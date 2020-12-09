Как понять, что твои средства ухода действительно работают

Кожа выглядит увлажненной, но не жирной

Есть вещи, которые изменить невозможно. Например, тип кожи. Но возможно облегчить свою участь и нивелировать возможные недостатки, пишет Lady.mail.ru. В случае с сухой кожей — минимизировать шелушение и убрать ощущение стянутости кожи (если подобный эффект есть, то твое средство не работает). В случае с жирной кожей — урегулировать работу сальных желез и сбавить темпы появления жирного блеска. А если кожа комбинированная, то учесть все вышеперечисленные недостатки в местах их локального скопления (как правило, носители комбинированного типа страдают от чрезмерной сухости на щеках и «жирном» блеске в Т-зоне).

Про увлажняющие продукты тоже ни в коем случае нельзя забывать ни в одном из случаев. В идеале любая кожа должна чуть сиять и переливаться на свету (то есть не быть пересушенной), но не от сала и даже не от хайлайтера, а от насыщения питательными элементами. Все это под силу сделать грамотно подобранному домашнему уходу.

Например, сыворотка с эфирными маслами помогает получать недостающее сухой коже, а гель с белой глиной вполне может утихомирить буйство жирной и проблемной кожи. Важный момент: уменьшить количество высыпаний, но не решить проблему с большим количество акне насовсем (тут уж без помощи косметолога не обойтись).

Кожа выглядит более упругой и гладкой

Это тот самый пункт про домашние средства и морщины, который волнует всех нас. Работают ли все эти разрекламированные баночки с коллагеном, гиалуроновой кислотой и прочими следствиями научного прогресса во имя вечной молодости, или инъекции с пластикой — единственный выход для тех, кто пока не готов встречать старость с открытым забралом? Любой косметолог скажет: 50% работы по улучшению и поддержанию внешнего вида — это домашнее задание.

Да, омолаживающим кремам и восстанавливающим сывороткам не под силу убрать глубокие морщины и заломы, особенно если уход за собой начался не в 20, а в 40 лет. Но сделать кожу чуть ровнее, более упругой и сгладить небольшие морщинки подобные средства в состоянии. Конечно, чудо не произойдет за 1 день, следить и сравнивать нужно на протяжении 1—2 месяцев. Если подобного эффекта не происходит (особенно когда производитель расписывает небывалые возможности своего средства), то можно смело прощаться с товаром.

Чтобы заранее обезопасить себя от риска приобрести ненужное, обрати внимание на аптечные бренды, проконсультируйся с косметологом и прочитай отзывы в интернете. Ага, мы и сами знаем, что не всему написанному в сети стоит верить, поэтому советуем прежде всего обратиться в группы бьютиголиков и сообщества, посвященные косметике и уходу, в соцсетях (а не на «левых» сайтах обо всем и ни о чем).

Здесь возможность проплаченного отзыва намного меньше: пишут их, как правило, живые люди, действительно попробовавшие продукт, а не условные боты с котиком на аватарке. Не стесняйся задать интересующие тебя вопросы о продукте тому, кто оставил отзыв. Это тоже будет маркером правдивости: если человек ответил, то, скорее всего, он действительно пробовал то, о чем говорит.

Кожа не зудит и не чешется

Скорее всего, зуд и покраснения свидетельствуют об аллергии или индивидуальной непереносимости какого-то из компонентов. Увы, от подобного поведения новенькой и ранее не опробованной баночки никто не застрахован. Впрочем, есть вещества, которые могут вызывать покалывание и раздражение (например, ретинол или некоторые из ингредиентов средств для проблемной кожи). Как понять, где аллергия, а где — нормальная реакция?