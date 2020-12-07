Пн, 7.12.2020
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Какие колготки носить в этом сезоне: семь модных вариантов

Колготки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Цветные, теплые, с жемчугом — смотрятся модно и сочетаются с любимым пуховиком.

«Домашний Очаг» подобрал семь классных пар колготок, которые не захочется прятать под длинной юбкой или джинсами. В них можно ходить на свидания, на работу и на долгие прогулки, не боясь замерзнуть.

Черные — вечная классика
 
Комментарии  излишне. Черный - всегда носибилет и актуален.
 
Максимум цвета
 
Если хочется ярких красок, ни в чем себе не отказывайте. Зеленые, красные и синие, но, самое главное, теплые колготки сочетаются с любым пуховиком и согревают в холодную зиму. Выбирайте самые смелые оттенки, но, не забывайте о правилах колорблокинга - не сочетать больше трех цветов в одном образе.
 
Оттенки белого
 
Белый — фаворит зимы 2021, стилисты единогласно голосуют за белоснежную обувь, пуховики и колготки. Да, колготки с наших детских утренников вернулись. Для прогулки можно выбрать плотные и даже с ажурной вязкой, для офиса — полупрозрачные в горошек, с узорами или без ничего. Смотрится очень стильно! Сочетайте с белоснежными рубашками и контрастной обувью.

Цветут цветы

Цветочный пинт зимой? Почему бы и нет! Тренд на замысловатые узоры из лета переходит с нами и в холодный сезон. Но помните, что этот яркий принт должен стать единственным акцентом образа — верх выбирайте однотонный и строгий. Словом, идеальный вариант для офиса, где нужно носить костюм, но смелые акценты не возбраняются.

Вместо аксессуаров

Жемчуг, кристаллы, бисер и необычный принт — все это может быть на ваших колготках. Если образ нравится, но кажется слишком эпатажным, выбирайте колготки с мелкими деталями- смотрится сдержанно, но необычно и красиво. При правильном подпоре цветов можно носить даже с классическим пальто и строгим пиджаком.
 
Логомания
 
Колготки с лого, которые мы полюбили в прошлом году, все еще не намерены покидать модный пьедестал. В фаворе по-прежнему нежный ажур от Guсci и геометрия Fendi. Выбирайте лого маленького размера для создания элегантных образов в духе 60-х или с большими буквами, чтобы наверняка запомниться всем.

Кружево

Не самый теплый вариант, но зато какой красивый! Мы носили такие в 2000-х, но исключительно для вечерних выходов. Сегодня такие колготки можно надеть под шерстяную юбку и вязаный джемпер, чтобы разбавить скучный look. Выходить так на улицу в -15, конечно, чревато, но можно доехать в них до офиса, надев под джинсы и переодеться, чтобы весь день ходить модной и красивой.
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