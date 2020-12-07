Шесть признаков того, что у вас дефицит витаминов группы В

Обычно мы получаем достаточное количество с пищей, но если вы заметили у себя эти признаки, стоит принимать меры, советует «Домашний Очаг».
Витамины группы B (всего их семь) – самые «энергичные» из всех элементов, так как именно они помогают превращать съеденные калории в энергию. И один из самых важных витаминов – витамин В12, так как от него зависит производство ДНК, а также здоровье клеток нервной и кровеносной системы. Рекомендованная суточная доза этого витамина составляет 2,4 мкг, и в большинстве случаев мы получаем ее вместе с пищей. Но если ваш дневной рацион недостаточно сбалансирован, если вы не получаете достаточно продуктов, содержащих белок, ваш организм может испытывать дефицит витамина В12. Вот несколько симптомов, которые могут предупреждать о том, что вам не хватает витаминов группы В.
Витамин В12 участвует в производстве миелина, своего защитного покрытия для нервов. Если же витамина не хватает, нервы не получают достаточной защиты – и вы можете ощущать как бы покалывание и даже онемение в конечностях.
Бледная кожа или даже с желтоватым оттенком – еще один признак того, что вы не получаете достаточно витамина В12. Причина та же: клетки не получают достаточно кислорода. Но важно помнить, что внезапное изменение цвета лица может быть проявление серьезных болезней – например, гепатита или даже рака печени – и потому важно вовремя обратиться к врачу.
Витамин В12 участвует в производстве нейротрансмиттеров, одним из которых является серотонин – а именно его дефицит исследователи связывают с развитием депрессии. Кроме того, В12 необходим для осуществления связи между нейронами, и если она нарушается, это также может привести к развитию этого заболевания. В общем, если в последнее время жизнь вас не радует, а энергии стало подозрительно мало – сдайте кровь, проверьте уровень витамина В12.
Витамин В12 необходим для нормального протекания метаболических процессов в мозге, соответственно, его нехватка может привести к серьезным проблемам с памятью и даже спровоцировать развитие деменции. Поэтому если вы отмечаете трудности с запоминанием или обработкой информации, обязательно проверьте уровень витаминов группы В – их дефицит может привести к серьезным и почти необратимым нарушениям.
Возраст старше 50 лет
Это, конечно, трудно назвать симптомом, но возраст старше 50 лет также может стать триггером нехватки витамина В12. Дело в том, что для поглощения этого витамина необходима желудочная кислота, а ее производство в организме уменьшается с возрастом. Поэтому будет просто здорово, если, достигнув возраста 50+, вы ежегодно будете сдавать развернутый анализ крови и отслеживать уровень всех необходимых витаминов и микроэлементов.