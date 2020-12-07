Пять беспроигрышных образов на Новый год: советует стилист

В новогоднюю ночь каждая женщина хочет чувствовать себя красивой, стильной и чтобы одежда соответствовала ее настроению. «Лиза» предлагает разобраться, какой образ лучше выбрать и как его создать
Пайетки
Одежда с пайетками — это всегда искрящийся праздник. Зажигая бенгальские огни и фейерверки, зажигается блеск наших глаз. Так что надевай платья, юбки, топы с пайетками разных фасонов и цветов. И наслаждайся собой.
Бахрома
Выбрав что-то с бахромой, волна динамичных танцев захлестнет тебя. И точно (будь готова!) захочется поймать кадр с этим игриво-задорным настроением. Предпочтение отдаем вещам с бахромой соответственно: это могут быть юбки, топы, платья и даже аксессуары.
В светлых оттенках
Образ в светлых оттенках добавит к настроению легкой морозной свежести и мерцания кристалликов. Ну, и волшебства с горкой, конечно. Воплощаем эту идею через летящие атласные ткани, искусно сочетая их с пушистым мохером или лебяжьим пухом. Используем холодную или теплую цветовую тональность по своему усмотрению.
Вязаная одежда
Уютная вязаная одежда окутает тебя теплом огня у камина, когда можно расслабиться и отдохнуть от предновогодней суеты. Передать такое состояние помогут вязаные свитера, кардиганы и платья из крупной или мелкой пряжи (обязательное условие — приятные к телу) и цвета от молочно-белого до цвета пенки капучино.
Огненный красный
Если планы на следующий год самые дерзкие, красный колорит придаст смелости. Потому что ты не боишься дразнить быка, а знаешь, как взять его за рога. Обращаем внимание на красные тона: от сочной брусники до терпкого вина. Используем правильные ткани: плотный атлас, жаккард, бархат.