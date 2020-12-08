СНОГСШИБАТЕЛЬНО! ⟩ Полюбуйтесь на прекрасных, успешных и в изысканных нарядах жительниц Эстонии, которые собрались на грандиозную вечеринку The Best

Столько красивых и одухотворенных лиц и восхитительных нарядов отель Swissotel еще не видел. В минувшую пятницу здесь прошла престижная Церемония награждения лучших компаний и персон в 15 сферах бизнеса - Top Brands & Persons The Best. Любуйтесь на красивых и успешных!
Большинство номинаций - женские. И это понятно, так как женщины сегодня рулят практически единовластно в сфере красоты. Конечно, радует, что среди награжденных были и мужчины - профи в своей области. Это модель, стилист, имиджмейкер Алексей Солтан, на чьи довольно-таки эпатажные публикации в соцсетях поклонники реагируют многочисленными лайками, и чей талант стилиста и парикмахера неоспорим. Это и организатор и ведущий мероприятий, продюсер, артист Денис Кораблев, известный по отличной работе на клубных и корпоративных мероприятиях. И, наконец, руководитель самого популярного развлекательного портала Limon.ee Эдгар Гергель, журналист, ведущий и шоумен, чье мастерство оценивают десятки тысяч читателей ежедневно, а как тамаде на свадьбах ему в Эстонии нет равных.
Женские награды распределились так. Наталья Фролова - «Лучший тренер по перманентному макияжу», KM HAIR STUDIO - «Лучшая hair студия года», Анжелика Вербенец (официальный представитель японского косметического бренда La Sincere в Прибалтике и Скандинавии) - «Косметический бренд года», Кристина Пронина - «Лучший женский психолог года», Оксана Труктанова - «Фотограф года», Екатерина Цапакова - «Лучшая ивент-ведущая года», Юлия Ровенская - «Успешная женщина года», Лора Фебруари - «Лучший деятель искусства», Марина Полякова - «Makeup эксперт года», Вита Плахотнюк - «Бьюти-эксперт года», Ателье LeSaar - «Лучшее авторское ателье года», Diamond Hair & Beauty Studio - «Лучшая студия красоты года», Марина Ковалёв - «Лучший мастер & тренер году по наращиванию ресниц», Ирина Лукьянова - «Лучший мастер по перманентному макияжу», Ольга Шмидт - «Лучший тренер по ламинированию ресниц», Виктория Самойлова - «Лучший нейл-дизайнер года», студия Esteticline - «Лучшая студия перманентного макияжа», Наталия Еременко - «Автор лучшей техники по перманентному макияжу».
Психолог Кристина Пронина считает, что в жизни каждой есть определенные аспекты, которые мешают нам жить счастливо. И она придумала уникальные программы, где соединила психологию, восточную философию, эзотерику и дыхательные практики, причем, все после прохождения тренинга получают моментальный результат, а некоторые подходят к Кристине со словами благодарности, замечая, что если бы они получили такие знания раньше, то не наломали бы столько дров. Как говорит Пронина, «в каждом тренинге обязательно затрагиваю родительскую или родовую тему».
Сила взмаха женских ресниц и роскошных волос - великая сила. Поэтому наращивание ресниц и восстановление волос стало одной из популярных и прибыльных областей косметологии. По мнению специалиста Алины Бюркланд, ее студия со звучным названием Diamond Hair & Beauty Studio «мы работаем чуть больше года, но выстояли в этот самый тяжелый 2020 год».
Сертифицированный мастер, тренер по перманентному макияжу Наталья Фролова уверена, что «ничто так не красит женщину, как уверенность в себе, и эта уверенность идет изнутри». Так что девушки, помните об этом тоже, решив сделать перманентный макияж на своем лице!
Представитель японского косметического бренда La Sincere Анжелика Вербенец отметила, что «эта косметика в странах Балтии востребована больше, чем, к примеру, в Скандинавии. На мой взгляд, это связано с тем, что наши женщины привыкли за собой ухаживать и ценят качественную продукцию».
Владелица авторского ателье Le Saar красавица Елена Хейнсаар имеет более чем 20-летний опыт работы портной и называет пальто любимой частью женского гардероба. «В каком-то смысле оно - как дом для женщины. Этакий теплый кокон, в котором можно спрятаться от всех невзгод. Пальто придает женщине определенную загадочность», - улыбается Елена.
В талантливой и успешной Лоре Фебруари, как и в любом творческом человеке, уживается множество направлений: она и поет, и пишет стихи и музыку, и рисует, и занимается дизайном одежды. И Лора знает, что «красота - это то, что сделано из любви», и считает, что имеет великолепную возможность - «делать все, что я делаю, только из любви».
Модный показ коллекции Лоры Фебруари вызвал шквал аплодисментов, причем восторг вызвали не только творения дизайнера, но и сами модели - ученицы модельной студии Branche, которой руководит Ольга Лыхмус.
Лучший фотограф года в Эстонии Оксана Труктанова призналась, что любит делать семейные фотографии. «Если говорить про съемку беременных, то для меня важно показать женскую красоту в таком прекрасном положении, любовь и волнующее ожидание материнства. такого рода фотосессии наполнены особой энергетикой».
Для ведущей и организатора мероприятий Екатерины Цапаковой нет разницы, где проводить массовый ивент, и выбранная профессия для нее - это состояние души. «Активный человек всегда найдет для себя творческую реализацию. Просто в Эстонии - другие масштабы и количество населения, заказов, бюджета и событий, чем в России», - говорит Екатерина, но называет Петербург своим вторым родным домом.
Оргкомитет премии The Best представил общественности и персон из Латвии, Литвы и Финляндии. К сожалению, лауреаты из Латвии, ввиду введённого в стране ЧП не смогли лично присутствовать на вручении, и свои награды они получили почтой.
Мероприятие в таллиннском Swissotel проходило с соблюдением всех необходимых мер безопасности ввиду COVID-19. Организатором этого восхитительного мероприятия выступило агентство Marketing agency Frog-media.