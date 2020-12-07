Полоска, которая не полнит: как правильно носить коварный принт

Полоска — мощнейший инструмент для коррекции силуэта, которая может как скрыть имеющиеся недостатки, так и еще больше их высветить. Чтобы не совершить модный провал, важно знать, какие виды полосатого принта существуют, а также правила их сочетаемости. Ниже мы расскажем вам, как носить вещи в полоску и не выглядеть толстушкой.

Думаем, вы не раз сталкивались с классической «бретонской» полоской, которую принято называть тельняшкой.