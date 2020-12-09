Шесть женских увлечений, которые мужчины считают сексуальными

Все эти увлечения мужчины считают праздными и свидетельствующими о том, что дама мыслит стереотипами и это не сулит при общении с ней ничего интересного, а только траты. Мужчины сейчас очень прагматичны. Какие же женские увлечения на самом деле привлекают мужчин?

1. Музыка

Достаточно часто фактором, по которому мы определяем, наш это человек или не наш, помимо чувства юмора, являются именно музыкальные пристрастия. Если девушка любит и знает рок, рэп и другие направления музыки, то с ней, безусловно, есть о чем поговорить.

Несовпадение музыкальных пристрастий, когда она любит Киркорова и Баскова, а он — Iron Maiden и Metallica, чревато расставанием иногда даже без особых объяснений. Еще большим преимуществом может стать игра на музыкальном инструменте.

В топ-3 самых сексуальных с мужской точки зрения инструментов входят, естественно, гитара, как ни странно, скрипка и барабан. Игра на пианино потеряла свою актуальность еще в прошлом веке. Если хотите привлечь внимание интересного парня, выбирайте барабанную установку, точно не прогадаете. Среди юного поколения в этом случае пальму первенства получит умение обращаться с DJ-установкой.

2. Автомобили

Это увлечение можно было поставить на первое место по актуальности у мужчин. Если женщина водит сама машину и немного, а бывает и много, разбирается в ней, это однозначно делает ее привлекательной в глазах мужской половины человечества. Возможно, тут кроется и немного меркантильный интерес — собственная машина говорит о том, что у дамы есть собственные деньги, и здесь сразу можно выдохнуть, значит «сесть на шею» кавалеру она не планирует.

3. Спорт

Увлеченные спортом, следящие за своим питанием, фигурой, посещающие 3 раза в неделю спортзал девушки сегодня в особом почете. И это не должен быть пилатес, фитнес на полотнах или стретчинг. Только тяжелое железо в тренажерке — вот что по-настоящему привлекает мужчин. И, к слову, дает очень неплохие результаты в работе над собой.

4. Активный отдых

Сегодня любовью к лежанию на пляже и созерцанию достопримечательностей за пределами родины уже никого особо не удивить. Поэтому мужчины в таком времяпрепровождении ничего сексуального не видят. А вот если девушка увлечена походами, особенно с палаткой и всем, что полагается, рыбалкой, охотой, пешим туризмом, альпинизмом, парашютным спортом и т. д. — вот тут появляется много тем для бесед и неподдельный интерес к активной гражданской позиции этой девушки. Походы и рыбалка — это те увлечения, которые и в дальнейшем позволят построить прочную семью и местами даже не спускать глаз со своего благоверного. Очень ценные и практичные увлечения для дамы.

5. Компьютерные игры

Девушки, увлекающиеся и разбирающиеся в компьютерных играх, бесценны. Примерно так думает подавляющее большинство мужчин, потому что знает, встретить такую девушку сложно — она самая настоящая мечта, практически боевая подруга. Такая никогда не скажет: «Чем ты там занят? Ты ничего не делаешь!» Она не только проявит понимание, но и сыграет вместе с ним.

6. Творческие занятия