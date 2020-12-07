Семь самых опасных продуктов питания

Чипсы и картофель фри

Картошка, обжаренная в кипящем масле, да еще и с золотистой корочкой, конечно, очень вкусно, но совсем не полезно. В первую очередь колоссальная доза жиров вкупе с углеводами отрицательно сказывается на нашей фигуре, но кроме этого, злоупотребление такого рода фастфудом может привести к необратимому ожирению. К сожалению, это наименьшее из зол, которое способен принести вам картофель фри. Дело в том, что перегретое масло, которое и является одним из основных ингредиентов приготовления чипсов и жареной картошки, накапливает крайне вредные канцерогенные вещества.

Если отдельно говорить о чипсах, то современный способ приготовления намного быстрее и легче, а главное дешевле традиционного, но куда вреднее. Если раньше хрустящее лакомство готовили из кусочков картофеля, то сегодня об этом можно и не мечтать. Состав чипсов нового поколения: крахмал, мука и целый букет различных пищевых добавок и усилителей вкуса.

Колбаса

Во-первых, с прилавков давно и практически полностью исчезла колбаса из настоящего мяса, на замену ей пришли очень качественные и, что обидно, зачастую вкусные подделки. Но это ещё не все недостатки разнообразных колбасных изделий. Главная проблема заключается в большом количестве жира, содержащегося в колбасах и сосисках, ведь любая, даже самая натуральная колбаса состоит, в основном, из свиных шкурок и сала. Кожа, хрящи, субпродукты и мясные остатки, плюс 25-30% трансгенной сои и, разумеется, консерванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители, пищевые красители, ароматизаторы — таков примерный состав любых колбас, в независимости от сорта и марки производителя.

Лапша быстрого приготовления

Любимое блюдо студентов. Конечно, уверения, что плюс к лапше в пластиковом стаканчике обнаружатся еще и креветки, курица или бекон, ложные, ведь на деле, вне зависимости от того, что напишет на упаковке производитель, реальных продуктов внутри, скорее всего не будет. Зато вас ожидает самый настоящей коктейль из консервантов, загустителей, стабилизаторов, пищевых красителей и усилителей вкуса.

Майонез и кетчуп

Два этих соуса пользуются в нашей стране особой популярностью, кажется, кетчуп и майонез мы добавляем в каждое блюдо, и тем самым наносим непоправимый вред своему организму. Магазинный кетчуп, который в изобилии продаётся в каждом супермаркете, является не только источником вредных стабилизаторов, эмульгаторов и консервантов, но еще и содержит большое количество красителей и сахара, то есть он практически состоит из сахара.