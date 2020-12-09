Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2021 году, а какие нельзя: приметы

Многие люди фокусируются на украшении елки и дома, забывая о том, что перед началом Нового года важно сделать карту желаний. Она поможет вам воплотить свои мечты в реальность и обрести удачу.

Цвет игрушек

«Белый Металлический Бык» — в этом названии уже кроется ответ на вопрос о том, какой цвет игрушек будет самым подходящим. Разумеется, речь идет о белом цвете. Он станет основным в 2021 году, поэтому на елке должно быть больше украшений этого цвета.

Также полезными будут украшения бежевого и серого цвета. Также можно вешать золотистые и серебристые игрушки. По энергетике белому оттенку полностью противоположны черный, красный и коричневый. Игрушки этих цветов отпугнут удачу перед началом года Быка.

Форма игрушек

Форма игрушек должна быть максимально простой. Круглые игрушки будут идеальным вариантом. Квадратные и треугольные украшения лучше на елку не вешать.

Елка с игрушками из салона декора Astieks ФОТО: личный архив

Также лучше не использовать любые игрушки с острыми углами. «Усмирить» Быка помогут симметричные украшения с плавными изгибами.

Игрушки-талисманы

Нежелательно вешать на елку фигурки птиц, особенно феникса — одного из важнейших восточных талисманов. Также не стоит отдавать предпочтение дракону, который представляет стихию Огня.

Самыми лучшими талисманами на елке станут лошадь, змея, собака, лошадь и, конечно же, сам бык. Фигурка быка будет привлекать спокойствие и позитивную энергию все праздники, сделав начало года максимально позитивным и продуктивным.

Гирлянды

Разноцветные гирлянды будут не лучшим выбором — лучше, чтобы они светились белым цветом. Гирлянды перед началом 2021 года лучше вешать вертикально, избегая кольцевого или спирального расположения.