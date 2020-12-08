Вт, 8.12.2020
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Инструкция: как покупать нижнее белье, чтобы не ошибиться с выбором

Бюстгальтер. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Мало что может так поднять настроение, как покупка нового соблазнительного комплекта белья. Но как не ошибиться с выбором? «Лиза» разложила все по полочкам вместе с экспертом.

Начнем с главного: сегодня можно подобрать такой комплект белья, который будет одновременно удобным и сексуальным. Так что времена противостояния между комфортом и красотой, на наше счастье, остались в прошлом. Но это, тем не менее, не исключает ошибок при выборе. Разберем самые распространенные, на которые женщины часто закрывают глаза, полагая, что так и должно быть. 

Размер

Подбирай верный размер бюстгальтера. При неверно подобранном размере нагрузка может некорректно распределиться между грудью и спиной, что в свою очередь, плохо отразится на здоровье. Кстати, о нагрузке: 85% должно распределяться на пояс бюста, а на бретели — только 15%. Это означает, что бюстгальтер должен подбираться так, чтобы даже при сильно спущенных бретелях у груди была хорошая поддержка. 

Обрати внимание на sister bra size. Это взаимозаменяемые размеры, которые окружают твой размер по диагонали размерной сетки. Например, если у тебя 75В, то твой sister bra size — 70С и 80А. Но помни при этом, что удаляться от базового размера больше, чем на единичку, не стоит.

Посадка

Пояс бюста должен подходить по размеру. Это очень легко проверить: если его оттянуть, то между твоей спиной и поясом должны свободно помещаться три пальца.

 

Грудь не должна выпирать поверх изделия. И точно так же чашка бюстгальтера не должна быть полупустой. Если это происходит, ты точно подобрала неверный размер.

Если ты предпочитаешь изделия на косточке, обратите внимание, чтобы они плотно прилегали к нижней части груди. Недопустимо, чтобы косточки залезали на мягкую часть груди. 

Если грудь в бюстгальтере выглядит «обвисшей», вероятнее всего, у тебя ослаблены бретели. Подтяни их или подумай о другой форме изделия.

Спинка у бюстгальтера не должна задираться наверх. Она должна располагаться на самой узкой части спины. 

Обрати внимание, что комплект белья всегда немного разнашивается и пояс бюста становится свободным. Поэтому, выбирая размер, застегивай бюстгальтер на первый, а не на последний крючок, чтобы была возможность его затянуть, когда он немного «разойдется» при носке.

Трусики

Обращай внимание на пропорции тела. Например, если ты хочешь визуально удлинить ноги, отдавай предпочтение завышенной модели трусов и держись подальше от укороченных.

Выглядывающие из-под одежды трусики — дурной тон. Нулевые остались в прошлом, так что последи за этим.

Трусики также важно подбирать по размеру. Смотри, чтобы они не впивались в кожу и обязательно имели хлопковую ластовицу.

Цвет

Блондинкам и девушкам с русыми волосами полезно избегать желтого и нежно-розового цвета белья.

Девушкам с рыжими волосами не рекомендуется отдавать предпочтение голубым и синим оттенкам.

Девушкам со смуглой кожей стоит отдавать предпочтение светлому белью — это очень красиво.

Если твоя кожа имеет аристократический бледный оттенок, то белье темных оттенков будет смотреться на тебе потрясающе.

И не бойся экспериментировать с деталями и стилем, добавляя больше ярких красок в свой бельевой гардероб. Потому что жить без красивого комплекта белья, конечно, можно, но мы бы не советовали.

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