ВИДЕО ⟩ Историк моды Марина Скульская советует, как надо одеться в новогоднюю ночь, чтобы удача была с вами в 2021 году

Это уже третья книга Марины, рассказывающая об истории моды. Мода и театр пересекаются со времен палеолита и до наших дней, и, как говорит Марина, влияние театра на моду неоценимо. Между прочим, «театр, как и мода, начинается с охоты», каким бы странным это утверждение ни казалось.

В книге собраны фотографии самых знаменитых коллекций великих дизайнеров, что прекрасно иллюстрирует текст, а значительная часть книги посвящена влиянию театра на моду. Театр в прошлом фактически выполнял роль современных подиумов, куда актеры выходили в одеждах, которые сразу же копировали модники и модницы. Сегодня, напротив, мода влияет на театр. А как будет завтра, какие моменты будут влиять на взаимопроникновение этих двух важных для общества сфер? Читайте книгу и, вероятно, вы сможете ответить!

Marina Skulskaya ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

ТОП-10 цитат из книги Марины Скульской «Мода и театр. От охотничьих плясок до фэшн-шоу», которые нужно знать

1. Мех издревле считался мощнейшим оберегом от сглаза, порчи, пагубного влияния потусторонних сил, символизировал благополучие и плодородие.

2. Шляпы - любимый аксессуар богемы. Головной убор может быть завершающим штрихом в ярком креативном образе или визитной карточкой человека творческого и независимого.

3. Качество меха служило одним из главных показателей достатка, наличия богатых связей, умения подняться по карьерной лестнице.

4. «Прийти к шапочному разбору» значит прийти к концу службы в церкви, когда прихожане разбирают оставленные при входе головные уборы и расходятся по домам.

5. Декор из перьев придает образу пикантности и игривости. Перья могут украшать сумочки, бижутерию, обувь, даже кроссовки.

6. Поль Пуаре: «В любой моде излишество - это предвестие скорого конца».

7. Блестящий декор - рискованная затея. Излишняя театральность и неуместная вычурность выглядят нелепо. Но изящное загадочное мечтание мгновенно повышает градус нарядности повседневного костюма. Верный способ избежать ошибки - выбирать декор тон в тон, где блеск мишуры оттеняет сложную фактуру.

8. Маска уравнивала людей различного происхождения, возраста и даже пола.

9. Актрисы появились на сцене в 16-м столетии в комедии дель арте и сразу были причислены к падшим женщинам, в частности, потому, что пользовались декоративной косметикой.