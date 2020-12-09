Ср, 9.12.2020
6 мин для прочтения

Рецепты на Новый год: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Сырные шарики

ФОТО: Vladimir Rublev / PantherMedia / Vladimir Rublev / Scanpix

Шашлычки из креветок, лосося и овощей, фаршированные грибы с моцареллой, запеченный картофель с беконом – это обязательно украсит новогодний стол. Познакомьтесь с оригинальными рецептами горячих закусок и обязательно их приготовьте, пишет Сегодня.

Все представленные ниже рецепты составлены с учетом требований к праздничному столу Металлического Быка.

Индюшиные рулетики с сыром в беконе

Время приготовления

45 мин

Ингредиенты

  • 300 г – куриная грудка;
  • 150 г – бекон;
  • 100 г – сыр.

Способ приготовления

  1. Грудку разрезать вдоль тонкими слоями посолить, поперчить. Через пленку отбить с двух сторон.
  2. Сыр нарезать небольшими брусочками.
  3. На кусочек грудки выкладываем сыр, сворачиваем в рулетик и оборачиваем беконом.
  4. Выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 мин.

Паштет из куриной печени в духовке

Время приготовления

1 ч 30 мин

Ингредиенты

  • печень куриная – 300 г;
  • большое яблоко – 2 шт.;
  • 1 веточка розмарина;
  • 3 яйца + 2 желтка;
  • молоко – 200 мл;
  • масло растительное – 3 ст. л.;
  • портвейн или мадера – 300 мл;
  • 1 лавровый лист;
  • белый перец горошком – 1 ст. л.;
  • луковица – 1 шт.;
  • масло сливочное – 75 г;
  • соль – 2 ч. л.;
  • черный перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриную печенку для паштета вымыть, замочить в холодном молоке и поместить в холодильник на 8 ч. После этого кусочки печени достать и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
  2. Яблоки для паштета из куриной печени вымыть и аккуратно вырезать сердцевину. Запечь в разогретой до 180 °С духовке 10 мин. Проверить готовность яблок, и, если необходимо, дать им чуть больше времени. Остудить.
  3. Лук очистить и измельчить. Розмарин разобрать на листики. Горошины перца раздавить. Разогреть в сотейнике растительное масло, обжарить лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист, 4 мин.
  4. Влить портвейн и готовить на сильном огне, периодически помешивая, 10 мин. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до его полного растворения. Дать остыть.
  5. Из яблочной кожуры аккуратно вынуть мякоть. Переложить приготовленную ранее луковую смесь в чашу блендера, добавить яблочную мякоть и холодную куриную печенку.
  6. Добавить яйца и желтки. Взбить в однородную массу, затем протереть через сито. Приправить солью и перцем. Разложить получившуюся массу по порционным формочкам, накрыть и запекать в духовке 40 мин при 180 °С.

Утиная грудка в апельсиновом маринаде

Время приготовления

1 ч 30 мин

Ингредиенты

  • филе утиной грудки – 500 г;
  • апельсин – 1/2 шт.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • масло оливковое – 1 ст. л.;
  • сушенный розмарин – 1/2 ч. л.;
  • черный перец – 1/2 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Снимите цедру с апельсина, выдавите сок. Смешайте сок с цедрой, добавьте в него оливковое масло, лимонный сок, сушенный розмарин, соль и перец – это будет наш маринад.
  2. Положите филе утиной грудки в маринад и оставьте мариноваться на час.
  3. Обжарьте дольки апельсина, сверху присыпьте сахаром, чтобы образовалась корочка.
  4. Слегка обжарьте мясо на небольшом количестве масла около 4 мин, только с одной стороны.
  5. Затем выложите мясо обжаренной стороной вверх в форму для запекания.
  6. Отправьте запекаться грудки в разогретую до 200 °С духовку на 10 мин.
  7. Украшаем грудки дольками апельсина.

Шашлычки из креветок, лосося и овощей

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина;
  • 2-3 см кусочек сырого лосося;
  • 1 очищенная сырая креветка;
  • 2-3 см кусочек красного перца;
  • 1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам;
  • соль, перец;
  • лимонный сок;
  • оливковое масло.

Способ приготовления:

  1. Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить.
  2. Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам.
  3. Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой.
  4. Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон и сразу подавать на стол.

Фаршированные грибы с томатами и моцареллой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 4 шляпки грибов портобелло;
  • 8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам;
  • 1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам;
  • 1 чашка свежего базилика, порванного руками;
  • 4 столовые ложки сливочного или оливкового масла;
  • 2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных;
  • 4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной;
  • соль, перец;
  • бальзамический уксус – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты.
  2. Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить.
  3. Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки.
  4. Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой.
  5. Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.

Медальоны из куриного филе в духовке с ананасами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе;
  • 10 колец консервированного ананаса;
  • 100 мл сметаны или домашнего майонеза;
  • 150 г твердого сыра;
  • соль, молотый перец;
  • растительное масло;
  • зелень – для украшения.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите.
  2. Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом.
  3. Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром.
  4. Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут.
  5. Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.
  6. Совет: Для этого оригинального рецепта вам понадобятся кулинарные кольца. Если у вас их нет, сделайте из обычной фольги плотные полоски длиной 30 см и высотой 3 см. Соедините их в кольца, скрепите и поставьте на смазанный маслом противень.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

  • 2 крупные картофелины;
  • 50 г сливочного масла;
  • 100 г моцареллы для пиццы;
  • 4-6 полосок бекона;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 2 пера зеленого лука;
  • укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
  2. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 °С.
  3. Нарежьте сыр пластинами.
  4. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
  5. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
  6. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
  7. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Шарики из моцареллы с сырным соусом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 100 г;
  • сухари панировочные – 150 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • масло растительное – 1 л;
  • маленькие шарики моцареллы – 30 шт.;
  • соль.

Для соуса:

  • сыр сливочный – 200 г;
  • вино белое или вода – 100 мл;
  • соус табаско – 4-5 капель;
  • вустерский соус – 4-5 капель;
  • соус соевый – 3 ч. л.;
  • сыр чеддер, тертый – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
  2. Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
  3. Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
  4. Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
  5. Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
  6. Подавайте шарики из моцареллы с теплым соусом.

Хрустящие луковые кольца

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • репчатый лук – 2–3 шт.;
  • мука – 60 г;
  • кукурузный крахмал – 30 г;
  • кайенский перец – 1/3 ч. л.;
  • газированная вода – 150 мл;
  • панировочные сухари (мелкие) – 300 г;
  • растворимое картофельное пюре – 2 ст. л.;
  • растительное масло для жарки – много;
  • соль.

Для соуса:

  • майонез – 50–60 г;
  • кетчуп – 1–2 ст. л.;
  • хрен из банки – 2 ст. л.;
  • паприка – 1/2 ч. л.;
  • сушеный орегано – 1/2 ч. л.;
  • кайенский перец – 1/3 ч. л.;
  • соль, черный перец.

Способ приготовления:

  1. Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм.
  2. Соединяем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными.
  3. Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку.
  4. В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца).
  5. Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
  6. Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов.
  7. Подаем луковые кольца вместе с соусом.

Жюльен со свининой и шампиньонами

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

  • свинина – 200 г;
  • грибы – 200 г;
  • сливки 30% – 250 г;
  • сыр – 50 г;
  • луковица – 2 шт.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Грибы помыть и нарезать соломкой.
  2. Мясо нарезать тонкими полосками.
  3. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
  4. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
  5. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
  6. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
  7. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.
НАВЕРХ
Back