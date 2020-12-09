Как украсить елку. Топ-10 тенденций Нового 2021 года

Как нарядить елку и как модно украсить свой дом на новогодние праздники. Мы насчитали 10 трендов к Новому 2021 году, делится The Page.
Красный + зеленый + золото
В этом году Белый дом украшала Мелания Трамп. И если раньше первая леди выбирала смелый декор, то в последний раз отдала предпочтение проверенной классике — красным и золотым шарам и красно-зеленым клетчатым бантам. Как в фильме «Один дома».
Энергосберегающие огни
Главную нью-йоркскую елку в Рокфеллер-центре украсили в духе времени: разноцветными энергосберегающими светодиодными лампочками. А зоозащитники еще и спасли совенка, который прятался среди веток.
Ар-деко
Лондонский отель Claridge's — законодатель новогодней моды. Рождественскую елку тут украшали Карл Лагерфельд, Альбер Эльбаз, Джон Гальяно, Доменико Дольче и Стефано Габбана. В этом году в отеле не ель, а белое дерево в стиле ар-деко, украшенное хрустальными гирляндами.
Вокруг света
Самая красивая парижская елка — в Galeries Lafayette. В этот раз дизайнеры вдохновлялись тем, чего нам так не хватало на протяжении 2020-го, — путешествиями. Эта елка самая яркая, с игрушками со всего мира.
Электрическая елка
Необычную елку поставили в парижском отеле George V Paris — из подвесных лампочек. А рядом — цветы от звездного флориста Джеффа Литэма, любимца семейства Кардашьян-Дженнер.
Цветы
Еще одна идея флориста Джеффа Литэма — украшать новогоднюю елку живыми цветами.
Радуга
Основательницы компании The Home Edit и ведущие программы Get Organized на Netflix учат своих клиентов организовывать пространство по принципу радуги — от красного до фиолетового. Точно так они советуют наряжать елку.
В мире животных
Еще один дизайн из Белого дома — елочные украшения в виде животных. Декораторы вдохновлялись фауной Америки.
Белые розы
Очередная модная елка от первой леди США. Мелания Трамп скомбинировала золотистые шары с живыми белыми розами.
Люди года
Какой год — такие и украшения. В Белом доме одну из елок украсили фигурками тех, кто в 2020-м были на передовой. Прежде всего, доктора.