С чем носить широкие брюки: модные советы и образы для вдохновения

Даже если ты больше любишь юбки и платья, тебе нужна пара брюк в гардеробе.

Во-первых, потому что они позволяют быстро создать модные образы. Добавь простую белую футболку и каблуки — получится сдержанный шик. Соедини их с кардиганом и белыми кедами – готов стильный casual. Во-вторых, они спасают, когда нужно выглядеть строго.

Вопрос «широкие штаны, с чем их носить» при этом остается открытым, но закрыть его предлагаем сейчас.

Какой цвет выбрать

Чтобы ответить на вопрос, как носить широкие брюки, нужно знать, какого они цвета. В магазинах можно найти одежду всей цветовой палитры, так что проблем с выбором не будет.

Вариант на каждый день – со свитшотом цвета хаки, на выход – сияющие и с кроп-топом.

Покупай черные, если хочешь легко «вписать» их в свой гардероб. Любительницы пастельных оттенков и поклонницы черно-серого colour blocking оценят универсальность моделей в этом оттенке. У тебя вообще не возникнет сомнений широкие черные брюки с чем носить, потому что надевать их можно с чем угодно: от футболки и кроп-топа до объемного свитера и шифоновой блузки. Особенно выигрышно в последнем случае будет смотреться высокая талия – бери на заметку для новогодних вечеринок.

Сделать классические черные брюки чуть интереснее поможет полоска или другой мелкий принт.

Второй цвет, на который стоит обратить внимание – бежевый. Он будет выигрышно смотреться, если у тебя светлая верхняя одежда. Бежевый не требует такого внимательного подхода к гардеробу как белый, но на улицах все будут обращать на тебя внимание. Прежде чем рассказать, широкие бежевые брюки с чем носить, напомним, что их с успехом заменят пыльно-розовые или светло-серые. Эти оттенки тоже находятся в светлой части спектра, но они, возможно, нравятся тебе больше.

Надевай их в кино, на фотовыставки и другие культурные мероприятия со свитером оверсайз, а «пир» и «добрые люди» носи с жакетами.

Стрелки можно сочетать с уютным свитером, а белый – с черным и коричневым в аксессуарах.

Наконец, белый – цвет, который очень любит белый металлический бык, символ наступающего года. С белыми брюками всегда нужно быть начеку, потому что можно легко во что-нибудь вляпаться. С другой стороны, если ты будешь осторожна и захватишь с собой влажные салфетки, все будет в порядке. Совет: пятна от еды, крови и других трудновыводимых вещей со светлой ткани легко оттираются салфетками для белой подошвы.

Вот с чем носить белые широкие брюки: с ярким или черным верхом, чтобы сыграть на контрасте, или с белоснежной рубашкой, чтобы примерить образ Снежной королевы нашего времени.

Длина имеет значение