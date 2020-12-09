Рецепты на Новый год: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Шашлычки из креветок, лосося и овощей, фаршированные грибы с моцареллой, запеченный картофель с беконом – это обязательно украсит новогодний стол. Познакомьтесь с оригинальными рецептами горячих закусок и обязательно их приготовьте, пишет Сегодня.
Все представленные ниже рецепты составлены с учетом требований к праздничному столу Металлического Быка.
Индюшиные рулетики с сыром в беконе
Время приготовления
45 мин
Ингредиенты
- 300 г – куриная грудка;
- 150 г – бекон;
- 100 г – сыр.
Способ приготовления
- Грудку разрезать вдоль тонкими слоями посолить, поперчить. Через пленку отбить с двух сторон.
- Сыр нарезать небольшими брусочками.
- На кусочек грудки выкладываем сыр, сворачиваем в рулетик и оборачиваем беконом.
- Выкладываем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 мин.
Паштет из куриной печени в духовке
Время приготовления
1 ч 30 мин
Ингредиенты
- печень куриная – 300 г;
- большое яблоко – 2 шт.;
- 1 веточка розмарина;
- 3 яйца + 2 желтка;
- молоко – 200 мл;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- портвейн или мадера – 300 мл;
- 1 лавровый лист;
- белый перец горошком – 1 ст. л.;
- луковица – 1 шт.;
- масло сливочное – 75 г;
- соль – 2 ч. л.;
- черный перец по вкусу.
Способ приготовления
- Куриную печенку для паштета вымыть, замочить в холодном молоке и поместить в холодильник на 8 ч. После этого кусочки печени достать и тщательно обсушить бумажным полотенцем.
- Яблоки для паштета из куриной печени вымыть и аккуратно вырезать сердцевину. Запечь в разогретой до 180 °С духовке 10 мин. Проверить готовность яблок, и, если необходимо, дать им чуть больше времени. Остудить.
- Лук очистить и измельчить. Розмарин разобрать на листики. Горошины перца раздавить. Разогреть в сотейнике растительное масло, обжарить лук, розмарин, перец и раскрошенный лавровый лист, 4 мин.
- Влить портвейн и готовить на сильном огне, периодически помешивая, 10 мин. Снять с огня, добавить сливочное масло, перемешать до его полного растворения. Дать остыть.
- Из яблочной кожуры аккуратно вынуть мякоть. Переложить приготовленную ранее луковую смесь в чашу блендера, добавить яблочную мякоть и холодную куриную печенку.
- Добавить яйца и желтки. Взбить в однородную массу, затем протереть через сито. Приправить солью и перцем. Разложить получившуюся массу по порционным формочкам, накрыть и запекать в духовке 40 мин при 180 °С.
Утиная грудка в апельсиновом маринаде
Время приготовления
1 ч 30 мин
Ингредиенты
- филе утиной грудки – 500 г;
- апельсин – 1/2 шт.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- масло оливковое – 1 ст. л.;
- сушенный розмарин – 1/2 ч. л.;
- черный перец – 1/2 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
- Снимите цедру с апельсина, выдавите сок. Смешайте сок с цедрой, добавьте в него оливковое масло, лимонный сок, сушенный розмарин, соль и перец – это будет наш маринад.
- Положите филе утиной грудки в маринад и оставьте мариноваться на час.
- Обжарьте дольки апельсина, сверху присыпьте сахаром, чтобы образовалась корочка.
- Слегка обжарьте мясо на небольшом количестве масла около 4 мин, только с одной стороны.
- Затем выложите мясо обжаренной стороной вверх в форму для запекания.
- Отправьте запекаться грудки в разогретую до 200 °С духовку на 10 мин.
- Украшаем грудки дольками апельсина.
Шашлычки из креветок, лосося и овощей
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- 1 маленькая, сваренная в мундире и очищенная картофелина;
- 2-3 см кусочек сырого лосося;
- 1 очищенная сырая креветка;
- 2-3 см кусочек красного перца;
- 1/2 луковицы-шалот, разрезанной пополам;
- соль, перец;
- лимонный сок;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
- Мелкий картофель отварить в кожуре, следя за тем, чтобы он не разварился. Остудить и очистить.
- Нарезать кусочками перец, очистить лук-шалот и разрезать пополам.
- Нанизать на шпажку кусочек лосося, креветку, лук-шалот, картофелину и в конце перец. Посолить, поперчить по вкусу. Смешать лимонный сок с оливковым маслом и смазать шашлычки силиконовой кисточкой.
- Разогреть как следует тефлоновую сковороду, обжарить шашлычки до готовности лосося 3-5 минут с обеих сторон и сразу подавать на стол.
Фаршированные грибы с томатами и моцареллой
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- 4 шляпки грибов портобелло;
- 8 шариков мини-моцареллы, разрезанных пополам;
- 1 чашка разноцветных помидоров черри, разрезанных пополам;
- 1 чашка свежего базилика, порванного руками;
- 4 столовые ложки сливочного или оливкового масла;
- 2-3 зубчика чеснока, тонко нарезанных;
- 4 столовые ложки свежей петрушки, нарезанной;
- соль, перец;
- бальзамический уксус – по желанию.
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180-200 ºС, подготовить все продукты.
- Положить масло, петрушку и чеснок в сотейник. Нагреть на медленном огне, чтобы масло растопилось, а чеснок стал мягким. Посолить и поперчить.
- Смазать шляпки грибов чесночным маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Выложить грибы на противень, застеленный фольгой. Наполнить шляпки помидорами черри и моцареллой.
