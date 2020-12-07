Шесть признаков того, что у вас дефицит витаминов группы В

Бледная кожа или даже с желтоватым оттенком – еще один признак того, что вы не получаете достаточно витамина В12. Причина та же: клетки не получают достаточно кислорода. Но важно помнить, что внезапное изменение цвета лица может быть проявление серьезных болезней – например, гепатита или даже рака печени – и потому важно вовремя обратиться к врачу.

Депрессия

Витамин В12 участвует в производстве нейротрансмиттеров, одним из которых является серотонин – а именно его дефицит исследователи связывают с развитием депрессии. Кроме того, В12 необходим для осуществления связи между нейронами, и если она нарушается, это также может привести к развитию этого заболевания. В общем, если в последнее время жизнь вас не радует, а энергии стало подозрительно мало – сдайте кровь, проверьте уровень витамина В12.

Проблемы с памятью

Витамин В12 необходим для нормального протекания метаболических процессов в мозге, соответственно, его нехватка может привести к серьезным проблемам с памятью и даже спровоцировать развитие деменции. Поэтому если вы отмечаете трудности с запоминанием или обработкой информации, обязательно проверьте уровень витаминов группы В – их дефицит может привести к серьезным и почти необратимым нарушениям. Возраст старше 50 лет