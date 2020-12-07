Блюда, которые нас согревают в холода

В этих блюдах так много простора для кулинарных фантазий, что все они могут не уместиться в жаропрочную посуду, в которой их готовят. В соус, в котором томится мясо или птица можно добавлять и томатное пюре, и сливки, и фрукты, и даже вино! И чем дольше оно томится под крышкой, тем душевнее и ароматнее становится. А вы в это время не теряете драгоценного времени у плиты, а проводите его... Правильно, на диване!