстурирующим спреем, можно взять и сухой шампунь. Не забудь встряхнуть укладку, чтобы разъединить локоны и сделать прическу более небрежной.