Инструкция: как покупать нижнее белье, чтобы не ошибиться с выбором

Начнем с главного: сегодня можно подобрать такой комплект белья, который будет одновременно удобным и сексуальным. Так что времена противостояния между комфортом и красотой, на наше счастье, остались в прошлом. Но это, тем не менее, не исключает ошибок при выборе. Разберем самые распространенные, на которые женщины часто закрывают глаза, полагая, что так и должно быть.
Размер
Подбирай верный размер бюстгальтера. При неверно подобранном размере нагрузка может некорректно распределиться между грудью и спиной, что в свою очередь, плохо отразится на здоровье. Кстати, о нагрузке: 85% должно распределяться на пояс бюста, а на бретели — только 15%. Это означает, что бюстгальтер должен подбираться так, чтобы даже при сильно спущенных бретелях у груди была хорошая поддержка.
Обрати внимание на sister bra size. Это взаимозаменяемые размеры, которые окружают твой размер по диагонали размерной сетки. Например, если у тебя 75В, то твой sister bra size — 70С и 80А. Но помни при этом, что удаляться от базового размера больше, чем на единичку, не стоит.
Посадка
Пояс бюста должен подходить по размеру. Это очень легко проверить: если его оттянуть, то между твоей спиной и поясом должны свободно помещаться три пальца.
Грудь не должна выпирать поверх изделия. И точно так же чашка бюстгальтера не должна быть полупустой. Если это происходит, ты точно подобрала неверный размер.
Если ты предпочитаешь изделия на косточке, обратите внимание, чтобы они плотно прилегали к нижней части груди. Недопустимо, чтобы косточки залезали на мягкую часть груди.
Если грудь в бюстгальтере выглядит «обвисшей», вероятнее всего, у тебя ослаблены бретели. Подтяни их или подумай о другой форме изделия.
Спинка у бюстгальтера не должна задираться наверх. Она должна располагаться на самой узкой части спины.
Обрати внимание, что комплект белья всегда немного разнашивается и пояс бюста становится свободным. Поэтому, выбирая размер, застегивай бюстгальтер на первый, а не на последний крючок, чтобы была возможность его затянуть, когда он немного «разойдется» при носке.
Обращай внимание на пропорции тела. Например, если ты хочешь визуально удлинить ноги, отдавай предпочтение завышенной модели трусов и держись подальше от укороченных.
Выглядывающие из-под одежды трусики — дурной тон. Нулевые остались в прошлом, так что последи за этим.
Трусики также важно подбирать по размеру. Смотри, чтобы они не впивались в кожу и обязательно имели хлопковую ластовицу.
Цвет
Блондинкам и девушкам с русыми волосами полезно избегать желтого и нежно-розового цвета белья.
Девушкам с рыжими волосами не рекомендуется отдавать предпочтение голубым и синим оттенкам.
Девушкам со смуглой кожей стоит отдавать предпочтение светлому белью — это очень красиво.
Если твоя кожа имеет аристократический бледный оттенок, то белье темных оттенков будет смотреться на тебе потрясающе.
И не бойся экспериментировать с деталями и стилем, добавляя больше ярких красок в свой бельевой гардероб. Потому что жить без красивого комплекта белья, конечно, можно, но мы бы не советовали.