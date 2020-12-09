Как украсить елку. Топ-10 тенденций Нового 2021 года

Красный + зеленый + золото

В этом году Белый дом украшала Мелания Трамп. И если раньше первая леди выбирала смелый декор, то в последний раз отдала предпочтение проверенной классике — красным и золотым шарам и красно-зеленым клетчатым бантам. Как в фильме «Один дома».

Энергосберегающие огни

Главную нью-йоркскую елку в Рокфеллер-центре украсили в духе времени: разноцветными энергосберегающими светодиодными лампочками. А зоозащитники еще и спасли совенка, который прятался среди веток.

Ар-деко

Лондонский отель Claridge's — законодатель новогодней моды. Рождественскую елку тут украшали Карл Лагерфельд, Альбер Эльбаз, Джон Гальяно, Доменико Дольче и Стефано Габбана. В этом году в отеле не ель, а белое дерево в стиле ар-деко, украшенное хрустальными гирляндами.

Вокруг света

Самая красивая парижская елка — в Galeries Lafayette. В этот раз дизайнеры вдохновлялись тем, чего нам так не хватало на протяжении 2020-го, — путешествиями. Эта елка самая яркая, с игрушками со всего мира.

Электрическая елка

Необычную елку поставили в парижском отеле George V Paris — из подвесных лампочек. А рядом — цветы от звездного флориста Джеффа Литэма, любимца семейства Кардашьян-Дженнер.

Цветы

Еще одна идея флориста Джеффа Литэма — украшать новогоднюю елку живыми цветами.

Радуга

Основательницы компании The Home Edit и ведущие программы Get Organized на Netflix учат своих клиентов организовывать пространство по принципу радуги — от красного до фиолетового. Точно так они советуют наряжать елку.

В мире животных

Еще один дизайн из Белого дома — елочные украшения в виде животных. Декораторы вдохновлялись фауной Америки.

Белые розы

Очередная модная елка от первой леди США. Мелания Трамп скомбинировала золотистые шары с живыми белыми розами.

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