С чем носить широкие брюки: модные советы и образы для вдохновения

Трубы, кюлоты, клеши – все эти модели в тренде, так что зауженным брюкам и скинни стоит подвинуться. Если ты не знаешь, как носить широкие брюки, «Лиза» подскажет (и покажет).
Даже если ты больше любишь юбки и платья, тебе нужна пара брюк в гардеробе.
Во-первых, потому что они позволяют быстро создать модные образы. Добавь простую белую футболку и каблуки — получится сдержанный шик. Соедини их с кардиганом и белыми кедами – готов стильный casual. Во-вторых, они спасают, когда нужно выглядеть строго.
Вопрос «широкие штаны, с чем их носить» при этом остается открытым, но закрыть его предлагаем сейчас.
Какой цвет выбрать
Чтобы ответить на вопрос, как носить широкие брюки, нужно знать, какого они цвета. В магазинах можно найти одежду всей цветовой палитры, так что проблем с выбором не будет.
Вариант на каждый день – со свитшотом цвета хаки, на выход – сияющие и с кроп-топом.
Покупай черные, если хочешь легко «вписать» их в свой гардероб. Любительницы пастельных оттенков и поклонницы черно-серого colour blocking оценят универсальность моделей в этом оттенке. У тебя вообще не возникнет сомнений широкие черные брюки с чем носить, потому что надевать их можно с чем угодно: от футболки и кроп-топа до объемного свитера и шифоновой блузки. Особенно выигрышно в последнем случае будет смотреться высокая талия – бери на заметку для новогодних вечеринок.
Сделать классические черные брюки чуть интереснее поможет полоска или другой мелкий принт.
Второй цвет, на который стоит обратить внимание – бежевый. Он будет выигрышно смотреться, если у тебя светлая верхняя одежда. Бежевый не требует такого внимательного подхода к гардеробу как белый, но на улицах все будут обращать на тебя внимание. Прежде чем рассказать, широкие бежевые брюки с чем носить, напомним, что их с успехом заменят пыльно-розовые или светло-серые. Эти оттенки тоже находятся в светлой части спектра, но они, возможно, нравятся тебе больше.
Надевай их в кино, на фотовыставки и другие культурные мероприятия со свитером оверсайз, а «пир» и «добрые люди» носи с жакетами.
Стрелки можно сочетать с уютным свитером, а белый – с черным и коричневым в аксессуарах.
Наконец, белый – цвет, который очень любит белый металлический бык, символ наступающего года. С белыми брюками всегда нужно быть начеку, потому что можно легко во что-нибудь вляпаться. С другой стороны, если ты будешь осторожна и захватишь с собой влажные салфетки, все будет в порядке. Совет: пятна от еды, крови и других трудновыводимых вещей со светлой ткани легко оттираются салфетками для белой подошвы.
Вот с чем носить белые широкие брюки: с ярким или черным верхом, чтобы сыграть на контрасте, или с белоснежной рубашкой, чтобы примерить образ Снежной королевы нашего времени.
Длина имеет значение
Зима и поздняя осень не очень подходят для длины по щиколотку, это правда. Но если очень хочется, то, уверены стилисты, все-таки можно.
Чтобы носить кюлоты, когда на улице холодно, и не простудиться, тебе нужны либо высокие ботинки, либо высокие носки из тонкой натуральной ткани. Следи, чтобы их не было видно из-под брюк, если мы говорим об официальном образе. В остальных случаях это могут быть даже носки с мультяшками, если тебе так больше нравится.
С чем носить широкие укороченные брюки? Комбинируй их с короткой дубленкой, пуховиком яркого цвета или белой шубой из эко-меха.
Длинные (и даже чрезмерно длинные) штаны хорошо выглядят с высоким каблуком. Сейчас в моде устойчивый каблук, так что тренировки хождения на шпильках по льду можно отложить. Западные модницы любят носить длинные брюки всех фасонов с «ботинками лесника» типа Timberland. Но это так себе вариант для наших дорог и климата.
Подходящая обувь
Почти любые ботинки будут гармонировать с широкими штанинами, так что проблему с какой обувью носить широкие брюки можешь решить на свое усмотрение. Исключение составляют только устаревшие модели: например, ботинки на каблуке-рюмочке или набившие оскомину угги (уж лучше луноходы).
С помощью правильной обуви легко скорректировать длину брюк, если это необходимо. Если штаны тебе длинноваты, но ты не хочешь их подшивать, используй каблук. А если одежда, наоборот, короче, чем хотелось бы, выбирай что-то на плоском ходу, чтобы не привлекать к этому дополнительное внимание.
Простые советы на каждый день
Не забывай, что широкие джинсы – это тоже широкие брюки.
Если ты еще задаешься вопросом, кому идут такие брюки, мы подскажем – всем без исключения. Назовем несколько правил, которые помогут не ошибиться при составлении образа:
лампасы визуально делают тебя выше, так что можешь использовать этот прием, надевая низкую обувь;
для фигуры без ярко выраженной талии подойдут модели с поясом, которые добавят образу силуэтности;
из старых штанов можно получить новые, если обрезать их и сделать по низу бахрому. Если позволяет длина, также стоит попробовать загнуть их или подсобрать у щиколотки;
брюки красного, синего, зеленого или другого яркого цвета нуждаются в правильной компании. Это должны быть либо «безликие» серо-бежевые вещи, либо, напротив, одежда в цвет, но разных оттенков;
широкие брюки хорошо сочетаются с многослойностью верха, так что попробуй надеть с ними топ, укороченную футболку и кардиган, например.
А вообще смело экспериментируй с образами и ничего не бойся. Как показывает практика, если тебе нравится свое отражение в зеркале, значит, ты оделась правильно.