Вт, 8.12.2020
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Чего хотят мужчины на самом деле, а не то, что диктуют стереотипы

Чего хочет женщина? Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

О том, чего хотят мужчины, существует много стереотипов. Пора наконец их развеивать — это точно поможет гармонично строить отношения.

В фильме «Чего хотят женщины?» главный герой в исполнении Мэла Гибсона обладал уникальной способностью слышать мысли женщин и использовать их тайные желания себе во благо, правда, в конечном итоге ему это вышло боком. Но не только женщины боятся порой признаться своим партнерам в сокровенных желаниях. Многие мужчины точно так же не придают огласке то, о чем они на самом деле думают. И тогда мы, женщины, действуем, следуя сложившимся стереотипам о сильном поле, хотя они уже не работают. Приоткрыть завесу тайны о мужских желаниях «Лиза» попросила психолога.

Быть полезным и нужным

Многие думают, что мужчины очень независимы, но на самом деле у каждого в подсознании присутствует желание быть нужным и полезным. Им очень важно, чтобы женщина, которую они выбрали в спутницы жизни, действительно доверяла им. На бытовом уровне это выражается в самой обычной помощи, о которой ты просишь своего избранника. А также в наличии у него отдельной от тебя сферы, где он может проявлять свою самостоятельность и делать что-то так, как считает нужным. Другими словами, не слышать от тебя советов, не быть подконтрольным тебе, вешая, например, полочки в спальне или ремонтируя пылесос.

Любому мужчине жизненно необходимо демонстрировать свои навыки — и не просто так, а чтобы давать тебе понять, что он готов самостоятельно справиться с любой сложной задачей, поставленной перед ним, причем без выслушивания упреков, что он делает что-то не так.

Чтобы его хвалили

Да-да, не только женщинам важны приятные слова, комплименты, похвала. Вторая базовая потребность мужчины — это слышать слова благодарности от его спутницы жизни. Мужчине необходимо понимание того, что его любят и ценят за то, что он делает для тебя и семьи. Самые обычные слова благодарности еще раз демонстрируют ему, что он нужен тебе. Таким образом, растет и самооценка твоего избранника, и его уверенность в собственных силах и в тебе. Поэтому почаще говори своему партнеру приятные слова и не забывай благодарить его.

Чтобы ему оказывали знаки внимания

И это тоже не только женское желание. Для мужчин это знак уважения. Порой нам кажется, что мы и так уважаем того, кто находится рядом с нами, и вообще у нас слишком много дел и нет времени на какую-то ерунду. Но правда в том, что уважение не требует от нас особых усилий — оно выражается в простом внимании к своему избраннику, в том, чтобы интересоваться его делами, проблемами и увлечениями; в похвале, которую каждый из нас безусловно частенько заслуживает; в поощрении; в том, чтобы выслушать и понять другого человека.

Чтобы женщина проявляла инициативу

Нет, он не всегда и во всем хочет делать первый шаг. Большинство представителей сильной половины человечества очень хотят, чтобы их избранницы хотя бы иногда проявляли инициативу в сексе. Более активное поведение женщины еще раз показывает мужчине, что он по-прежнему является желанным и любимым, а значит он важен, ценен и нужен, то есть в очередной раз удовлетворяются базовые потребности мужчины, а поэтому в семье нет недовольства, противоречий, ссор по пустякам и раздражения по разным вопросам.
 
Чтобы женщина следила за собой

Существует твердое мнение, что мужчинам важна естественная женская красота и что вообще они не сильно замечают того, что их спутница не во всем следит за собой. Это не так. Сколько бы не прошло времени с момента заключения брака, мужчина продолжает любить свою избранницу глазами. И, конечно, он замечает и лишний вес, и непрокрашенные корни волос, и неухоженный вид, и отсутствие эпиляции. Поэтому не стоит особо расслаблять и забивать на себя, когда вы уже пуд соли съели и прошли огонь, воду и медные трубы — это все равно не оправдывает тебя в том, что в какой-то момент ты махнула на себя рукой. Разве тебе не хочется, как и много лет назад, быть для своего мужчины самой красивой и желанной?

Стать папой дочки

Стереотип о том, что мужчины хотят исключительно наследников и не так рады дочерям — всего лишь устаревший штамп. Мужчины обожают дочек. Никто не будет баловать свою девочку так, как счастливый папа. С ней он позволяет себе проявить всю нежность.

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