Инструкция: как покупать нижнее белье, чтобы не ошибиться с выбором

Начнем с главного: сегодня можно подобрать такой комплект белья, который будет одновременно удобным и сексуальным. Так что времена противостояния между комфортом и красотой, на наше счастье, остались в прошлом. Но это, тем не менее, не исключает ошибок при выборе. Разберем самые распространенные, на которые женщины часто закрывают глаза, полагая, что так и должно быть.

Размер

Подбирай верный размер бюстгальтера. При неверно подобранном размере нагрузка может некорректно распределиться между грудью и спиной, что в свою очередь, плохо отразится на здоровье. Кстати, о нагрузке: 85% должно распределяться на пояс бюста, а на бретели — только 15%. Это означает, что бюстгальтер должен подбираться так, чтобы даже при сильно спущенных бретелях у груди была хорошая поддержка.

Обрати внимание на sister bra size. Это взаимозаменяемые размеры, которые окружают твой размер по диагонали размерной сетки. Например, если у тебя 75В, то твой sister bra size — 70С и 80А. Но помни при этом, что удаляться от базового размера больше, чем на единичку, не стоит.

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