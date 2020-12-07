Какие колготки носить в этом сезоне: семь модных вариантов

Не самый теплый вариант, но зато какой красивый! Мы носили такие в 2000-х, но исключительно для вечерних выходов. Сегодня такие колготки можно надеть под шерстяную юбку и вязаный джемпер, чтобы разбавить скучный look. Выходить так на улицу в -15, конечно, чревато, но можно доехать в них до офиса, надев под джинсы и переодеться, чтобы весь день ходить модной и красивой.