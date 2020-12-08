Больше шоколада, меньше тренировок: советы для похудения, которые вам понравятся

С нашими советами худеть легко и приятно!
Если вы все еще думаете, что похудение – это кровь, пот и слезы, то у нас для вас отличные новости, пишет «Домашний Очаг». Чтобы сжигать лишний жир (и делать это максимально безопасно для здоровья), нужен быстрый метаболизм. А разогнать метаболизм можно очень приятными действиями – и никаких диет!
Ешьте шоколад
Ешьте на ночь
Речь не идет о плотном ужине, его по-прежнему рекомендуют завершать не позднее, чем за три часа до сна. Но вот небольшой перекус, состоящий из полезных продуктов (овощи и фрукты, молочные продукты) перед сном подстегнет обмен веществ, и за ночь вы сожжете больше калорий, чем обычно.
Тренируйтесь меньше
Пейте больше
Не забывайте о дыхании