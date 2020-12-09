Пять вещей, которые должны появиться у вас в гардеробе в 2021 году

Не унывайте: победа уже близко. Мир вовсю готовится вернуться к более-менее нормальной жизни (успев за эти непростые месяцы переосмыслить очень многое), а значит, самое время заняться выбором одежды для выходов в люди. Реинкарнация мини-юбок и цвет, который отражает дух времени, — представляем ключевые тренды 2021 года.
Клеш
Клеш вернулся. Брюки этого фасона подметали подиумы едва ли не на всех показах минувшей парижской Недели моды. В руках молодых модников (привыкших держать дистанцию и носить маски) ностальгические клешеные джинсы и прочие расширяющиеся от колена штаны стали неким символом свободы. Когда, если не сейчас, вспоминать 1970-е — эпоху, когда нарушение социальных норм превратилось в абсолютную норму? Обратите внимание на слегка расклешенные струящиеся модели или более экстравагантные, декорированные тонкими лампасами.
Унисекс -тренд 1970-х - возвращается
Глядя на то, как быстро и с каким энтузиазмом модные редакторы раскупают коллекцию Грейс Уэльс Боннер для adidas Originals, перестаешь сомневаться: спортивная куртка точно станет одним из главных модных феноменов будущей весны. У кого-то, возможно, такие олимпийски сохранились еще с тех самых времен. В пару к такой моднявой курточке понадобится юбка-карандаш: спортшик становится все более утонченным.
Что угодно розового цвета
Новость о том, что Симон Порт Жакмюс готовит к запуску демократичную коллекцию исключительно розовых вещей, приземлилась в наших почтовых ящиках очень вовремя — ровно в тот момент, когда праздничный настрой отчаянно нуждался в подпитке. Всем желающим обзавестись розовыми, будто детская жвачка Orbit, велосипедками советуем вести себя порасторопнее. Летом 2021 будет заправлять самый «сладкий» оттенок палитры, то есть розовый во всех своих проявлениях.
Бра-топ
Коллекция Versace весна-лето 2021 — живая иллюстрация новой моды выставлять нижнее белье напоказ. В основе большинства пляжных и даже городских образов — бра-топы (отсылка к коллекции весна-лето 1992, созданной еще самим Джанни Версаче). Надо сказать, что в этом желании раздеваться Донателла не одинока.
Мини-юбка
И вот хит сезона! Мы недавно пели дифирамбы микрокилтам, а стоило бы всем коротким юбкам без исключения. Показывать ноги - это прекрасно, особенно, когда они у вас есть. Но даже если нет - носите мини, и счастье настигнет вас!