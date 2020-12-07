Полоска, которая не полнит: как правильно носить коварный принт

Полоска — мощнейший инструмент для коррекции силуэта, которая может как скрыть имеющиеся недостатки, так и еще больше их высветить. Чтобы не совершить модный провал, важно знать, какие виды полосатого принта существуют, а также правила их сочетаемости. Ниже мы расскажем вам, как носить вещи в полоску и не выглядеть толстушкой.
Не стоит забывать о своей природной контрастности. Чем выше контраст вашей внешности — соотношение тона кожи, волос, глаз, тем смелее можно использовать яркую полоску в одежде. Если же вы блондинка с низким уровнем контраста и светлыми глазами — выбирайте нежную полоску: бело-бежевую, светло-голубую или розовую.
Хит сезона — сочетание черно-белой ахроматической полоски с бежевым или цветным брючным костюмом. Контрастные оттенки будут спорить между собой, выделяя нужный объем в правильных местах.
Полосы выгодно подчеркнут область декольте, если поверх топа надеть пиджак, жилет или просто дополнить наряд широким шарфом.
Диагональные полосы обладают визуальным удиняюще-стройнящим эффектом, поэтому если вы хотите выглядеть изящнее, носите однотонный верх с вертикальными или диагональными полосами на нижней части наряда.