Рецепты на Новый год: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Шашлычки из креветок, лосося и овощей, фаршированные грибы с моцареллой, запеченный картофель с беконом – это обязательно украсит новогодний стол. Познакомьтесь с оригинальными рецептами горячих закусок и обязательно их приготовьте, пишет Сегодня.