СНОГСШИБАТЕЛЬНО! ⟩ Полюбуйтесь на прекрасных, успешных и в изысканных нарядах жительниц Эстонии, которые собрались на грандиозную вечеринку The Best

Большинство номинаций - женские. И это понятно, так как женщины сегодня рулят практически единовластно в сфере красоты. Конечно, радует, что среди награжденных были и мужчины - профи в своей области. Это модель, стилист, имиджмейкер Алексей Солтан, на чьи довольно-таки эпатажные публикации в соцсетях поклонники реагируют многочисленными лайками, и чей талант стилиста и парикмахера неоспорим. Это и организатор и ведущий мероприятий, продюсер, артист Денис Кораблев, известный по отличной работе на клубных и корпоративных мероприятиях. И, наконец, руководитель самого популярного развлекательного портала Limon.ee Эдгар Гергель, журналист, ведущий и шоумен, чье мастерство оценивают десятки тысяч читателей ежедневно, а как тамаде на свадьбах ему в Эстонии нет равных.

Женские награды распределились так. Наталья Фролова - «Лучший тренер по перманентному макияжу», KM HAIR STUDIO - «Лучшая hair студия года», Анжелика Вербенец (официальный представитель японского косметического бренда La Sincere в Прибалтике и Скандинавии) - «Косметический бренд года», Кристина Пронина - «Лучший женский психолог года», Оксана Труктанова - «Фотограф года», Екатерина Цапакова - «Лучшая ивент-ведущая года», Юлия Ровенская - «Успешная женщина года», Лора Фебруари - «Лучший деятель искусства», Марина Полякова - «Makeup эксперт года», Вита Плахотнюк - «Бьюти-эксперт года», Ателье LeSaar - «Лучшее авторское ателье года», Diamond Hair & Beauty Studio - «Лучшая студия красоты года», Марина Ковалёв - «Лучший мастер & тренер году по наращиванию ресниц», Ирина Лукьянова - «Лучший мастер по перманентному макияжу», Ольга Шмидт - «Лучший тренер по ламинированию ресниц», Виктория Самойлова - «Лучший нейл-дизайнер года», студия Esteticline - «Лучшая студия перманентного макияжа», Наталия Еременко - «Автор лучшей техники по перманентному макияжу».

ФОТО: Максим Тооме

Психолог Кристина Пронина считает, что в жизни каждой есть определенные аспекты, которые мешают нам жить счастливо. И она придумала уникальные программы, где соединила психологию, восточную философию, эзотерику и дыхательные практики, причем, все после прохождения тренинга получают моментальный результат, а некоторые подходят к Кристине со словами благодарности, замечая, что если бы они получили такие знания раньше, то не наломали бы столько дров. Как говорит Пронина, «в каждом тренинге обязательно затрагиваю родительскую или родовую тему».

ФОТО: Максим Тооме

Сила взмаха женских ресниц и роскошных волос - великая сила. Поэтому наращивание ресниц и восстановление волос стало одной из популярных и прибыльных областей косметологии. По мнению специалиста Алины Бюркланд, ее студия со звучным названием Diamond Hair & Beauty Studio «мы работаем чуть больше года, но выстояли в этот самый тяжелый 2020 год».

ФОТО: Максим Тооме

Сертифицированный мастер, тренер по перманентному макияжу Наталья Фролова уверена, что «ничто так не красит женщину, как уверенность в себе, и эта уверенность идет изнутри». Так что девушки, помните об этом тоже, решив сделать перманентный макияж на своем лице!

ФОТО: Максим Тооме