Семь самых опасных продуктов питания

Канцерогены, красители, усилители вкуса — это лишь малая часть пугающих своими названиями ингредиентов, которые содержатся в вашей любимой еде. Представляем список продуктов, опасных не только для фигуры, но и для здоровья, пишет журнал Marie Claire.
Чипсы и картофель фри
Картошка, обжаренная в кипящем масле, да еще и с золотистой корочкой, конечно, очень вкусно, но совсем не полезно. В первую очередь колоссальная доза жиров вкупе с углеводами отрицательно сказывается на нашей фигуре, но кроме этого, злоупотребление такого рода фастфудом может привести к необратимому ожирению. К сожалению, это наименьшее из зол, которое способен принести вам картофель фри. Дело в том, что перегретое масло, которое и является одним из основных ингредиентов приготовления чипсов и жареной картошки, накапливает крайне вредные канцерогенные вещества.
Если отдельно говорить о чипсах, то современный способ приготовления намного быстрее и легче, а главное дешевле традиционного, но куда вреднее. Если раньше хрустящее лакомство готовили из кусочков картофеля, то сегодня об этом можно и не мечтать. Состав чипсов нового поколения: крахмал, мука и целый букет различных пищевых добавок и усилителей вкуса.
Колбаса
Во-первых, с прилавков давно и практически полностью исчезла колбаса из настоящего мяса, на замену ей пришли очень качественные и, что обидно, зачастую вкусные подделки. Но это ещё не все недостатки разнообразных колбасных изделий. Главная проблема заключается в большом количестве жира, содержащегося в колбасах и сосисках, ведь любая, даже самая натуральная колбаса состоит, в основном, из свиных шкурок и сала. Кожа, хрящи, субпродукты и мясные остатки, плюс 25-30% трансгенной сои и, разумеется, консерванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители, пищевые красители, ароматизаторы — таков примерный состав любых колбас, в независимости от сорта и марки производителя.
Лапша быстрого приготовления
Любимое блюдо студентов. Конечно, уверения, что плюс к лапше в пластиковом стаканчике обнаружатся еще и креветки, курица или бекон, ложные, ведь на деле, вне зависимости от того, что напишет на упаковке производитель, реальных продуктов внутри, скорее всего не будет. Зато вас ожидает самый настоящей коктейль из консервантов, загустителей, стабилизаторов, пищевых красителей и усилителей вкуса.
Майонез и кетчуп
Два этих соуса пользуются в нашей стране особой популярностью, кажется, кетчуп и майонез мы добавляем в каждое блюдо, и тем самым наносим непоправимый вред своему организму. Магазинный кетчуп, который в изобилии продаётся в каждом супермаркете, является не только источником вредных стабилизаторов, эмульгаторов и консервантов, но еще и содержит большое количество красителей и сахара, то есть он практически состоит из сахара.
Что же касается майонеза, то он состоит из так называемых трансжиров. Такие искусственно созданные жиры способствуют быстрому развитию сахарного диабета и ухудшают работу иммунитета — они уничтожают полезные ферменты, которые охраняют наш организм от болезней. К тому же большую опасность представляет собой и пластиковая упаковка, в которую майонез заливают в целях экономии, содержащийся в излюбленном соусе уксус разъедает стенки упаковки, так что вредные, но все-таки съедобные вещества мы заедаем пластиком.
Шоколадные батончики
Этот продукт — обладатели самых высоких гликемических индексов, то есть сахар из них усваивается практически моментально. При этом никаких полезных веществ они в себе не содержат — в отличие, скажем, от мёда и сухофруктов. Что же касается качественных продуктов, то, например, шоколадная конфета это одновременно и удовольствие и польза, чего не скажешь о батончиках, в которых помимо натуральных ингредиентов (находящихся в меньшинстве) добавляется огромное количество искусственно произведённых и отнюдь не полезных нашему организму, не говоря уже о содержании сахара. Для наглядного примера поясним: суточная норма сахара для человека — 50 граммов максимум, один шоколадный батончик же с излишком покрывает её.
Попкорн
Кукуруза сама по себе, в её первозданном виде никакой опасности для организма не представляет, напротив она содержит клетчатку и еще массу полезных веществ — витамины А, С, Е, тиамин, ниацин, фолиевую кислоту, железо, калий, магний, фосфор, цинк. Но вот попкорн к настоящей кукурузе отношения имеет мало, ведь полезные вещества просто задавливают соль, карамелизатры, масло и усилители вкуса. Кстати, доза соли в одной порции попкорна уверенно одерживает победу над теми же чипсами или картошкой фри, а между тем, чрезмерное количество соли ещё никому не приносило пользы, ведь такие эксперименты над своим организмом чреваты повышением артериального давления и нарушением работы почек.
Обезжиренные продукты
Казалось бы, обезжиренные торты, пирожные, йогурты и прочая продукция — настоящее спасение для худеющих. Впрочем, и с этими лакомствами стоит поостеречься. Дело в том, что понижение содержания жира в продукте с лихвой компенсируется повышением доли углеводов — крахмалов, сахаров и сахарозаменителей. Выходит, именно употребление в пищу якобы обезжиренных и диетических продуктов способствует ожирению больше, нежели полноценный десерт. К тому же искусственное понижение жира в таких продуктах уничтожает все витамины и полезные вещества, которые так нам необходимы, особенно в период ограничения питания.