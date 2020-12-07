Пн, 7.12.2020
2 мин для прочтения

Полоска, которая не полнит: как правильно носить коварный принт

Полосатый принт. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Не спешите отказываться от любимого рисунка, советует wday.ru!

Полоска — мощнейший инструмент для коррекции силуэта, которая может как скрыть имеющиеся недостатки, так и еще больше их высветить. Чтобы не совершить модный провал, важно знать, какие виды полосатого принта существуют, а также правила их сочетаемости. Ниже мы расскажем вам, как носить вещи в полоску и не выглядеть толстушкой.

Думаем, вы не раз сталкивались с классической «бретонской» полоской, которую принято называть тельняшкой.
 
Современные вариации на тему тельняшек — бело-синие или красно-белые узкие полоски на трикотаже. Чем уже ширина полосок, тем интереснее проявляется оптическая иллюзия. Мелкие полоски словно сливаются в единое целое, образуя новый паттерн. Не стоит бояться, что мелкий рисунок будет полнить, потому что человеческий глаз в первую очередь будет обращать внимание на форму и силуэт. И то и другое должно говорить о стройности, если вы этого хотите. 
 
 
А вот широкая полоска — совсем другое дело! С ней нужно быть осторожными! Если мы видим на ком-то, например, oversize-джемпер с одинаковыми по ширине черно-белыми полосами в 3-4 см, да еще и заправленный в брюки (как раз так, как учат «гуру моды»), наш глаз четко рисует квадрат.
 
Квадрат же — фигура равносторонняя, устойчивая и, можно сказать, монументальная. А эти качества точно не добавят стройности ни в один образ. 
 
 
Как подобрать полоску, гармонирующую с вашей внешностью?

Не стоит забывать о своей природной контрастности. Чем выше контраст вашей внешности — соотношение тона кожи, волос, глаз, тем смелее можно использовать яркую полоску в одежде. Если же вы блондинка с низким уровнем контраста и светлыми глазами — выбирайте нежную полоску: бело-бежевую, светло-голубую или розовую. 

Ширина полосок также должна гармонировать с чертами лица, если находится в портретной зоне. Ширина бровей, размер глаз, очерченность скул — вот те подсказки, которые необходимо учитывать при выборе нужного размера полоски. 
 
Стилистические приемы, которые помогут избежать модного провала
 
 
Тельняшка чаще всего используется нами как первый слой одежды, тем самым заменяя тонкий джемпер. Если надеть поверх тельняшки жилет или кардиган, полоска выступит лишь акцентным колор-блоком — треугольником, сужающимся в области талии. А это — иллюзия стройности, несмотря на присутствие полоски. 

Хит сезона — сочетание черно-белой ахроматической полоски с бежевым или цветным брючным костюмом. Контрастные оттенки будут спорить между собой, выделяя нужный объем в правильных местах.

Полосы выгодно подчеркнут область декольте, если поверх топа надеть пиджак, жилет или просто дополнить наряд широким шарфом.

Диагональные полосы обладают визуальным удиняюще-стройнящим эффектом, поэтому если вы хотите выглядеть изящнее, носите однотонный верх с вертикальными или диагональными полосами на нижней части наряда.

НАВЕРХ
Back