Какие колготки носить в этом сезоне: семь модных вариантов

Цветные, теплые, с жемчугом — смотрятся модно и сочетаются с любимым пуховиком.
«Домашний Очаг» подобрал семь классных пар колготок, которые не захочется прятать под длинной юбкой или джинсами. В них можно ходить на свидания, на работу и на долгие прогулки, не боясь замерзнуть.
Черные — вечная классика
Комментарии излишне. Черный - всегда носибилет и актуален.
Максимум цвета
Оттенки белого
Белый — фаворит зимы 2021, стилисты единогласно голосуют за белоснежную обувь, пуховики и колготки. Да, колготки с наших детских утренников вернулись. Для прогулки можно выбрать плотные и даже с ажурной вязкой, для офиса — полупрозрачные в горошек, с узорами или без ничего. Смотрится очень стильно! Сочетайте с белоснежными рубашками и контрастной обувью.
Цветут цветы
Цветочный пинт зимой? Почему бы и нет! Тренд на замысловатые узоры из лета переходит с нами и в холодный сезон. Но помните, что этот яркий принт должен стать единственным акцентом образа — верх выбирайте однотонный и строгий. Словом, идеальный вариант для офиса, где нужно носить костюм, но смелые акценты не возбраняются.
Вместо аксессуаров
Жемчуг, кристаллы, бисер и необычный принт — все это может быть на ваших колготках. Если образ нравится, но кажется слишком эпатажным, выбирайте колготки с мелкими деталями- смотрится сдержанно, но необычно и красиво. При правильном подпоре цветов можно носить даже с классическим пальто и строгим пиджаком.
Логомания
Колготки с лого, которые мы полюбили в прошлом году, все еще не намерены покидать модный пьедестал. В фаворе по-прежнему нежный ажур от Guсci и геометрия Fendi. Выбирайте лого маленького размера для создания элегантных образов в духе 60-х или с большими буквами, чтобы наверняка запомниться всем.
Кружево
Не самый теплый вариант, но зато какой красивый! Мы носили такие в 2000-х, но исключительно для вечерних выходов. Сегодня такие колготки можно надеть под шерстяную юбку и вязаный джемпер, чтобы разбавить скучный look. Выходить так на улицу в -15, конечно, чревато, но можно доехать в них до офиса, надев под джинсы и переодеться, чтобы весь день ходить модной и красивой.