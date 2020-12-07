Блюда, которые нас согревают в холода

В те зимние дни, когда на улице очень холодно и передвигаться можно только очень-очень-очень быстро, дома двигаться как раз не хочется. Большинство мечтает закутаться в плед, включить хорошее кино или видео из отпуска. Но вот беда, готовить в такие дни тоже совсем не хочется! Ок, поддадимся желаниям. Благо есть на свете блюда, которые любят готовиться сами собой, медленно булькая в толстостенной кастрюле, где происходят невидимые нам волшебные процессы: ингредиенты обмениваются вкусами, специи делятся ароматами, соус проникает во все уголки...
Супы
Вот уже без чего не обойтись зимой! Зимний суп должен быть горячим, густым и же желательно — пряным и чуточку острым, чтобы чувство тепла надолго поселилось внутри. Солянки, классические русские и украинские супы, пряные восточные — то, что нужно!
Блюда в горшочках
Технология проста: вы складываете в горшочек то, что собирались обжаривать или запекать — мясо или кусочки птицы, овощи, бобовые, грибы, корнеплоды. Добавляете специи. Заливаете водой или бульоном и отправляете в духовку на несколько часов, не забыв закрыть горшочек крышкой или фольгой. Этот способ хорош тем, что вы обходитесь без обжаривания,
т. е. без масла. А при правильном подборе ингредиентов, блюдо получится вполне диетическим!
Плов
Это гениальное блюдо — одно из самых древних. На Востоке вообще часто готовят «в одном котле» — в казане или в тажине и вариантов рецептов этих блюд так же много, как и орнаментов на восточном ковре. Но принципа один — правильно и в нужное время заложить продукты. И непременно заварить чай.
Блюда из бобовых
Они очень разные. Одни готовятся быстро и просто, другие требуют долгой варки. Но их объединяет одно: блюда из бобовых содержат «медленные» углеводы и минимум жиров. А это как раз то, что нужно зимой — не поправиться от жирной пищи, когда мало двигаешься и надолго остаться сытым! Поэтому гороховый супчик, фасоль с овощами и томатом, хумус из отварного нута — очень «зимняя» еда.
Жаркое, рагу, гуляш
В этих блюдах так много простора для кулинарных фантазий, что все они могут не уместиться в жаропрочную посуду, в которой их готовят. В соус, в котором томится мясо или птица можно добавлять и томатное пюре, и сливки, и фрукты, и даже вино! И чем дольше оно томится под крышкой, тем душевнее и ароматнее становится. А вы в это время не теряете драгоценного времени у плиты, а проводите его... Правильно, на диване!