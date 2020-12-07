Чего хотят мужчины на самом деле, а не то, что диктуют стереотипы

О том, чего хотят мужчины, существует много стереотипов. Пора наконец их развеивать — это точно поможет гармонично строить отношения.
В фильме «Чего хотят женщины?» главный герой в исполнении Мэла Гибсона обладал уникальной способностью слышать мысли женщин и использовать их тайные желания себе во благо, правда, в конечном итоге ему это вышло боком. Но не только женщины боятся порой признаться своим партнерам в сокровенных желаниях. Многие мужчины точно так же не придают огласке то, о чем они на самом деле думают. И тогда мы, женщины, действуем, следуя сложившимся стереотипам о сильном поле, хотя они уже не работают. Приоткрыть завесу тайны о мужских желаниях «Лиза» попросила психолога.
Быть полезным и нужным
Многие думают, что мужчины очень независимы, но на самом деле у каждого в подсознании присутствует желание быть нужным и полезным.
Любому мужчине жизненно необходимо демонстрировать свои навыки — и не просто так, а чтобы давать тебе понять, что он готов самостоятельно справиться с любой сложной задачей, поставленной перед ним, причем без выслушивания упреков, что он делает что-то не так.
Чтобы его хвалили
Да-да, не только женщинам важны приятные слова, комплименты, похвала. Вторая базовая потребность мужчины — это слышать слова благодарности от его спутницы жизни. Мужчине необходимо понимание того, что его любят и ценят за то, что он делает для тебя и семьи.
Чтобы ему оказывали знаки внимания
И это тоже не только женское желание. Для мужчин это знак уважения. Порой нам кажется, что мы и так уважаем того, кто находится рядом с нами, и вообще у нас слишком много дел и нет времени на какую-то ерунду. Но правда в том, что уважение не требует от нас особых усилий — оно выражается в простом внимании к своему избраннику, в том, чтобы интересоваться его делами, проблемами и увлечениями; в похвале, которую каждый из нас безусловно частенько заслуживает; в поощрении; в том, чтобы выслушать и понять другого человека.
Чтобы женщина проявляла инициативу
Существует твердое мнение, что мужчинам важна естественная женская красота и что вообще они не сильно замечают того, что их спутница не во всем следит за собой. Это не так. Сколько бы не прошло времени с момента заключения брака, мужчина продолжает любить свою избранницу глазами. И, конечно, он замечает и лишний вес, и непрокрашенные корни волос, и неухоженный вид, и отсутствие эпиляции. Поэтому
Стать папой дочки
Стереотип о том, что мужчины хотят исключительно наследников и не так рады дочерям — всего лишь устаревший штамп. Мужчины обожают дочек. Никто не будет баловать свою девочку так, как счастливый папа. С ней он позволяет себе проявить всю нежность.