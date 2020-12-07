Пять беспроигрышных образов на Новый год: советует стилист

Пайетки

Одежда с пайетками — это всегда искрящийся праздник. Зажигая бенгальские огни и фейерверки, зажигается блеск наших глаз. Так что надевай платья, юбки, топы с пайетками разных фасонов и цветов. И наслаждайся собой.

Бахрома

Выбрав что-то с бахромой, волна динамичных танцев захлестнет тебя. И точно (будь готова!) захочется поймать кадр с этим игриво-задорным настроением. Предпочтение отдаем вещам с бахромой соответственно: это могут быть юбки, топы, платья и даже аксессуары.

В светлых оттенках

Образ в светлых оттенках добавит к настроению легкой морозной свежести и мерцания кристалликов. Ну, и волшебства с горкой, конечно. Воплощаем эту идею через летящие атласные ткани, искусно сочетая их с пушистым мохером или лебяжьим пухом. Используем холодную или теплую цветовую тональность по своему усмотрению.

Вязаная одежда

Уютная вязаная одежда окутает тебя теплом огня у камина, когда можно расслабиться и отдохнуть от предновогодней суеты. Передать такое состояние помогут вязаные свитера, кардиганы и платья из крупной или мелкой пряжи (обязательное условие — приятные к телу) и цвета от молочно-белого до цвета пенки капучино.

Огненный красный