- Запекать около 8-10 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится. Украсить измельченным базиликом, по желанию сбрызнуть бальзамическим уксусом.
Медальоны из куриного филе в духовке с ананасами
Время приготовления:
1 час
Ингредиенты:
- 1 кг куриного филе;
- 10 колец консервированного ананаса;
- 100 мл сметаны или домашнего майонеза;
- 150 г твердого сыра;
- соль, молотый перец;
- растительное масло;
- зелень – для украшения.
Способ приготовления:
- Куриное филе помойте и обсушите. Нарежьте его пластинками толщиной около 2 см. Отбейте кухонным молотком, посолите и поперчите.
- Выложите на противень формочки. Положите внутрь кусочки отбитого филе. Смажьте мясо сметаной или домашним майонезом.
- Сверху разместите кольца ананаса и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в разогретой до 190 ºС духовке около 35 минут.
- Подавайте закуску горячей вместе со свежими овощами, украсив зеленью.
- Совет: Для этого оригинального рецепта вам понадобятся кулинарные кольца. Если у вас их нет, сделайте из обычной фольги плотные полоски длиной 30 см и высотой 3 см. Соедините их в кольца, скрепите и поставьте на смазанный маслом противень.
Запеченный картофель с беконом и сыром
Время приготовления:
1,5 часа
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины;
- 50 г сливочного масла;
- 100 г моцареллы для пиццы;
- 4-6 полосок бекона;
- 2 ст. л. сметаны;
- 2 пера зеленого лука;
- укроп – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
- Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180 °С.
- Нарежьте сыр пластинами.
- Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
- Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
- Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
- Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.
Шарики из моцареллы с сырным соусом
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 100 г;
- сухари панировочные – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- масло растительное – 1 л;
- маленькие шарики моцареллы – 30 шт.;
- соль.
Для соуса:
- сыр сливочный – 200 г;
- вино белое или вода – 100 мл;
- соус табаско – 4-5 капель;
- вустерский соус – 4-5 капель;
- соус соевый – 3 ч. л.;
- сыр чеддер, тертый – 100 г.
Способ приготовления:
- Приготовьте соус, поставив кастрюльку со сливочным соусом, белым вином (или водой) на средний огонь. Добавьте табаско, соевый соус и вустерский соус. Постепенно вмешайте чеддер так, чтобы он полностью растаял.
- Чтобы сделать шарики из моцареллы, насыпьте муку и панировочные сухари в отдельные миски и взбейте яйца в третьей. Налейте масло в мелкую и широкую сковороду и поставьте на средний огонь.
- Слейте жидкость и обсушите сыр. Окунайте каждый шарик сначала в муку, затем во взбитые яйца и, наконец, в сухари. Затем снова в яйцо и в сухари. Внимательно следите за тем, чтобы шарики были плотно покрыты крошкой со всех сторон.
- Проверьте, готово ли масло, опустив в него крошку: если вокруг появляются пузырьки и крошка всплывает, значит, масло достаточно горячее. Аккуратно с помощью шумовки опускайте по 6-8 шариков за раз и жарьте около минуты или до золотистой корочки.
- Достаньте готовые шарики из масла (с помощью той же шумовки) и оставьте на бумажном полотенце, чтобы впитались излишки жира. Посолите перед подачей на стол.
- Подавайте шарики из моцареллы с теплым соусом.
Хрустящие луковые кольца
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- репчатый лук – 2–3 шт.;
- мука – 60 г;
- кукурузный крахмал – 30 г;
- кайенский перец – 1/3 ч. л.;
- газированная вода – 150 мл;
- панировочные сухари (мелкие) – 300 г;
- растворимое картофельное пюре – 2 ст. л.;
- растительное масло для жарки – много;
- соль.
Для соуса:
- майонез – 50–60 г;
- кетчуп – 1–2 ст. л.;
- хрен из банки – 2 ст. л.;
- паприка – 1/2 ч. л.;
- сушеный орегано – 1/2 ч. л.;
- кайенский перец – 1/3 ч. л.;
- соль, черный перец.
Способ приготовления:
- Лук чистим и нарезаем крупными кольцами шириной 5 мм.
- Соединяем муку и кукурузный крахмал, добавляем соль, кайенский перец и газированную воду. Тщательно смешиваем. Затем добавляем растворимое картофельное пюре – оно сделает смесь более густой, а луковые кольца – более плотными.
- Панировочные сухари пересыпаем в плоскую миску или тарелку.
- В небольшой кастрюле прогреваем растительное масло (его должно быть столько, чтобы оно полностью покрывало все кольца).
- Каждое луковое кольцо при помощи вилки окунаем сначала в жидкую смесь, стряхиваем лишнее, другой вилкой обваливаем в панировочных сухарях и отправляем жариться. В процессе кольцо можно перевернуть. Когда оно приобретает равномерный коричневатый оттенок, вытаскиваем луковое кольцо и кладем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
- Для соуса смешиваем майонез, хрен, паприку, орегано, кайенский и черный перец, добавляем кетчуп, солим и перчим по вкусу. Когда соус стал полностью однородным, он готов.
- Подаем луковые кольца вместе с соусом.
Жюльен со свининой и шампиньонами
Время приготовления:
45 минут
Ингредиенты:
- свинина – 200 г;
- грибы – 200 г;
- сливки 30% – 250 г;
- сыр – 50 г;
- луковица – 2 шт.;
- сливочное масло – 50 г;
- соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Грибы помыть и нарезать соломкой.
- Мясо нарезать тонкими полосками.
- Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами.
- Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут.
- По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут.
- Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки.
- Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.