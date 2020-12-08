ТОП-7 ошибок женщин, из-за которых мужчины не дарят им дорогие подарки

Интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, как подтолкнуть мужчину сделать женщине дорогой подарок на Новый год. По ее словам, это один из самых популярных запросов к психологам накануне праздников. Такими вопросами дамы начинают засыпать специалистов еще за месяц до заветной ночи.

В случае с несообразительными или прижимистыми мужчинами Ольга советует для начала внимательно проанализировать свое поведение. Зачастую женщина сама воспитывает в партнере безучастность в вопросе подарков. Так что, если дорогие презенты и знаки внимания для вас важны, приучайте к этому мужчину еще в самом начале ваших отношений и не допускайте главных ошибок!

Попытки сэкономить его деньги

«Есть ряд ошибок, которые допускают очень многие женщины, которые полностью перекрывают путь к щедрости мужчины. Очень часто, желая понравиться, девушки пытаются каким-то образом сэкономить его деньги», — рассказывает психолог.

Не стоит запрещать кавалеру вести вас в элегантный ресторан или преподносить роскошные вещи. Не нужно отказываться от вызванного для вас такси и после свидания бежать на автобусную остановку, потому что она и так близко. Позвольте ему ухаживать за вами, и вы увидите, как это украшает романтические отношения.

Поощрение жадности

«Также одной из ошибок является воспевание на каждом шагу экономности и хозяйственности… Таким образом ты подсознательно транслируешь сигнал, что ты очень практичная, и дорогой, ненужный, но очень красивый подарок тебя не обрадует», — считает Адрианова.

Не приводите своему избраннику в пример рациональных мужчин, не выбирайте при нем товары по акции и вообще поменьше говорите о деньгах. Не учите любимого быть скупцом!

Тонкие намеки

Некоторые женщины прибегают к странному трюку — покупают сами себе цветы и другие приятные вещи, рассчитывая, что мужчина это заметит. Но если вы думаете, что таким образом научите его ухаживаниям, вы ошибаетесь.

«Ты таким образом только даешь ему сигнал, что ты сама все прекрасно можешь, и он просто расслабляется. А зачем ему напрягаться лишний раз, если ты сама себе все купишь?»,— поясняет Ольга.

«Я сама!»

Женщина, которая ежедневно и настойчиво демонстрирует миру свою самодостаточность и финансовую независимость, обречена на самостоятельный шопинг к Новому году. Она как бы говорит своему бойфренду, что все может купить сама и не нуждается в подачках, а просить что-то — просто унизительно.

«Часто женщины дают очень неоднозначные сигналы, потому что внутри они хотят, чтобы их одаривали, а снаружи всячески показывают, что они сами могут все себе позволить, и не нужно им абсолютно этих знаков внимания», — говорит психолог.

«Кислая мина»

Если вы принимаете подарки с недовольным видом, вы убиваете в мужчине вдохновение радовать вас.

«Зачем мужчина делает подарки? Да, чтобы посмотреть на эмоции, как ты радуешься, потому что ему тоже доставляет это удовольствие. Но когда ты критикуешь его подарок, когда говоришь, что получила не то, что хотела и делаешь кислую мордашку, то его это отнюдь не радует. В следующий раз он 20 раз подумает прежде чем что-то тебе подарить, потому что ты это не оценишь», — замечает эксперт.

Лишняя скромность

Эту ошибку Адрианова называет одной из самых главных. Дамы, не нужно ломаться и на прямой вопрос: «Что тебе подарить?» отвечать, что у вас все есть и вообще тратиться не стоит. Нет! Нужно прямо и уверенно сказать мужчине, чего вы хотите. Для него это будет важной информацией, а не проявлением наглости.

Низкая самооценка

Дорогие подарки дарят не богатые мужчины, а любящие. Для них радость на лице возлюбленной — истинное удовольствие.

«Выращивайте у себя это состояние, что я роскошная, я дорогая женщина, я достойна дорогих подарков и ничего за это не должна взамен. Меня хотят одаривать просто потому, что я есть, просто, чтобы увидеть улыбку на моем лице и прикоснуться к моей энергетике радости», — учит Ольга.