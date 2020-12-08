Больше шоколада, меньше тренировок: советы для похудения, которые вам понравятся

Если вы все еще думаете, что похудение – это кровь, пот и слезы, то у нас для вас отличные новости, пишет «Домашний Очаг». Чтобы сжигать лишний жир (и делать это максимально безопасно для здоровья), нужен быстрый метаболизм. А разогнать метаболизм можно очень приятными действиями – и никаких диет!